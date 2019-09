Bericht: FC Barcelona will Ansu Fatis Teilnahme an der U17-WM verhindern

Der Start der U17-WM steigt ausgerechnet am Tag des Clasico im Camp Nou. Barca will Youngster Ansu Fati daher nicht abstellen.

Spaniens Meister möchte offenbar verhindern, dass Top-Talent Ansu Fati mit Spaniens Auswahl an der U17-Weltmeisterschaft in teilnimmt. Das berichtet die Marca.

Barcelona will demnach im Clasico gegen Real Madrid am 26. Oktober nicht auf den jungen Angreifer verzichten. An jenem Tag startet aber eben auch die Junioren-WM.

FC Barcelona: Ansu Fati per Eilverfahren eingebürgert

Fati kam in dieser Saison in allen fünf Ligaspielen des FC Barcelona zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore. Angesichts der Verletzungssorgen um Lionel Messi und Ousmane Dembele, der gerade wieder fit ist, entwickelte sich Fati trotz seiner 16 Jahre bereits zu einer wichtigen Alternative für Trainer Ernesto Valverde.

Der in Guinea-Bissau geborene Youngster wurde kürzlich für die Teilnahme an der WM per Eilverfahren in Spanien eingebürgert. Wie genau Barcelona Fatis WM-Teilnahme verhindern kann, ist aber nicht klar. Sollte er berufen werden, besteht eine Abstellungspflicht seitens des Vereins.