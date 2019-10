FC Barcelona: Ansu Fati ist offiziell für Spaniens Nationalmannschaft spielberechtigt

Ansu Fati darf künftig für Spanien spielen. Obwohl der Offensivmann in Guinea geboren ist, bestätigte die FIFA, dass er für die Iberer auflaufen darf.

Supertalent Ansu Fati vom darf künftig für die spanischen Nationalteams auflaufen. Nachdem der gebürtige Guineer im September 2019 die spanische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, bestätigte die FIFA am Donnerstag offiziell, dass er für die Iberer spielen darf, sofern er nominiert wird.

Schon in den vergangenen Monaten wurde spekuliert, ob Fati bei der U17-Weltmeisterschaft in für aufläuft. In Absprache mit Barcelona tritt der Shootingstar die Reise allerdings nicht an, weil Trainer Ernesto Valverde ihn zwischen dem 26. Oktober und 17. November für die Spiele in benötigt - ein Zeitraum, in dem auch der Clasico gegen Real Madrid stattfindet.

Ansu Fati ist auch für und Guinea-Bissau spielberechtigt

Für eine erste Nominierung für die U21-Nationalelf kam die Erlaubnis der FIFA zu spät: Am Donnerstagabend trifft der amtierende U21-Europameister auf Deutschland, am Dienstag (15. Oktober) duellieren sich die Schützlinge von Trainer Luis de la Fuente mit Montenegro.

Fati stammt ursprünglich aus Guinea-Bissau, einer ehemaligen Kolonie Portugals, was ihm auch die Möglichkeit gibt, für den aktuellen Europameister aufzulaufen. Im Alter von sechs Jahren zog er mit seiner Familie nach Spanien.

In der laufenden Spielzeit ist ihm im Alter von 16 Jahren der Durchbruch in LaLiga gelungen. In sechs der acht Pflichtspiele des spanischen Meisters stand der Linksaußen auf dem Feld und erzielte dabei zwei Tore (eine Vorlage).