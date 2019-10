Spanien U21 vs. Deutschland U21: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung und Co. - So wird das Länderspiel der DFB-Junioren übertragen

Im heutigen Länderspiel trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft auf Spanien. Wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM?

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist zu Gast in Spanien. Im Zuge eines Freundschaftsspiels treffen beide Teams am Donnerstag in der spanischen Stadt Cordoba aufeinander. Anstoß ist um 19.45 Uhr.

Es ist die Neuauflage des EM-Finales 2019. Dort standen sich Spaniens U21 und Deutschlands U21 schon einmal in diesem Jahr gegenüber. Das Duell entschied die spanischen Juniorenauswahl mit 2:0 für sich. wurde U21-Europameister, die DFB-Junioren nur Vizeeuropameister.

Seitdem Finale im Sommer befindet sich die deutsche Junioren-Nationalmannschaft im Umbruch. Viele neue Gesichter hat U21-Bundestrainer Stefan Kuntz in den Kader berufen. Eine genaue Auflistung findet Ihr weiter unten in diesem Artikel.

Wir erklären Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell Spanien U21 vs. U21 heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu unserem LIVE-TICKER, dem aktuellen U21-Kader der deutschen Nationalmannschaft sowie zu den Aufstellungen beider Teams.

Spanien U21 vs. Deutschland U21: Das Länderspiel der DFB-Junioren im Überblick

Duell Spanien U21 vs. Deutschland U21 Typ Länderspiel Datum Donnerstag, 10. Oktober | 19.45 Uhr Ort Estadio Nuevo Arcangel (Cordoba, Spanien) Zuschauer 21.822 Plätze

Spanien U21 vs. Deutschland U21 heute live im TV verfolgen - So geht's!

Wer zeigt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute live im TV? Während die U21-Europameisterschaft im vergangenen Sommer noch live im Free-TV in der ARD und im ZDF lief, wird das Länderspiel der deutschen U21 in Spanien nicht von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Auch RTL, Sky und Co. zeigen die Partie nicht live im Fernsehen.

Dafür hat sich allerdings ein anderer frei empfangbarer Sender dazu bereit erklärt, die Spiele der deutschen U21 zu übertragen. In den nächsten Zeilen verraten wir Euch, wo Ihr Spanien U21 vs. Deutschland U21 im Free-TV sehen könnt.

ProSieben MAXX zeigt / überträgt Spanien U21 vs. Deutschland U21 heute live im Free-TV

Bei ProSieben MAXX seht Ihr das Länderspiel Spanien U21 vs. Deutschland U21 heute live und in voller Länge im Free-TV. Der Tochtersender von ProSieben zeigt künftig alle Spiele der DFB-Junioren live und in voller Länge..

Bereits ab 19.25 Uhr geht ProSieben MAXX mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Das Team von ProSieben MAXX für Spanien U21 vs. Deutschland U21 im Überblick:

Spanien U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Wer zeigt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute im LIVE-STREAM? Es gibt dabei nur eine Möglichkeit: ProSieben MAXX bietet neben der TV-Übertragung einen LIVE-STREAM zum Duell Spanien U21 vs. Deutschland U21 an. Wie dieser funktioniert und wo Ihr diesen findet, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

ran.de zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. U21 heute im LIVE-STREAM

ProSieben MAXX zeigt das Länderspiel Spanien U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-STREAM auf www.ran.de. Dort findet Ihr den kostenlosen LIVE-STREAM zur Partie der DFB-Junioren. Eine Anmeldung auf www.ran.de ist ebenfalls nicht notwendig.

Der LIVE-STREAM auf www.ran.de startet analog zur TV-Übertragung um 19.25 Uhr. Im LIVE-STREAM bekommt Ihr das gleiche Bild und die gleichen Gesichter wie im Free-TV bei ProSieben MAXX.

Artikel wird unten fortgesetzt

Spanien U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell der DFB-Junioren gegen Spanien U21 leider nicht live im TV bei ProSieben MAXX und auch nicht im LIVE-STREAM auf ran.de verfolgen? Macht nichts. Wir haben die perfekte Alternative:

In unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr keinen Treffer, keine kritische Szene und erst recht keinen Treffer. Stattdessen bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal während der gesamten 90 Minuten bestens informiert und immer auf dem Laufenden. Klickt Euch mal rein!

Unseren kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Spanien U21 vs. Deutschland U21: Die Aufstellungen

Wer steht für die spanische U21-Nationalmannschaft in der Startelf? Welche Mannschaft schickt U21-Nationalcoach Stefan Kuntz von Beginn an aufs Feld? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen beider Teams.

Spanien U21 vs. Deutschland U21: Die Bilanz

SPANIEN U21 (insgesamt bislang 2 Duelle) DEUTSCHLAND U21 1 Siege 1 0 Unentschieden 0 1 Niederlagen 1 2 Tore 2

Spanien U21 vs. Deutschland U21: Der Kader der DFB-Junioren

Torhüter:

Abwehr:

Mittelfeld:

Angriff:

Wer zeigt / überträgt Spanien U21 vs. Deutschland U21 heute live? Die Länderspiel-Übertragung der DFB-Junioren im Überblick