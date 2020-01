Espanyol Barcelona vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - Alle Infos zum LaLiga-Derby

Derby-Zeit in LaLiga! Der FC Barcelona will beim Stadtrivalen die Tabellenspitze behaupten. Goal erklärt, wo das Duell im TV live zu sehen ist.

Am 19. und letzten Spieltag der Hinrunde steht in das Barcelona-Derby an. Tabellenführer muss dabei im RCDE Stadium von ran. Anstoß ist am heutigen Samstag um 21 Uhr.

Die Heimatstadt der beiden Vereine ist in dieser Saison jedoch eine der wenigen Gemeinsamkeiten von Espanyol und FC Barcelona. Während Barca auf Platz eins der Tabelle thront, rangiert Espanyol nämlich auf dem letzten Platz.

Erstmals in dieser Saison könnte es jedoch zu einem Ausfall von Barcas Stammtorwart Marc-Andre ter Stegen kommen. Der Deutsche laboriert an einer Sehnenreizung im Knie und ist fraglich für die Partie.

Espanyol gegen FC Barcelona könnt Ihr via LIVE-STREAM im Internet und am TV verfolgen. In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos dazu. Schaut kurz vor Spielbeginn außerdem für die offiziellen Aufstellungen vorbei!

Espanyol vs. FC Barcelona: Die Daten zum LaLiga-Spiel

Duell Espanyol vs. FC Barcelona Datum Sa., 4. Januar 2020 | 21 Uhr Ort RCDE Stadium, Barcelona Zuschauer 40.500 Plätze

Espanyol vs. FC Barcelona: Wird das Spiel der LaLiga heute Abend im TV gezeigt?

Fans von Lionel Messi würden Barcelona am liebsten jedes Wochenende live im deutschen Fernsehen verfolgen können. Hierzulande besitzt jedoch kein TV-Sender die Rechte an der spanischen Liga.

Das Barcelona-Derby wird somit weder im Free-TV noch im Pay-TV ausgestrahlt. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Spiel via LIVE-STREAM am TV laufen zu lassen.

Alle Informationen dazu, wie Ihr über die Streaming-Plattform DAZN die Begegnung am Fernseher zum Laufen bringt, lest Ihr im nächsten Abschnitt. Dafür braucht Ihr nicht mal einen Smart-TV!

Espanyol vs. FC Barcelona: Verfolgt die LaLiga via LIVE-STREAM auf DAZN! So funktioniert's

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich ein großes Rechtepaket an der spanischen Liga sichern können und zeigt heute Espanyol gegen FC Barcelona im LIVE-STREAM. Die Übertragung beginnt pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr.

Am Mikrofon begleiten Euch während der kompletten 90 Minuten Kommentator Jan Platte und Experte Benny Lauth. Der ehemalige deutsche Nationalspieler, der den größten Teil seiner Karriere beim TSV verbracht hat, wird Euch dabei interessante Analysen liefern können.

Um DAZN abrufen zu können, braucht Ihr jedoch ein Konto beim Streaming-Anbieter. Das könnt Ihr 30 Tage lang umsonst testen. Nach dem Gratismonat entscheidet Ihr, ob Ihr kostenlos kündigen, oder das Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern wollt. Solltet Ihr Euch direkt für ein Jahr anmelden, zahlt Ihr insgesamt nur 119,99 Euro.

Sobald Ihr Euch registriert habt, könnt Ihr die LIVE-STREAMS auf sämtlichen mobilen Geräten abrufen. Somit könnt Ihr auch unterwegs auf Eurem Smartphone, Tablet oder Laptop das Barcelona-Derby schauen. Wer Fußball lieber am Fernsehbildschirm verfolgt, kann sich die DAZN-App auf den Smart-TV laden oder verbindet seine Playstation mit dem Fernseher.

DAZN hat übrigens nicht nur die spanische Liga im Programm. Auch Spiele der , der und sogar der stehen Euch auf der Plattform zur Verfügung. Hier findet Ihr einen Überblick über das komplette Programm.

Espanyol vs. FC Barcelona: DAZN präsentiert Euch die Highlights der Partie

Ihr habt die LIVE-Übertragung verpasst? Keine Sorge, denn DAZN stellt schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights des Spiels hoch. Das kurze Video steht allen DAZN-Abonnenten auf Abruf bereit.

Sollten Euch die Highlights nicht reichen, könnt Ihr auf DAZN auch das komplette Re-Live noch mal anschauen. Alle Informationen zur Anmeldung beim Streaming-Dienst findet Ihr unter diesem Link.

Espanyol vs. FC Barcelona: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Auch die größte Fußball-Webseite der Welt ist beim Spiel live dabei und berichtet Euch per LIVE-TICKER vom Duell. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Szenen aus Barcelona im Minutentakt geschildert.

Der TICKER eignet sich zudem als perfekte Ergänzung zum LIVE-STREAM, hier bekommt Ihr nämlich viele interessante Zahlen und Statistiken an die Hand. K lickt Euch über diesen Link direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

Espanyol vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie in diesem Abschnitt nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

🔙 We say farewell to 2019 with our most memorable moments of the year. 💙❤️

🤔 Which one was yours? pic.twitter.com/S9Oeu5L57h — FC Barcelona (@FCBarcelona) 30. Dezember 2019

Espanyol vs. FC Barcelona: Die Berichterstattung im Überblick