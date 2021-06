EM heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele übertragen - alle Infos zum Samstag

Am Freitag ging es los, am Samstag stehen bei der EM 2021 erstmals drei Spiele an einem Tag an. Alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM heute.

Am Samstag, dem zweiten Turniertag, stehen bei der EM 2021 drei Spiele auf dem Programm. Zunächst trifft heute Wales auf die Schweiz (Gruppe A), ehe es mit Dänemark gegen Finnland und Belgien gegen Russland zu den ersten Duellen der Gruppe B kommt.

Für Wales und die Schweiz könnte der Auftakt bereits richtungsweisend sein. Denn vermutlich werden sich diese beiden Nationen in ihrer Gruppe zusammen mit der Türkei um den zweiten Platz hinter EM-Mitfavorit Italien streiten.

In Gruppe B ist Belgien der heißeste Anwärter auf Platz eins, für die Goldene Generation der Roten Teufel um Kevin De Bruyne und Eden Hazard ist es die wohl letzte Chance, sich noch zum Europameister zu krönen. Dahinter gilt Dänemark als Favorit auf Platz zwei, Russland und Finnland werden lediglich Außenseiterchancen eingeräumt.

Die EM am Samstag, drei Spiele gibt es heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Goal verrät Euch, wo die Partien jeweils übertragen werden.

EM 2021 heute: Die Spiele am Samstag im Überblick

Wales vs. Schweiz Anstoß: 15.00 Uhr (im LIVE-TICKER )

Gruppe A | 1. Spieltag

Olympiastadion | Baku Dänemark vs. Finnland Anstoß: 18.00 Uhr (im LIVE-TICKER )

Gruppe B | 1. Spieltag

Telia Parken | Kopenhagen Belgien vs. Russland Anstoß: 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER )

Gruppe B | 1. Spieltag

Gazprom Arena | St. Petersburg

EM 2021 heute: Wo laufen die Spiele am Samstag im TV und LIVE-STREAM?

Fest steht: Alle 51 Spiele der EM 2021 könnt Ihr live im TV oder im LIVE-STREAM sehen. Allerdings werden nicht alle Partien im Free-TV oder kostenlos im STREAM zu sehen sein, denn zehn Spiele laufen exklusiv beim Pay-TV-Sender MagentaTV.

Im Free-TV sind wie immer bei großen Turnieren die ARD und das ZDF für die Übertragung der EM-Spiele 2021 zuständig. Das ZDF zeigt unter anderem den Auftakt der deutschen Nationalmannschaft am 15. Juni gegen Frankreich sowie das Finale. In der ARD lief das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien, auch das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ungarn wird im Ersten übertragen.

Insgesamt sind 41 der 51 Spiele frei empfangbar zu sehen. Wie sieht das heute am Samstag aus? Goal erklärt Euch in den nächsten Abschnitten, wo die drei Partien jeweils gezeigt / übertragen werden.

EM 2021 heute - Wales vs. Schweiz live im TV und LIVE-STREAM sehen: So geht's

Wales gegen die Schweiz ist das erste von insgesamt zehn Gruppenspielen der EM, die nicht live im Free-TV gezeigt werden . Die Partie von Gareth Bale und Co. gegen Xherdan Shaqiri und seine Kollegen könnt Ihr also nicht in der ARD oder im ZDF sehen.

Stattdessen zeigt Magenta TV die Partie Wales vs. Schweiz heute um 15 Uhr live und exklusiv im TV und im STREAM . Um den Pay-TV-Sender der Telekom zu empfangen, müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, das heißt Ihr könnt den ersten Auftritt der Schweizer und Waliser nicht völlig kostenlos sehen.

EM 2021: Wales vs. Schweiz läuft heute exklusiv bei Magenta TV

Zwar hat Magenta Sport für die EM ein spezielles Angebot parat und das Paket, mit dem Ihr alle 51 EM-Spiele live seht, ist in den ersten drei Monaten kostenlos. Danach werden allerdings monatlich zehn Euro fällig. Weitere Informationen dazu gibt es HIER .

Genau wie im TV könnt Ihr Magenta Sport auch via LIVE-STREAM empfangen. Bild und Ton sind natürlich identisch und auch für den STREAM müsst Ihr ein Abo abschließen.

Schweiz - Wales

EM, Gruppe A, 1. Spieltag

Anstoß: Samstag, 12. Juni 2021, 15 Uhr

Ort: Olympiastadion, Baku (Aserbaidschan)

TV/STREAM: Magenta TV

EM 2021 heute - Dänemark vs. Finnland live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im ZDF und bei Magenta

Das zweite Spiel der EM heute am Samstag bestreiten Dänemark und Finnland in Kopenhagen. Anstoß der ersten Partie der Gruppe B ist um 18 Uhr .

