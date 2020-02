Wer zeigt / überträgt El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Der Clasico steht wieder auf dem Programm. Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona am Sonntagabend live im TV und LIVE-STREAM?

Es ist wieder soweit: In der spanischen Eliteliga kommt es zum Gigantentreffen zwischen und dem . Der Clasico findet an diesem Sonntag um 21 Uhr in Madrid statt.

In der aktuellen Saison liefern sich die beiden Top-Klubs ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenführung. Während sich Real Madrid am letzten Wochenende allerdings mit 0:1 gegen Levante geschlagen geben musste, feierte der FC Barcelona einen souveränen 5:0-Erfolg gegen Eibar und schob sich dadurch am Erzrivalen vorbei an den Platz an der Sonne.

Nachdem der ursprünglich für den 10. Spieltag angesetzte Clasico in der Hinrunde verschoben werden musste, trennten sich die beiden Vereine schließlich im Dezember ohne Sieger mit 0:0.

Mehr Teams

Mit drei Punkten am Sonntag könnte der FC Barcelona seine Tabellenführung ausbauen und sich dadurch für die verbleibenden Spiele in ein beruhigendes Polster erarbeiten. Mit einem Sieg hätte Real Madrid dagegen alles wieder in der eigenen Hand und könnte sich in der Tabelle erneut vor die Katalanen setzen

Wer zeigt / überträgt El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Top-Spiels Spaniens. Außerdem: Alle Infos zum Direktvergleich, der Aufstellung, den Highlights, und, und, und.

Wer zeigt / überträgt El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona? Das Spiel auf einen Blick

Duell Real Madrid vs. FC Barcelona Datum Sonntag, 1. März 2020 - 21.00 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) Zuschauer 81.044 Plätze

Wer zeigt / überträgt El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM?

Nachdem sich Real Madrid und der FC Barcelona in dieser Saison erstmals im Dezember gemessen haben, kommt es am Sonntag, den 1. März, nun zum zweiten Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten Vereine des spanischen Fußballs. Goal verrät Euch in diesem Abschnitt, wo die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM gezeigt werden.

DAZN zeigt / überträgt El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM

Die spanische LaLiga hat bereits seit einigen Jahren ihre Heimat bei DAZN gefunden. Auch am Sonntag ist der Streamingdienst somit Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr den Clasico live und in voller Länge im LIVE-STREAM erleben möchtet.

Bereits um 20.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Tobi Wahnschaffe zu den Vorberichten, ehe Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels am Mikrofon übernehmen, sobald die beiden Teams den Rasen des Bernabeu-Stadions betreten.

El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM bei DAZN! Alle Infos zur Übertragung des Einzelspiels:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start der Vorberichte: 20.45 Uhr

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Jonas Hummels

DAZN zeigt / überträgt El Clasico kostenlos im LIVE-STREAM

Das direkte Duell im Kampf um den spanischen Meistertitel wird am Sonntag bei DAZN gezeigt / übertragen - soweit nichts Neues. Mit dem Gratismonat von DAZN könnt Ihr das Aufeinandertreffen allerdings auch kostenlos verfolgen.

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat und zeigt / überträgt die ganze Begegnung kostenfrei im LIVE-STREAM. Ihr müsst Euch mit einer E-Mail-Adresse bei DAZN anmelden und bekommt dann ein 30-Tage-Gratispaket, um den Service von DAZN zu testen. Das ganze Programm könnt Ihr dann genießen.

Euch erwarten absolute Top-Ligen und Top-Wettbewerbe! Champions League und Europa League. Bundesliga und Serie A, LaLiga und Ligue 1. All das und noch vieles mehr bekommt Ihr live und in voller Länge bei DAZN.

Noch Fragen zu DAZN und dem Clasico live im Stream? Dann klickt Euch doch mal durch unsere zahlreichen Übersichtsartikel:

FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN! Holt Euch hier die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl:

Wer zeigt / überträgt El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona live im TV?

Der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona elektrisiert auch über die Grenzen Spaniens hinaus die Massen. Kein Wunder, dass Ihr Euch fragt, ob das größte Spiel im spanischen Fußball am Sonntag auch im TV zu sehen sein wird. Die Antwort auf diese Frage gibt es in den folgenden Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona live auf dem Smart-TV

Wie bereits erwähnt, wird El Clasico am Sonntag bei DAZN übertragen. Zwar handelt es sich dabei um einen reinen Streaminganbieter, doch mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die Übertragung von Real Madrid gegen den FC Barcelona auch auf Eurem Fernseher genießen.

Um den LIVE-STREAM abzurufen, brauchen Smart-TV-Inhaber nur die kostenlose DAZN-App auf ihrem Bildschirm und können damit die vollen 90 Minuten live sehen. Wie das genau funktioniert? Einfach die kostenlose DAZN-App auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang installieren und Fußball bzw. den Clasico live genießen.

El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid - im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann passt mal auf, so geht's:

Schritt 1: Kostenlose DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen

Kostenlose DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen Schritt 2: Kostenlose DAZN-App herunterladen.

Kostenlose DAZN-App herunterladen. Schritt 3: Bei DAZN anmelden. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

DAZN anmelden. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt El Clasico - FC Barcelona vs. Real Madrid - im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Zeigt / Überträgt das Free-TV El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona live?

Doch wie sieht es mit dem deutschen Fernsehen aus? Wird die Begegnung zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona am Sonntag auch im Free-TV übertragen? Die Antwort lautet Nein.

Keiner der etablierten TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an den vollen 90 Minuten im Estadio Santiago Bernabeu, sodass das direkte Duell um die Tabellenführung in LaLiga auch nicht im Free-TV gezeigt / übertragen wird.

DAZN ist somit der einzige Anbieter, der die ganze Begegnung im Programm hat.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona?

Ihr wisst bereits, dass Ihr den Clasico am Abend verpassen werdet, möchtet aber dennoch die besten Szenen des Spiels im Video sehen? Keine Sorge, wir haben eine Lösung für Euch: DAZN hat neben den vollen 90 Minuten aus der spanischen Hauptstadt auch die Highlights von Real Madrid gegen den FC Barcelona im Angebot.

Eine Zusammenfassung der Begegnung findet Ihr nur wenige Minuten nach dem Ende auf der Plattform. Das ist ein Service, den DAZN bei allen Begegnungen der spanischen LaLiga auf Lager hat. Doch das ist längst nicht alles. Neben Fußball hat DAZN auch viele weitere Sportarten im Programm. Klickt Euch deshalb unbedingt rein!

Wer zeigt / überträgt El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona? Der Überblick

El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona heute im ... TV DAZN (nur via Smart-TV) LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal.com

Wer zeigt / überträgt El Clasico - Real Madrid vs. FC Barcelona? Die letzten Clasico-Duelle