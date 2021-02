Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Andre Silva angeblich auf der Einkaufsliste zweier Bundesligisten

Eintracht Frankfurt: Andre Silva steht wohl auf dem Einkaufszettel zweier Bundesligisten

Eintracht Frankfurts Stürmer hat bislang in dieser Saison 16 Treffer erzielt und steht damit in der Torjäger-Liste auf Platz zwei hinter Robert Lewandowski. Das hat angeblich das Interesse zweier Bundesligisten geweckt, die den Torjäger verpflichten wollen. Laut Informationen der Bild haben zwei deutsche Klubs und ein Verein aus der Premier League Interesse daran, Silva zu verpflichten.

Da der Torjäger wohl keine Ausstiegsklausel im Vertrag hat, hat Manager Fredi Bobic bei möglichen Verhandlungen alle Trümpfe in der Hand. Silva soll mindestens 30 Millionen Euro Ablöse erzielen, falls er den Verein im Sommer verlässt.

Sollte sich Frankfurt für die Europa League qualifizieren, wäre auch ein Verbleib des Stürmers nicht unwahrscheinlich.



Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Ali Akman kommt aus Bursa

Eintracht Frankfurt verstärkt sich zur kommenden Saison mit Sturmtalent Ali Akman vom türkischen Zweitligisten Bursaspor. Wie die SGE am Montagmittag offiziell vermeldete, wechselt der 18-Jährige im Sommer zur Eintracht und hat einen Vierjahresvertrag bis 2025 unterschrieben.

„Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können. Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten“ 💬



Wir freuen uns auf dich, Ali! 👋

Alle Infos zum Transfer ⤵️#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 1, 2021

Da Akmans Arbeitspapier in Bursa Ende Juni ausläuft, kommt er ablösefrei nach Frankfurt. "Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können. Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten", sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Eintracht Frankfurt: Bleibt Luka Jovic doch über den Sommer hinaus?

Nach seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt steuerte Luka Jovic direkt drei Treffer in vier Einsätzen bei. Das weckt den Wunsch bei Verantwortlichen wie Fans den Angreifer über das Leihende im Sommer weiter an die Eintracht zu binden. Eine Kaufoption konnte Bobic nicht in den Vertrag verhandeln, aber möglicherweise ist Real Madrid nach der Saison zu Gesprächen bereit.

"Träume kann man immer haben", sagte der Sportvorstand der Frankfurter zu diesem Thema bei Sky Sport News HD. Abhängig wird die Rückholaktion wohl auch von Zinedine Zidane sein. Sollte der Franzose Trainer bei den Königlichen bleiben, hat Jovic kaum Chancen auf Einsatzzeit in Madrid. Ein neuer Trainer könnte dagegen auf die Fähigkeiten des schnellen Angreifers setzen.

Eintracht Frankfurt, News: Verlängert Makoto Hasebe erneut?

Makoto Hasebe ist seit seiner Verpflichtung vom 1. FC Nürnberg im Jahr 2014 eine feste Größe im defensiven Mittelfeld der Eintracht. Auch in dieser Spielzeit hat der 37 Jahre alte Japaner bereits 15 Spiele bestritten.

Hasebes aktuelles Arbeitspapier läuft nach der Saison aus, die Bild schreibt, dass der Routinier nochmals verlängern soll.

