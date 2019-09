Wende bei Barcelona-Talent Ansu Fati? Vater: "Er fühlt sich als Portugiese"

Ansu Fati könnte offenbar doch für Portugal auflaufen. Laut Aussagen seines Vaters hat er sich zumindest noch nicht für Spanien entschieden.

Bori Fati, Vater von Barcelonas Supertalent Ansu Fati, hat die scheinbar schon geklärte Frage um die Nationalmannschafts-Zukunft seines Sohns neu aufgewirbelt. "Er fühlt sich als Portugiese", sagte Fati senior der Zeitung A Bola.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der 16-jährige Angreifer wurde allerdings in den vergangenen Tagen in Spanien eingebürgert und soll schon im Oktober für an der U17-Weltmeisterschaft auflaufen.

Ansu Fatis Vater: Druck hat "sehr stark zugenommen"

Der Druck von Seiten des spanischen Verbandes habe seit seinem Durchbruch bei der Blaugrana in dieser Saison "sehr stark zugenommen", sagt Bori Fati weiter. Noch habe sich der Youngster aber nicht entschieden: "Alles liegt in den Händen von Ansu, er wird jetzt eine Entscheidung treffen."

Fati stammt ursprünglich aus Guinea Bissau, einer ehemaligen Kolonie Portugals, was ihm auch die Möglichkeit gibt, für den aktuellen Europameister aufzulaufen.