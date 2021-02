Kader-Panne: Ajax- Rekordtransfer Sebastien Haller fehlt im Europa-League-Aufgebot - Top-Talent Brian Brobbey verlässt den Klub

Neuzugang Sebastien Haller von Ajax Amsterdam fehlt auf der Kaderliste des niederländischen Rekordmeisters für die Europa League. Wie ein Sprecher des Klubs gegenüber Nu.nl erklärte, steht der 26-Jährige aufgrund eines Fehlers nicht im Aufgebot.

Der Tabellenführer der Eredivisie wolle dem nun bei der UEFA und dem niederländischen Fußballverband KNVB auf den Grund gehen. Haller war erst im Januar für 22,5 Millionen Euro von West Ham zu Ajax gewechselt und damit zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte avanciert.

Sollte sich herausstellen, dass der Fehler bei Ajax liegt, wird der ehemalige Frankfurter in der laufenden Spielzeit nicht mehr ins internationale Geschäft eingreifen können. Im Sechzehntelfinale der Europa League treffen die Hauptstädter auf den OSC Lille.

In seinen bisherigen sieben Pflichtspielen erzielte Haller zwei Tore und legte vier weitere auf.

Quelle: Getty Images

Unterdessen gab es im Kampf um ein Talent einen erneuten Rückschlag: Sturm-Juwel Brian Brobbey wird nach zähen Verhandlungen seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und Ajax im kommenden Sommer verlassen.

"Wir finden es sehr bedauerlich und haben alles getan, um ihn länger bei Ajax zu halten", betonte Sportdirektor Marc Overmars hinsichtlich der Entscheidung des 19-Jährigen: "Er hat sich entschieden, ab Sommer woanders Fußball zu spielen. Das ist sein Recht. Brian steht noch ein paar Monate bei uns unter Vertrag, wenn wir ihn brauchen, wird der Trainer ihn einsetzen."

