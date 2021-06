EM heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele übertragen - alle Infos zum Sonntag

Auch heute hält der Spielplan der EM drei Leckerbissen bereit. Alle Infos zur Übertragung der Partien im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Bei der EM 2021 stehen heute die Partien England gegen Kroatien (15.00 Uhr), Österreich gegen Nordmazedonien (18.00 Uhr) und Niederlande gegen die Ukraine (21.00 Uhr) auf dem Programm.

Das absolute Spitzenspiel des Tages steigt bereits um 15.00 Uhr, wenn es zur Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 zwischen England und Kroatien kommt. Damals setzten sich die Kroaten mit 2:1 nach Verlängerung durch. Auch bei der EM zählen beide Mannschaften mindestens zum erweiterten Favoritenkreis.

Österreich geht mit einer nahezu kompletten Mannschaft aus Bundesligaspielern in das Turnier und trifft zum Auftakt auf Deutschland-Schreck Nordmazedonien. Stolpert auch die Alpenrepublik? Am Abend erwarten dann noch die Niederlande die Ukraine. Wie stark ist Oranje wirklich? Das Spiel heute Abend liefert erste Erkenntnisse.

Attraktiver Dreierpack bei der EM am heutigen Sonntag: Goal hat die Infos zur Übertragung der Spiele.

EM 2021 heute: Die Spiele am Sonntag in der Übersicht

England vs. Kroatien Anstoß: 15.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe D | 1. Spieltag

Wembley Stadium | London Österreich vs. Nordmazedonien Anstoß: 18.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe C | 1. Spieltag

Arena Nationala | Bukarest Niederlande vs. Ukraine Anstoß: 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe C | 1. Spieltag

Johan-Cruijff-Arena | Amsterdam

EM 2021 heute: Die Spiele am Sonntag im TV und LIVE-STREAM

Nicht alle Spiele bei der EM 2021 sind im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen, manche Partien laufen exklusiv bei MagentaTV. Doch wie sieht es mit den heutigen Partien aus? Die Antwort folgt jetzt. So viel vorneweg: Ihr könnt den gesamten Tag über denselben Kanal angeschaltet lassen.

EM 2021 heute: England vs. Kroatien im TV und LIVE-STREAM

Die Partie zwischen England und Kroatien dürfte für großes Interesse sorgen, und dieses Spiel ist auch im Free-TV zu sehen! Die ARD beginnt um 14.10 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel.

Im LIVE-STREAM ist das Spiel in der ARD Mediathek zu sehen, die Ihr unter diesem Link findet. Zudem könnt Ihr die Mediathek auch via App auf Eurem Smartphone oder Tablet nutzen.

Wie alle anderen Spiele des Turniers ist auch die Begegnung zwischen England und Kroatien parallel bei MagentaTV zu sehen. Telekom-Kunden können das ANgebot für drei Monate kostenlos hinzubuchen, anschließend kostet es zehn Euro monatlich. Wer kein Telekom-Kunde ist, hat die Wahl zwischen MagentaTV Smart und MagentaTV Flex.

Das Smart-Paket besteht aus einem Laufzeitvertrag für 24 Monate. Dieser beinhaltet auch den Zugang zu TVNOW Premium. Die ersten drei MOnate sind kostenlos, danach kostet das Angebot zehn Euro monatlich. Das Flex-Angebot ist monatlich kündbar und kostet im Monat ebenfalls zehn Euro.

EM 2021 heute: Österreich vs. Nordmazedonien im TV und LIVE-STREAM

Österreich hofft auf eine Überraschung beim Turnier und hat in einer Gruppe mit Nordmazedonien und der Ukraine gute Chancen auf Rang zwei, sollten die Niederlande zu stark sein. Ansonsten könnte mit einem Lauf sogar der Sieg in dieser ausgeglichenen Gruppe winken.

Auch das Spiel zwischen Österreich und Nordmazedonien ist heute im Free-TV in der ARD zu sehen. Die Übertragung schließt sich nahtlos an die Berichterstattung zur ersten Partie an, wenngleich es um 17.00 Uhr eine kurze Ausgabe der Tagesschau geben dürfte. Die Übertragung im LIVE-STREAM erfolgt erneut über die Mediathek.

Ebenso wird auch dieses erste Spiel der Gruppe C bei MagentaTV zu sehen sein. Die Übertragungswege sind identisch zum vorherigen Spiel.

EM 2021 heute: Niederlande vs. Ukraine im TV und LIVE-STREAM

Alle guten Dinge sind drei, das Primetime-Spiel bestreiten die Niederlande und die Ukraine. Kann Oranje zum Turnierstart gleich ein Ausrufezeichen setzen? Oder gibt es vor heimischem Publikum direkt eine herbe Enttäuschung?

Nach der Tagesschau um 20.00 Uhr zeigt die ARD auch dieses Spiel, die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Alexander Bommes moderiert die Sendung, als Expertin und Experten sind Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und U21-Bundestrainer Stefan Kuntz mit dabei. Kommentator der Begegnung ist Tom Bartels.

Auch MagentaTV ist natürlich auf Sendung für dieses Spiel. Zum Expertenpool gehören im Laufe der EM unter anderem Michael Ballack und Fredi Bobic, als Kommentatoren sind unter anderem Marco Hagemann und Wolff Fuss im Einsatz.

EM 2021 heute: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM in der Übersicht

EM 2021 heute: Die Highlights bei DAZN

Die Highlights aller Spiele der EM gibt es auch stets 60 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Dank des Probemonats könnt Ihr DAZN während der EM sogar kostenlos nutzen! Danach werden für das Angebot im Monat 14,99 Euro oder im Jahresabo 149,99 Euro fällig, dafür erhaltet Ihr Zugriff auf eine ganze Reihe nationalen und internationalen Live-Sport.

