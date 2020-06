FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung von Spaniens LaLiga

Am 33. Spieltag von LaLiga empfängt der FC Barcelona heute Atletico Madrid. Goal verrät Euch, wie Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In kommt es heute zur Begegnung von zwei der größten spanischen Vereine: Der amtierende spanische Meister (2.) ist am Dienstag gegen (3.) gefordert und im Titelrennen auf jeden Punkt angewiesen, um nicht den Anschluss an Tabellenführer zu verlieren. Anstoß ist um 22 Uhr im Camp Nou.

Beim letzten Aufeinandertreffen im spanischen Oberhaus musste sich Atletico Madrid Anfang Dezember mit 0:1 geschlagen geben. Damals vollendete Lionel Messi (86.) nach starker Vorarbeit nur wenige Minute vor Schluss von der Strafraumkante in die linke untere Ecke.

Anfang Januar im Halbfinale der spanischen Supercopa brachte Koke (46.) Atletico Madrid zunächst in Führung, ehe Lionel Messi (51.) und Antoine Griezmann (62.) die Begegnung drehten. Den Einzug ins Finale verpasste der FC Barcelona nach einem Doppelschlag von Alvaro Morata (81.) und Angel Correa (86.) aber dennoch.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt den FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung von Spaniens LaLiga. Außerdem: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften und die Tabellenkonstellation.

FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Duell FC Barcelona - Atletico Madrid Datum Dienstag, 30. Juni | 22 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute live im TV sehen - geht das?

Die Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid gehören in bereits seit Jahren zu den Spielen mit der höchsten Brisanz. Die Begegnung am Dienstag wird allerdings nicht live im Free-TV zu sehen sein, da sich keiner der etablierten Sender die Übertragungsrechte an LaLiga gesichert hat.

Auch beim Pay-TV-Anbieter Sky, der neben den Spielen in der 1. und 2. auch die englische Premier League überträgt, bleiben die Bildschirme schwarz. Das Duell zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid könnt Ihr somit ausschließlich im LIVE-STREAM von DAZN erleben.

Barcelona gegen Atletico: LaLiga heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Spiele in Spaniens LaLiga live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Das bedeutet allerdings nicht, dass Ihr die Übertragung nicht auch auf Eurem TV-Gerät anschauen könnt. Denn: Mit wenigen Schritten bringt Ihr DAZN auch auf Eurem Smart-TV zum Laufen.

Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die im Google-Play-Store und im App Store für alle gängigen Smart-TVs und Spielekonsolen bereitsteht, herunterladen. Einmal installiert, könnt Ihr die LaLiga-Duelle und somit auch den FC Barcelona gegen Atletico Madrid live verfolgen.

Hier die wichtigsten Informationen zur DAZN-Übertragung:

Anstoß: 22 Uhr

22 Uhr Vorberichte: ab 21.45 Uhr

ab 21.45 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Benny Lauthl

Quelle: Getty Images

FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung von LaLiga

Der Streamingdienst DAZN hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an Spaniens LaLiga gesichert und zeigt das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid heute live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

DAZN beginnt heute bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 22 Uhr erfolgen wird, mit der Übertragung. Um 21.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Alex Schlüter zu den Vorberichten. Sobald der Ball in Barcelona freigegeben wurde, übernimmt Kommentator Jan Platte am Mikrofon. Als Experte ist am Dienstag Benny Lauth im Einsatz.

Barcelona gegen Atletico kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Das Duell zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid könnt Ihr mit DAZN sogar kostenlos erleben. Das funktioniert mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN, den alle Neukunden bei ihrer ersten Anmeldung erhalten. Sichert Euch hier den Gratismonat und verpasst am Abend keine Minute.

Hat Euch die kostenloste Testphase von DAZN überzeugt, könnt Ihr den Streamingdienst anschließend für 11,99 Euro im Monat oder im Jahresabo für 119,99 Euro abonnieren. Neben LaLiga hat DAZN aktuell übrigens auch die Spiele der für Euch im Programm.

Barcelona gegen Atletico mit der DAZN-App im LIVE-STREAM erleben:

Barcelona gegen Atletico bei DAZN sehen? Wir beantworten Euch alle Fragen:

Quelle: Getty Images

FC Barcelona gegen Atletico Madrid: Die Highlights des Duells bei DAZN erleben

Neben der Übertragung im LIVE-STREAM habt Ihr zudem die Möglichkeit, Euch die Highlights der Begegnung bei DAZN anzuschauen. Dieses Angebot ist für alle LaLiga-Liebhaber interessant, die das Duell zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid nicht live schauen können.

Gegen Mitternacht findet Ihr die Zusammenfassungen der LaLiga-Spiele bei DAZN, die Ihr mehrere Tage auf der Plattform abrufen könnt. Zudem stehen Euch auch die kompletten 90 Minuten im Re-Live zur Verfügung: Somit könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen auch am Mittwoch ansehen.

Um auf die Videos zugreifen zu können, müsst Ihr allerdings DAZN-Abonnent sein. Als Neukunde könnt Ihr mit dem Gratismonat das gesamte Programm von DAZN zunächst vier Wochen testen und somit die Highlights vom FC Barcelona gegen Atletico Madrid sogar umsonst schauen.

Hat Euch der Probemonat überzeugt, könnt Ihr das Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder direkt ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung bei DAZN. In einem gesonderten Artikel auf unserer Webseite haben wir zudem das komplette DAZN-Programm der nächsten Tage für Euch zusammengefasst.

Wer zeigt / überträgt den FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute live? Die Übertragung von LaLiga

FC Barcelona gegen Atletico Madrid ... ... im TV ... ... auf DAZN (nur Smart-TV) ... im LIVE-STREAM ... ... auf DAZN ... in den Highlights ... ... auf DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal (kostenlos)

Quelle: Getty Images

FC Barcelona gegen Atletico Madrid live sehen: Die Aufstellungen beider Teams

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie gegen 21 Uhr an dieser Stelle. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute live? Der Direktvergleich in Spaniens LaLiga

FC BARCELONA INSGESAMT 165 DUELLE ATLETICO MADRID 75 Siege 50 40 Unentschieden 40 50 Niederlagen 75 320 Tore 242