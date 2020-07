FA Cup heute kostenlos im TV und LIVE-STREAM sehen - Alles zur Übertragung der Halbfinalspiele

FA-Cup-Halbfinale: Die Top-Vier spielen um den Pokal. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung und der Möglichkeit, die Spiele kostenlos zu sehen.

Mittlerweile sind nur noch die großen Fische im Teich. FC Arsenal gegen Manchester City und Manchester United gegen FC Chelsea, so sehen die Duelle im Halbfinale des aus.

ManCity hat zwar die Meisterschaft verpasst, doch gegen Arsenal könnte das Team von Pep Guardiola trotzdem den Weg ebnen, noch einen Titel einzusammeln. Arsenal hingegen läuft den Zielen der Saison hinterher. Die Gunners sind abgeschlagen in der Tabelle, könnten durch einen Sieg im FA Cup allerdings noch die Qualifikation für die erreichen.

Aber auch im anderen Duell zwischen und Chelsea treffen zwei Top-Teams aufeinander. Die Red Devils hoffen noch auf den Einzug in die Champions League, die Blues sind einer der direkten Konkurrenten dafür.

Wann das Halbfinale im FA Cup live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird und wo Ihr die Spiele sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

FA Cup live im TV und LIVE-STREAM sehen – heute kostenlos: Die Spiele im Überblick

Spiel Arsenal vs. Manchester United vs. Chelsea Wettbewerb FA Cup, Halbfinale FA Cup, Halbfinale Datum Samstag, 18. Juli 2020 Sonntag, 19. Juli 2020 Zeit 20.45 Uhr 19.00 Uhr Ort Wembley Stadion, London Wembley Stadion, London

FA Cup live im TV und LIVE-STREAM sehen – heute kostenlos: Wie wird der FA Cup übertragen?

Die Übertragung des Pokals unterscheidet sich von der Übertragung der Premier League. Denn den FA Cup könnt Ihr, anders als den Ligabetrieb, nicht bei Sky sehen.

Wer jetzt denkt in die Röhre gucken zu müssen, der irrt, denn die Spiele könnt Ihr heute im LIVE-STREAM sehen.

FA Cup live im TV und LIVE-STREAM sehen - heute kostenlos: Die Übertragung auf DAZN

Wer den FA Cup sehen möchte, sollte auf DAZN vorbeischauen. Hier laufen alle Spiele im LIVE-STREAM in Echtzeit und in voller Länge. Das gilt sowohl für das anstehende Halbfinale als auch für das Finale, welches am 1. August ausgetragen und wie die Halbfinalduelle im Wembley Stadion stattfinden wird.

FA Cup live im TV und LIVE-STREAM sehen: So seht Ihr das Spiel kostenlos

Um das Spiel auf DAZN zu sehen, benötigt Ihr einen Account. Solltet Ihr noch keinen haben, dann schnappt Euch den Probemonat. Damit seht Ihr den restlichen FA Cup kostenlos und ohne Einschränkungen. Mit dem Probemonat habt Ihr 30 Tage lang gratis Zugriff auf das gesamte DAZN-Programm und verpflichtet Euch zunächst zu nichts. Anschließend könnt Ihr ein vollwertiges Abonnement abschließen und hierbei zwischen einem Monatsabo für monatlich 11,99 Euro oder einem Jahresabo für einmalig 119,99 Euro wählen.

FA Cup heute live auf DAZN sehen: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Sobald Ihr ein Abonnement oder den Gratismonat besitzt, kann es losgehen. DAZN überträgt alle seine Inhalte per LIVE-STRESM, weshalb Ihr ein Gerät benötigt, welches die DAZN-App unterstützt. Die Auswahl ist allerdings so groß, dass praktisch jeder ein Gerät besitzt.

Hierbei spielt es keine Rolle, ob Ihr die Inhalte lieber zu Hause auf einem Smart-TV, einer Spielekonsole oder einem Streaming-Device sehen möchtet, oder ob Ihr lieber mobil mit Eurem Smartphone oder Tablet unterwegs seid.

FA Cup live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Spiele im LIVE-TICKER von Goal

Eine weitere Möglichkeit, die Spiele live zu verfolgen, bietet der LIVE-TICKER von Goal. Damit seid Ihr bei jeder Partie live dabei und verpasst weder Tore noch andere wichtige Spielszenen. Zusätzlich werdet Ihr mit Statistiken und Analysen versorgt und könnt den LIVE-TICKER somit als perfekte Ergänzung zum LIVE-STREAM nutzen.

FA Cup live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Highlights auf DAZN

Solltet Ihr mal ein Spiel verpasst haben oder Ihr möchtet Euch einfach nochmal das Beste einer Partie zu Gemüte führen, dann schaut bei den Highlights auf DAZN vorbei. Kurz nach Ende findet Ihr hier die Höhepunkte und sehenswertesten Szenen eines Spiels.

Ihr wollt nicht nur das Beste aus dem FA Cup sehen, sondern alles, habt das Spiel jedoch verpasst? Dann ist das Re-Live das Richtige für Euch. Hier seht Ihr die Spiele als komplette Wiederholdung.

FA Cup live im TV und LIVE-STREAM sehen – heute kostenlos: Die letzten Begegnungen der Teams

So gingen die letzten fünf Spiele zwischen Arsenal und Manchester City aus:

Datum Heim Gast Ergebnis 17.06.2020 Manchester City 3:0 15.12.2019 FC Arsenal Manchester City 0:3 03.02.2019 Manchester City FC Arsenal 3:1 12.08.2019 FC Arsenal Manchester City 0:2 01.03.2018 FC Arsenal Manchester City 0:3

