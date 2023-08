FaceTime mit "Big Boss" Eden Hazard! FC Chelsea tütet Transfer von Roméo Lavia ein

Der Poker um Southamptons Shootingstar Roméo Lavia ist seit Freitag offiziell beendet.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat den Transfer des belgischen Nationalspieler Roméo Lavia perfekt gemacht. Wie die Blues am Freitag verkündeten, kommt der Mittelfeldmann vom Premier-League-Absteiger FC Southampton an die Stamford Bridge.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auch der FC Liverpool warb in den vergangenen Tagen intensiv um Lavia, hatte allerdings gegenüber den Blues das Nachsehen. Chelsea zahlt umgerechnet 68 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen, hinter dem eine herausragende Saison 2022/23 liegt. Er unterzeichnete einen bis 2030 gültigen Vertrag und wird künftig mit der Rückennummer 45 auflaufen.

Nach seiner Vertragsunterschrift telefonierte Lavia per FaceTime mit Ex-Chelsea-Star Eden Hazard und tauschte sich mit seinem Landsmann wegen des Transfers aus.

Lavia begrüßte Hazard dabei als "Big Boss", während der aktuell vereinslose Angreifer ihm gratulierte.

WIE GEHT ES WEITER? Chelsea spielt am Sonntag in der Premier League gegen West Ham United. Es steht zu erwarten, dass Lavia dann sein Debüt für seinen neuen Klub feiert.