Dänemark vs. Finnland ist das erste Spiel, das heute live im Free-TV läuft. Das ZDF ist am ersten kompletten Tag der EM 2021 im Einsatz und beginnt seine Übertragung am Samstag um 17.05 Uhr.

Dänemark vs. Finnland: Die EM heute im ZDF und bei Magenta live sehen

Moderator Jochen Breyer und die Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker werden dann auf die beiden Abendspiele von heute vorausblicken, der Fokus liegt dabei natürlich auf Dänemark vs. Finnland. Sobald um 18 Uhr dann der Ball rollt, wird Kommentator Bela Rethy übernehmen und die 90 Minuten aus Kopenhagen begleiten. Neben der TV-Übertragung könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM des ZDF erleben, der natürlich kostenlos ist.

Die zweite Option neben dem ZDF ist Magenta Sport , das bekanntlich alle 51 EM-Partien überträgt. Auch dort könnt Ihr sowohl live im TV als auch im LIVE-STREAM dabei sein, solltet Ihr ein Abonnement abgeschlossen haben.

Dänemark - Finnland

EM, Gruppe B, 1. Spieltag

Anstoß: Samstag, 12. Juni, 18 Uhr

Ort: Telia Parken, Kopenhagen (Dänemark)

TV/STREAM: ZDF / zdf.de / Magenta TV

EM 2021 heute: Belgien vs. Russland live im TV und im LIVE-STREAM

Um 21 Uhr am Samstag beenden Belgien und Russland den zweiten Tag der EM 2021. Anstoß der zweiten Partie der Gruppe B ist heute um 21 Uhr in St. Petersburg.

Gute Nachricht: Genau wie Dänemark vs. Finnland könnt Ihr auch Belgien vs. Russland heute live im Free-TV oder kostenlos im LIVE-STREAM sehen. Denn das dritte und letzte Spiel am Samstag wird im ZDF übertragen.

Belgien vs. Russland: Die EM heute live im Free-TV im ZDF

Die Vorberichte auf Belgien vs. Russland beginnen nach der Partie zwischen Dänemark und Finnland ab 20 Uhr. Moderator Jochen Breyer stehen weiterhin Christoph Kramer und Per Mertesacker als Experten zur Seite, zudem wird Peter Hyballa taktische Analysen zum Besten geben. Weiterer Gast: Schalke-Kultspieler Marc Wilmots, der als Belgier und ehemaliger belgischer Nationalspieler- sowie -trainer (2012 bis 2016) natürlich bestens zum Abendspiel passt.

Kommentiert wird das Duell ab 21 Uhr dann von Claudia Neumann, die von der Co-Kommentatorin und früheren deutschen Nationalspielerin Ariane Hingst unterstützt wird. Neben der TV-Übertragung könnt Ihr das Spiel natürlich auch kostenlos im LIVE-STREAM sehen, über die Website oder die Mediathek des ZDF gelangt Ihr dorthin.

Auch für Belgien gegen Russland habt Ihr indes mit Magenta Sport noch eine weitere Option, das Spiel anzuschauen. Hierfür müsst Ihr aber - wie nun schon mehrfach in diesem Artikel angesprochen - ein Abonnement abschließen.

EM 2021 heute: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM in der Übersicht

TV LIVE-STREAM Wales vs. Schweiz MagentaSport MagentaSport Dänemark vs. Finnland ZDF

MagentaSport ZDF Mediathek

MagentaSport Belgien vs. Russland ZDF

MagentaSport ZDF Mediathek

MagentaSport

EM 2021 heute: Die Highlights der Spiele bei DAZN sehen

Wales gegen die Schweiz, Dänemark gegen Finnland, Belgien gegen Russland. Drei Spiele der EM 2021 finden heute am Samstag, den 12. Juni, statt. Da kann man natürlich schon einmal etwas verpassen.

DAZN kann hier Abhilfe schaffen. Bei dem Streamingdienst aus Ismaning seht Ihr nämlich die Highlights aller Spiele der EM 2021 in einer Zusammefassung, die ab 60 Minuten nach Abpfiff allen Abonnenten zur Verfügung steht . Natürlich könnt Ihr die Highlights auch jederzeit auf Abruf sehen.

Neben den EM-Highlights zeigt DAZN unter anderem die Bundesliga und die Champions League im LIVE-STREAM. Auch die Europa League, LaLiga, Serie A oder Ligue 1 laufen live auf DAZN. Ein Monatsabo kostet ab August 14,99 Euro (bis dahin noch 11,99 Euro), ein Jahresabo 149,99 Euro (aktuell noch 119,99 Euro) . Der erste Monat ist gratis, das Abo zudem jederzeit monatlich kündbar. Alle Infos zur Anmeldung erhaltet Ihr HIER .