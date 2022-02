Wer zeigt / überträgt Glasgow Rangers vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Europa League im TV und LIVE-STREAM

Am Donnerstag wird entschieden, wer noch am Achtelfinale der Europa League teilnehmen darf. Zu diesem Anlass treffen die Glasgow Rangers im Rückspiel auf den BVB (Borussia Dortmund). Anstoß im Ibrox Stadium ist um 21.00 Uhr.

Der BVB und RB Leipzig müssen als ausgeschiedene Drittplatzierte der Gruppenphase der Champions League über die Playoffs gehen, um am Achtelfinale der Europa League teilzunehmen. Das Problem für den BVB: Das Hinspiel gegen die Schotten ging mit 2:4 verloren, am Donnerstag muss also alles passen.

Immerhin: Die Schwarz-Gelben haben sich rechtzeitig in Form geschossen, gerade Marco Reus: Der Offensivmann war hauptverantwortlich für den krachenden 6:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach und erzielte zwei Tore und drei Vorlagen.

Der Sieg gegen Borussia Mönchengladbach war beeindruckend - aber reicht die Form, um auch gegen die Rangers einen Rückstand aufzuholen? GOAL erklärt, wer die Europa League im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Playoffs in der UEFA Europa League 2021/22 live: Der Überblick zum Wettbewerb

Wettbewerb UEFA Europa League Rekordsieger FC Sevilla (6 Titel) Rekordtorschütze Henrik Larsson (31 Tore) Finalort 2022 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Sevilla | Spanien Titelverteidiger FC Villarreal

Wer zeigt / überträgt Glasgow Rangers vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV? Die Übertragung der Europa League

Der BVB ist unter Zugzwang - wenn die Schwarz-Gelben am Donnerstag nicht weiterkommen, gibt es wohl kaum noch Chancen auf einen Titel in dieser Saison: In DFB-Pokal und Champions League sind die Borussen rausgeflogen, in der Bundesliga ist der FC Bayern München aktuell das Maß aller Dinge.

Umso wichtiger, dass der BVB am Donnerstag eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Hinspiel zeigt und den Zwei-Tore-Rückstand aufholt - das sollte sich kein/e Fußballanhänger:in entgehen lassen! Aber wie wird die Begegnung übertragen?

Wer zeigt / überträgt am Donnerstag Glasgow Rangers vs. BVB (Borussia Dortmund) live?

Wir fangen mit ziemlich erfreulichen Nachrichten an: Das Spiel zwischen den Glasgow Rangers und dem BVB (Borussia Dortmund) wird am Donnerstag im Free-TV übertragen! Der Fernsehsender RTL hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Europa League und hat sich entschieden, das Spiel im Fernsehen auszustrahlen.

Die meisten Spiele, die RTL überträgt, laufen nicht im Fernsehen, sondern im Internet. Dafür gibt es die Plattform RTL+, auf die wir in wenigen Sätzen erneut eingehen. An diesem Donnerstag ist aber das gesamte Einzelspiel im kostenlosen Fernsehen zu sehen, sehr zur Freude von vielen Fans!

BVB (Borussia Dortmund) bei den Glasgow Rangers: Die Übertragung der EL im kostenlosen TV

Ihr wisst nicht, wie man den kostenlosen Fernsehsender RTL einrichtet? Mit Klick auf diesen Link kommt ihr zu einer Seite, wo alles erklärt ist. In den folgenden Abschnitten erklären wir auch die Ausstrahlung im LIVE-STREAM, zuvor wollen wir aber einen Blick auf die Übertragung vom Donnerstag werfen.

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender : RTL

: RTL Moderation : Laura Papendick

: Laura Papendick Experte: Karl-Heinz Riedle

Wer zeigt / überträgt die Europa League live? So wird Glasgow Rangers - BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM gezeigt

RTL strahlt am Donnerstag die Europa League im Fernsehen aus, das wissen wir schon. Allerdings hat bei weitem nicht jede/r Anhänger:in einen Fernseher zuhause stehen. Wie können nun also Menschen, die auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind, das BVB-Spiel verfolgen?

RTL+ überträgt Glasgow gegen den BVB im Internet: So wird die Europa League online gezeigt!

Die richtige Plattform dafür heißt RTL+! Das mag zwar nicht jeder und jedem ein Begriff sein, dafür gibt es aber einen einfachen Grund: Bis vor wenigen Monaten hieß die Seite noch TVNOW und ist auch bis heute noch unter TVNOW.de zu erreichen.

4.99 Euro pro Monat kostet es, um auf der Seite ein zahlungspflichtiges Abonnement abzuschließen, weitere Informationen dazu findet ihr hier. Good News: Bei TVNOW beziehungsweise RTL+ gibt es einen kostenlosen Probemonat! Solltet ihr die App für Handy oder Tablet herunterladen wollen, ist diese kostenlos.

Europa League heute bei RTL: Wer zeigt / überträgt Glasgow vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Europa League 2021/2022 LIVE: Die Aufstellungen von Glasgow und Borussia Dortmund

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff werden die Anfangsaufstellungen der beiden Teams veröffentlicht, wir laden diese hier natürlich rein. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt auf das Rückspiel vorbereitet zu sein!

Die Playoffs des Achtelfinals LIVE bei RTL: So wird die Europa League im TV und LIVE-STREAM übertragen