"Die Leute wollen, dass Erling Haaland versagt": Pep Guardiola verteidigt Stürmer von Manchester City

Gegen die Young Boys erzielt Erling Haaland für Man City einen Doppelpack, lässt aber auch eine Großchance aus. Pep Guardiola verteidigt den Stürmer.

WAS IST PASSIERT? Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, hat seinen Stürmer Erling Haaland nach dem 3:1-Sieg in der Champions League bei den Young Boys in Bern verteidigt. Der Norweger hatte zwei Tore zum Erfolg beigesteuert und eine weitere Großchance vergeben, nachdem er in der Königsklasse zuvor in fünf Begegnungen in Folge ohne Treffer geblieben war.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist wichtig, dass er überhaupt die Chancen hat", sagte Guardiola TNT Sports. "Die Leute wollen, dass er versagt", war sich der City-Coach sicher und erklärte damit die harsche Kritik, die Haaland hatte einstecken müssen.

"Tut mir wirklich leid, aber der Junge wird bis an sein Lebensende Tore machen. Er wird bis zum letzten Tag, an dem Fußball spielt, treffen", sagte Guardiola.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Haaland hatte letztmals im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern München in der Champions League getroffen. Er blieb 543 Minuten ohne eigenen Treffer, bevor er gegen Bern wieder zuschlug. Seine Gesamtbilanz in der Champions League ist aber trotzdem weiterhin herausragend: In 33 Duellen in der Königsklasse machte er 37 Tore.