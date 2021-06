EM 2021: Die Torschützenkönige bei Europameisterschaften

Wer gewinnen will, muss Tore schießen. Goal wirft auf einen Blick auf die besten Torschützen und Ranglisten der aktuellen und vergangenen EMs.

Die EM ist in vollem Gange - wir befinden uns mitten in der K.-o.--Phase. Beim Fußball lohnt es sich immer, einen genauen Blick auf die Stürmer zu werfen - schließlich ist deren Job, die Tore zu erzielen, die letztendlich für den Sieg am wichtigsten sind.

In diesem Artikel wollen wir uns die besten Torschützen der aktuellen und von vergangenen Europameisterschaften anschauen - große Namen sind da so einige dabei.

Allerdings ist nicht jeder Angreifer, der in dieser Liste aufgeführt ist, mit seiner Nation noch im Turnier vertreten - es kann sich also noch viel verändern! Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Text, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Ronaldo, Lewandowski, Müller, Kane, Mbappe... die Liste von namhaften Stürmern ist lang. Doch ist auch jeder erfolgreich? Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Torschützenkönige der EM.

Europameisterschaft 2021: So läuft die Fußball-EM ab

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Achtelfinale 26. Juni bis 29. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Schiedsrichter Deutschland vs. England Danny Makkelie (Niederlande)

EM 2021: Das sind die besten Torschützen bei dieser EM

Kein Kontinent auf der Welt hat beim Fußball so viel Talent zu bieten wie Europa: Ein großer Kreis von Favoriten, Weltklassespieler auf jeder Position und auch neben dem Platz überzeugen Anhänger:innen mit ihren Leistungen.

Auch in diesem Sommer hat die EM einiges zu bieten, besonders auf dem Platz. Gerade die Anzahl der Eigentore (neun bis zum 28. Juni) ist ein Rekord, allerdings gibt es auch sonst einige historische Daten.

Ronaldo das Maß aller Dinge: Diese Rekorde konnte CR7 bei dieser EM brechen

Fangen wir bei der Legende persönlich an: Cristiano Ronaldo führt aktuell nicht nur die aktuelle Torschützenliste mit fünf erzielten Toren an, sondern konnte auch die Rekorde für meisten EM-Teilnahmen (fünf), insgesamt erzielte EM-Tore (14), meiste EM-Spiele (24) und insgesamt erzielte Länderspieltore (109) ein- oder aufstellen.

Das Problem von CR7: Nach dem 0:1 gegen Belgien ist der Europameister von 2016 nicht mehr im Turnier vertreten - es könnten also die letzten EM-Auftritte seiner Karriere gewesen sein.

Patrik Schick ist die EM-Überraschung im Sturm - trifft er auch gegen Dänemark?

Schauen wir uns die weiteren erfolgreichen Stürmer dieser EM an, wobei uns ein Name besonders ins Auge fällt: Patrik Schick, Stürmer von Bayer Leverkusen und der tschechischen Fußballnationalmannschaft, konnte in den bis dato vier Spielen bereits viermal einnetzen.

Auch am Weiterkommen gegen die Niederlande war er maßgeblich beteiligt, da er das 2:0 erzielte - er ist der einzige Stürmer mit vier Toren oder mehr, welcher noch im Turnier vertreten ist. Schafft es der Bayer-Stürmer am Ende tatsächlich, den Goldenen Schuh zu bekommen?

EM 2021: Qualität, soweit das Auge reicht

Drei weitere Spieler sind beim Fertigstellen dieses Artikels noch im Rennen und haben bereits drei Tore erzielt: Emil Forsberg (Schweden), Haris Seferovic (Schweiz), welcher mit zwei Toren maßgeblich zum Sieg gegen Frankreich beigetragen hat, und Romelu Lukaku (Belgien).

Vier der besten Acht sind noch dabei: Die besten Schützen der EM 2021 / UEFA Euro 2020

Rang Spieler Nation Tore Noch im Turnier? Minuten / Tor 1 Cristiano Ronaldo Portugal 5 Nein 72 2 Patrik Schick Tschechien 4 Ja 82 3 Karim Benzema Frankreich 4 Nein 87 4 Emil Forsberg Schweden 3 Ja 84 5 Robert Lewandowski Polen 3 Nein 90 6 Haris Seferovic Schweiz 3 Ja 101 7 Romelu Lukaku Belgien 3 Ja 118 8 Georginio Wijnaldum Niederlande 3 Nein 120

Legendäre Namen, historische Tore: Die ewige Torschützenliste der Europameisterschaften

Rang Spieler Tore Tore bei dieser EM 1 Cristiano Ronaldo 14 5 2 Michel Platini 9 3 Alan Shearer 7 3 Antoine Griezmann 7 1 5 Thierry Henry 6 5 Wayne Rooney 6 5 Nuno Gomes 6 5 Patrick Kluivert 6 5 Ruud van Nistelrooy 6 5 Zlatan Ibrahimovic 6

Tore, Erfolge und Enttäuschungen: So seht ihr die EM 2021 LIVE im TV und LIVE-STREAM

Nicht nur die EM an sich ist spannend, auch das Rennen um den Torschützenkönig ist also noch offen. Da verwundert es also nicht, dass viele Anhänger:innen die EM im TV und LIVE-STREAM verfolgen wollen, das läuft folgendermaßen ab.

ARD, ZDF und MagentaTV: So wird die EM 2021 LIVE übertragen

Fangen wir mit den beliebteren Übertragungen an: ARD und ZDF sind bei dieser EM im Einsatz: Seit der K.-o.-Runde überträgt jeweils einer der beiden ÖRR-Sender die EM, wenn also gerade eine Begegnung stattfindet, müsst ihr beim ZDF oder im Ersten vorbeischauen.

Es gibt auch eine Alternative: Pay-TV-Sender MagentaTV hat sich die Rechte an jeder EM-Begegnung in diesem Sommer gesichert und zeigt das Fußball-Turnier LIVE. Alles rund um Kosten, Programm etc. findet ihr hier.

Europameisterschaft 2021 im Internet: Diese Links solltet ihr euch für die EM genauer ansehen

Frankreich vs. Schweiz: So werden die Achtelfinals der EM übertragen