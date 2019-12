Barcelona-Keeper Marc-Andre ter Stegen wird wegen Knieverletzung behandelt

Marc-Andre ter Stegen vom wird wegen einer Knieverletzung behandelt. Das gab sein Arbeitgeber am Montag offiziell bekannt. Demnach habe sich der Keeper eine Sehnenreizung im rechten Knie zugezogen.

Ob ter Stegen seinem Klub im Derby bei am Samstag zur Verfügung steht, ist noch fraglich. "Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob er einsatzbereit ist", teilte Barca mit.

Gleichzeitig gaben die Katalanen bekannt, dass Mittelfeldspieler Arthur drei weitere Wochen wegen seiner Leistenprobleme ausfällt.

