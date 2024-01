Die Elfenbeinküste trifft am Samstag beim Afrika Cup auf Guinea-Bissau. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Heute erfolgt der Auftakt beim Afrika Cup 2024. Dabei bekommt es der Gastgeber, die Elfenbeinküste, am Samstag (13. Januar) mit Guinea-Bissau zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr MEZ.

Das Stade Olympique Alassane Ouattara in Abidjan dient als Kulisse für das Spiel zwischen den Elefanten und den Djurtus. Die Elfenbeinküste und Guinea-Bissau belegen im FIFA-Ranking vom 21. Dezember den 49. und den 103. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Elfenbeinküste vs. Guinea-Bissau im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Elfenbeinküste vs. Guinea-Bissau, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Elfenbeinküste – Guinea-Bissau Wettbewerb Afrika Cup 2024, Gruppe A Datum Samstag, 13. Januar 2024 Uhrzeit 21 Uhr MEZ Ort Stade Olympique Alassane Ouattara (Abidjan)

Elfenbeinküste vs. Guinea-Bissau: TV und Live Stream zum Afrika Cup heute

Elfenbeinküste vs. Guinea-Bissau im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Elfenbeinküste-News

Die Elfenbeinküste feierte vor einer Woche in der Generalprobe für den Afrika Cup ein 5:1 gegen Sierra Leone.

Zuvor war die Mannschaft von Jean-Louis Gasset mit einem 9:0 gegen die Seychellen und einem 2:0 in Gambia in die WM-Qualifikation gestartet.

Überdies hatten die Elefanten gegen die Skorpione den dritten Sieg binnen fünf Auftritten gefeiert.

Im Oktober hatten die Ivorer zwei 1:1 gegen Marokko sowie gegen Südafrika erreicht.

Die Aufstellung der Elfenbeinküste

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Guinea-Bissau-News

Guinea-Bissau unterlag am Samstag beim Härtetest für die Afrikameisterschaft Mali mit 2:6.

Für die Elf von Baciro Candé hatte das Vorjahr mit zwei Afrika-Cup-Qualifikationsspielen gegen Nigeria begonnen. Drei Tage nach einem überraschenden 1:0-Auswärtssieg hatten die Djurtus zu Hause mit 0:1 verloren.

Dank eines 1:0 bei São Tomé and Príncipe und eines 2:1 gegen Sierra Leone hatte Guinea-Bissau das Ticket für den Afrika-Cup gelöst.

Nach einem 0:1 in einem Freundschaftsspiel in Guinea waren die Djurtus mit einem 1:1 gegen Burkina Faso und einem 1:0 gegen Dschibuti in die WM-Qualifikation gestartet.

Die Aufstellung von Guinea-Bissau:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Elfenbeinküste vs. Guinea-Bissau live anschauen: Nützliche Links