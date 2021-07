Für Tschechien und Dänemark führt die Reise der EM bis ins Viertelfinale. Hier findet ihr alle Infos zur TV-Übertragung, LIVE-STREAM und vieles mehr.

Heute, am 3. Juli, treffen Tschechien und Dänemark um 18:00 Uhr im Olympiastadion von Baku in Aserbaidschan aufeinander. Es ist das dritte Viertelfinale bei der laufenden Europameisterschaft.

Mit dieser Viertelfinalpaarung hätten vor der EM wahrscheinlich auch nicht allzu viele Leute gerechnet. Besonders der 2:0 Sieg der Tschechen im Achtelfinale gegen die Niederlande hat für einiges Aufsehen gesorgt. Nachdem das Oranje-Team mit einer perfekten Vorrunde geglänzt hatte, rechneten viele Fans und Experten auch mit einem klaren Sieg gegen Tschechien.

Auch Dänemark hat sich den Viertelfinaleinzug redlich verdient. Nach dem deutlichen 4:0 gegen Wales, möchte das Team rund um Kapitän Simon Kjaer nun ins Halbfinale vorstoßen.

Tschechien vs. Dänemark heute live: Das Viertelfinale im Überblick

Begegnung Tschechien vs. Dänemark Wettbewerb EM 2021 - Viertelfinale Anpfiff 03.07 - 18:00 Uhr Ort Olympiastadion Baku (Aserbaidschan)

Tschechien vs. Dänemark heute live: Die Übertragung im TV

Wie auch alle anderen K.o-Spiele der EM wird dieses Viertelfinale im deutschen Free-TV gezeigt. Zuständig für die Übertragung ist diesmal das ZDF. Dazu wird das Spiel ebenfalls beim Pay-TV Sender MagentaTV gezeigt. Hierbei könnt ihr das Spiel aber nicht im normalen Fernsehprogramm verfolgen, sondern nur per LIVE-STREAM über die Website des Pay-TV Senders der Telekom.

Tschechien vs. Dänemark heute live: Das Spiel im ZDF

Um 18:00 Uhr wird das Spiel angepfiffen, die Vorberichterstattung im ZDF läuft dabei immer ab ca. 17 Uhr. Als Moderatorenduo gehen beim ZDF Kathrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer immer abwechselnd an den Start. Unterstützt werden sie im Studio von den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer. Auch die Kommentatorenriege beim ZDF ist gut besetzt, mit bekannten Stimmen wie Bela Rethy oder Oliver Schmidt.

Tschechien vs. Dänemark heute live: Das Viertelfinale bei MagentaTV

Wie schon oben erwähnt wird die Partie auch beim Pay-TV Sender MagentaTV gezeigt. Dieser ist aber, wie der Begriff Pay-TV schon verrät nicht kostenlos. Um Zugriff auf den LIVE-STREAM des Telekomdienstes zu bekommen müsst ihr bei MagentaTV ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dafür gibt es unterschiedliche Abonnement-Modelle. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Die gute Nachricht dabei ist, dass ihr kein Telekomkunde sein oder werden müsst, um ein solches Abo abschließen zu können. Personell gesehen hat MagentaTV zur EM einiges aufgefahren. Neben den Experten Fredi Bobic und Michael Ballack, konnte man u.a. Moderator Johannes B. Kerner gewinnen, sowie Kommentatoren wie Wolff Fuss oder Jan Platte.

Gezeigt wird das Spiel wie jetzt schon öfter geschrieben, über einen LIVE-STREAM auf der hauseignen Website. Wer sich also für ein MagentaTV-Abo entschieden hat, braucht dann nur noch ein internetfähiges Gerät, egal ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV.

Tschechien vs. Dänemark heute live: Wo gibt es einen LIVE-STREAM?

Auch per LIVE-STREAM könnt ihr das Spiel heute natürlich verfolgen. Dafür gibt es folgenden Möglichkeiten.

Tschechien vs. Dänemark heute live: Der ZDF LIVE-STREAM

Wie gewohnt läuft parallel zur Übertragung im Free-TV auch ein LIVE-STREAM des ZDF. Auch hier wird die Partie um 18 Uhr angepfiffen, und ab 17:05 könnt ihr die Vorberichte zum Spiel verfolgen. Den Link zum LIVE-STREAM findet ihr übrigens hier.

Tschechien vs. Dänemark heute live: MagentaTV LIVE-STREAM der Telekom

Die oben beschrieben Übertragung bei MagentaTV findet wie bereits mehrfach erwähnt auch per LIVE-STREAM statt. Wer also über ein Konto beim Pay-TV Sender der Telekom verfügt, der kann sich über diesen Link einloggen, und das Viertelfinale dort verfolgen.

Tschechien vs. Dänemark heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Für alle die das Spiel nicht live sehen können haben wir ebenfalls eine Lösung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt ihr immer up to date was die Aktionen auf dem Spielfeld betrifft.

Hier entlang zum LIVE-TICKER

Tschechien vs. Dänemark heute live: Die Highlights der EM auf DAZN

Die Livesenderechte der EM konnte sich der Streamingdienst DAZN zwar nicht sichern, trotzdem könnt ihr die EM dort in komprimierter Form erleben. Immer eine Stunde nach Abpfiff könnt ihr dort alle Highlights der EM-Spiele sehen. Wer also mal etwas verpasst, oder die schönsten Szenen der EM noch einmal erleben will, der ist dort genau richtig. Ab August kostet das DAZN Abo 14,99€ pro Monat oder 149,99€ jährlich.

Dafür könnt ihr dort noch mehr Champions-League und Bundesligaspiele live erleben. Aber auch für nicht Fußballfans gibt es einiges. Sowohl die NBA, NFL oder die MLB sind dort zu sehen. Aber auch Kampf- oder Motorsportfans kommen dort auf ihre Kosten. Wer sich einfach mal bei DAZN umschauen will, der findet hier den Link zum kostenlosen Probemonat.

Tschechien vs. Dänemark heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights im Überblick

Tschechien vs. Dänemark heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften für das Viertelfinale bekanntgegeben werden, könnt ihr sie hier finden.