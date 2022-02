SSC Neapel vs. FC Barcelona heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Europa League

Am heutigen Donnerstagabend (24. Februar 2022) kommt es in den Europa-League-Playoffs zum Rückspiel zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona. Die Partie wird um 21:00 Uhr im Diego-Armando-Maradona-Stadion in Neapel angepfiffen.

Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1, die Chance aufs Weiterkommen ist also auch heute wieder für beide Mannschaften da. In der Liga kam Neapel jedoch zuletzt nicht über ein Unentschieden bei Cagliari Calcio hinaus, Barcelona hingegen gewann deutlich mit 4:1 gegen den FC Valencia. Wer also heute das Achtelfinale der Europa League klar macht, sehen wir dann ab 21:00 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

SSC Neapel vs. FC Barcelona heute live: Die Partie in der Übersicht

Begegnung SSC Neapel vs. FC Barcelona Wettbewerb Europa League Anpfiff 24. Februar - 21:00 Uhr Spielort Diego-Armando-Maradona-Stadion (Neapel)

SSC Neapel vs. FC Barcelona heute live: Gibt es eine TV-Übertragung des Spiels?

Was die Übertragung der Partie im TV angeht, haben wir leider schlechte Nachrichten für Euch. Zuständig für die Übertragung der Europa League im TV ist der Free-TV-Sender RTL. Dieser zeigt heute Abend auch ein Spiel in kompletter Länge live, allerdings handelt es sich dabei um die Begegnung zwischen Glasgow und Dortmund.

Für das Spiel SSC Neapel vs. FC Barcelona gibt es also leider keine Übertragung im TV. Wie Ihr das Spiel aber trotzdem sehen könnt, zeigen wir Euch im nächsten Abschnitt.

SSC Neapel vs. FC Barcelona heute live: Die Europa League im LIVE-STREAM sehen

RTL zeigt zwar nur ein Spiel im klassischen TV, allerdings gibt es mehrere Partien des Spieltages im LIVE-STREAM auf RTL+ zu sehen. So nennt sich der LIVE-STREAM-Dienst von RTL. Dort könnt Ihr also u.a. auch die ganzen 90 Minuten des Spiels Neapel vs. Barcelona im STREAM verfolgen.

Allerdings kostet Euch das Zusehen bei RTL+ etwas. Um Zugriff auf das LIVE-STREAM-Programm dort zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch 4,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das günstigste Abo-Modell entscheidet. Jetzt aber aufgepasst: RTL+ bietet Euch auch die Möglichkeit eines kostenlosen Probemonats an. So könnt Ihr also das komplette Programm einen Monat lang umsonst testen.

Mehr Infos zu RTL+ und den Link zum LIVE-STREAM gibt es hier.

SSC Neapel vs. FC Barcelona heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort bleibt Ihr also immer up to date, was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

SSC Neapel vs. FC Barcelona heute live: Die Übertragung des Spieltags auf einen Blick

Hier haben wir noch einmal die jeweiligen Spiele und ihre Übertragungsorte für Euch zusammengefasst.

Begegnung Übertragungsort Dinamo Zagreb vs. FC Sevilla RTL+ Lazio Rom vs. FC Porto RTL+ Glasgow Rangers vs. BVB (Borussia Dortmund) RTL / RTL+ Olympiakos Piräus vs. Atalanta Bergamo - Real Sociedad vs. RB Leipzig RTL+ Betis Sevilla vs. Zenit St. Petersburg - Sporting Braga vs. Sheriff Tiraspol - SSC Neapel vs. FC Barcelona RTL+

SSC Neapel vs. FC Barcelona heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.