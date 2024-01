Er soll offen für einen Wechsel zum FC Bayern sein: Schlägt der FCB bei Galatasaray zu?

Ein weiterer Rechtsverteidiger ist an der Säbener Straße im Gespräch. Sacha Boey soll das FCB-Interesse geweckt haben.

WAS IST PASSIERT? Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger hat der FC Bayern München offenbar Sacha Boey von Galatasaray ins Visier genommen. Das berichtet Sky.

WAS WURDE GESAGT? Demnach sei Boey, der noch einen Vertrag bis 2025 in der türkischen Metropole besitzt, offen für einen Wechsel an die Säbener Straße. Zuletzt wurde PSG ein Interesse an dem Franzosen nachgesagt. Auch der FC Arsenal wird seit geraumer Zeit mit ihm in Verbindung gebracht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Boey war schon im Sommer 2023 beim FC Bayern im Gespräch. Damals galt der 23-Jährige als Kandidat auf die Nachfolge des zu Inter Mailand abgewanderten Benjamin Pavard.

In der Champions League wusste Boey auf Galatasarays rechter Abwehrseite in dieser Saison im direkten Duell mit den Münchnern durchaus zu überzeugen.

Dem Vernehmen nach gilt aber Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain weiterhin als Wunschlösung der Münchner. Allerdings will der Klub aus der französischen Hauptstadt erst einen Ersatz finden, bevor man den ehemaligen Leipziger ziehen lässt. Zu den Kandidaten dort gehört auch Boey.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Boey wechselte 2021 für rund 1,15 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes zu Galatasaray. In dieser Saison absolvierte der ehemalige französische Junioren-Nationalspieler 28 Einsätze, in denen ihm zwei Tore gelangen.