Europa League: Warum spielen Frankfurt und Leverkusen in den Playoffs nicht?

In der diesjährigen Europa-League-Saison läuft alles ein bisschen anders. Zum ersten Mal wurde der Turnierverlauf etwas verändert. Die deutschen Mannschaften kamen bisher allerdings ganz gut zurecht.

Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Bayer 04 Leverkusen konnten jeweils den Gruppensieg einfahren. Wie genau der weitere Turnierverlauf jetzt aussieht das erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Play-off-Phase der Europa-League 2022.

Europa League: Welche deutschen Teams sind dabei?

Vier Teams sind aktuell in der Europa-League noch vertreten. Leverkusen und Frankfurt konnten sich letzte Saison aufgrund ihrer Bundesligatabellenplätze qualifizieren. Dazu gesellen sich noch RB Leipzig und Borussia Dortmund. Beide Mannschaften konnten sich nicht für die K.O.-Phase der Champions-League qualifizieren, und sind deshalb in der Europa-League gelandet.

Europa League: Warum spielen Leverkusen und Frankfurt nicht in den Play-offs?

Wie eingangs erwähnt, ist die diesjährige Europa-League-Saison etwas anders strukturiert als gewöhnlich. Anstatt der bisherigen 48 Teams gingen dieses Mal nur noch 32 Mannschaften zu Beginn der Gruppenphase an den Start. Alle Gruppensieger sind automatisch für das Achtelfinale qualifiziert. Dazu gehören wie eingangs erwähnt auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Demzufolge müssen diese beiden Teams auch nicht in den Play-offs spielen. In diesen Play-offs treten die acht Gruppenzweiten der Europa-League gegen die acht Gruppendritten der Champions-League an. So werden dann die restlichen Achtelfinalteilnehmer ermittelt. Borussia Dortmund und RB Leipzig müssen sich also erst in der Play-off-Runde beweisen, bevor sie weiter in die nächste Runde dürfen.

Übertragen wird die Europa-League übrigens beim Free-TV-Sender RTL. Das Finale steigt dann am 18. Mai 2022 in Sevilla.

Europa League: Wie sehen die Play-offs-Begegnungen aus?

Hier haben wir für Euch alle Play-off-Spiele der Europa League zusammengestellt. Nur acht dieser Mannschaften werden schließlich im Achtelfinale des Turniers stehen.