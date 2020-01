Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung - alles zur Übertragung der Bundesliga heute

RB Leipzig muss am Samstag in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ran. Goal sagt Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM seht.

ist gut in die Rückrunde gestartet und will jetzt den Herbstmeister und Tabellenführer ärgern. Das Duell der Hessen mit den Sachsen am 19. -Spieltag steigt am Samstag (25. Januar) um 15.30 Uhr.

Frankfurt war zum Ende der Hinrunde etwas die Luft ausgegangen, die Eintracht musste Tribut zollen für die extrem vielen Spiele im Kalenderjahr 2019. Die zweite Saisonhälfte begann für die SGE aber sehr gut, am vergangenen Wochenende gewann die Elf von Trainer Adi Hütter mit 2:1 in Hoffenheim und kletterte in der Tabelle auf Platz elf.

In ganz anderen Gefilden treibt sich Leipzig herum. Unter Julian Nagelsmann stürmte RB zur Herbstmeisterschaft und entschied auch das erste Spiel im Jahr 2020 für sich. Dank Timo Werner und Marcel Sabitzer drehte der CL-Achtelfinalist letzten Samstag einen 0:1-Pausenrückstand gegen Union Berlin noch in einen 3:1-Erfolg.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal gibt Euch in diesem Artikel alle Infos dazu an die Hand - zudem erfahrt Ihr, wo Ihr zeitnah die Highlights sehen könnt und mit welchen Aufstellungen die Mannschaften in die 90 Minuten gehen.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live: Die Eckdaten zum Bundesliga-Topspiel

Duell Eintracht Frankfurt - RB Leipzig Datum Samstag, 25. Januar 2020 | 15.30 Uhr Ort Commerzbank Arena, Frankfurt Zuschauer 51.500 Plätze

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute live im TV schauen: Wer überträgt?

Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga. Alle Fans von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig können sich zur besten Anstoßzeit auf das Duell ihrer Mannschaften freuen. Aber wird die Partie auch live im TV übertragen? In den nächsten Zeilen erhaltet Ihr alle Antworten.

Frankfurt vs. RB Leipzig: Zeigt / überträgt das Free-TV die Partie?

Leider ist kein frei empfangbarer Sender live am Start, wenn Eintracht Frankfurt und RB Leipzig heute um 15.30 Uhr die Klingen kreuzen.

SGE vs. RBL läuft also nicht live im Free-TV ! Aber es gibt natürlich eine Alternative.

Sky zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute live im TV

Wer Frankfurt gegen Leipzig live im TV sehen will, muss am Samstag Sky einschalten. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie live und exklusiv.

Die Vorberichterstattung für alle Samstagnachmittags-Partien beginnt bei Sky bereits um 14 Uhr, Moderator Michael Leopold und Experte Didi Hamann stimmen Euch auf den Spieltag ein.

Sobald ab 15.30 Uhr dann der Ball rollt, habt Ihr zwei Optionen: Entweder Ihr schaut Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig live in der Konferenzschaltung mit den vier anderen Spielen, die heute um 15.30 Uhr angepfiffen werden (Gladbach vs. Mainz, Wolfsburg vs. Hertha, Freiburg vs. Paderborn, Union vs. Augsburg). Oder Ihr entscheidet Euch für das Einzelspiel , bei dem Ihr die vollen 90 Minuten live seht und keine Szene verpasst.

Die Konferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Bei letzterem wird Euch Kommentator Kai Dittmann durch die 90 Minuten begleiten.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live im Einzelspiel bei Sky sehen: Alle Infos

Start der Übertragung: Samstag, 25. Januar, 15.15 Uhr

Samstag, 25. Januar, 15.15 Uhr Anstoß : Samstag, 25. Januar, 15.30 Uhr

: Samstag, 25. Januar, 15.30 Uhr Kanal : Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Kommentator: Kai Dittmann

Sky empfangt Ihr allerdings nicht gratis, sondern Ihr müsst vorher ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um unter anderem Frankfurt gegen Leipzig live im TV zu sehen. Alle Informationen zu den Preisen und Paketen entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite des Senders.

Eintracht Frankurt vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's!

Auch in puncto LIVE-STREAM ist wie im TV Sky Eure erste und einzige Anlaufstelle, um Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig zu schauen.

Denn Sky überträgt nicht nur live im TV, sondern auch live im Internet. Dabei habt Ihr zwei Optionen, wie Ihr die Übertragung im STREAM zum Laufen bringt.

Sky Go zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Option Nummer 1: Jeder Sky-Kunde, der ein Abo beim Pay-TV-Sender abgeschlossen hat, erhält automatisch einen Login-PIN, mit dem er die Inhalte von Sky auch im LIVE-STREAM anschauen kann.

Einfach über diesen Link die Sky-Go-App kostenlos herunterladen und los streamen. Zum Anmelden verwendet Ihr den oben erwähnten PIN-Code, der Euch zur Verfügung gestellt wird. Die Übertragung im LIVE-STREAM ist dann identisch mit der im TV, also müsst Ihr auch hier den Kanal Sky Sport Bundesliga 2 (HD) anwählen. Kommentator ist hier ebenfalls Kai Dittmann im Einzelspiel, es gibt aber auch die Möglichkeit, sich die Konferenz mit allen Spielen am Samstagnachmittag anzusehen.

Sky Ticket zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Option Nummer 2: Mit Sky Ticket bietet Sky auch Kurzentschlossenen ohne Lust auf ein langfristiges Abo die Möglichkeit, zum Beispiel Frankfurt gegen Leipzig im LIVE-STREAM zu sehen.

Noch kurz vor Spielbeginn könnt Ihr euch bei Sky Ticket kostenpflichtig registrieren und dann Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig im STREAM schauen. Alle Infos zu den Preisen und unterschiedlichen Laufzeiten erhaltet Ihr HIER.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig heute: Wo laufen die Highlights?

Ihr habt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig verpasst und wollt schnell die Highlights sehen? Dann ist DAZN Eure beste Option!

Denn der Streamingdienst aus Ismaning bei München hat schon rund 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Bundesligaspiele im Programm. Die besten Szenen aus Frankfurt vs. Leipzig könnt Ihr also heute ab circa 18 Uhr auf DAZN in der Zusammenfassung sehen.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights von Frankfurt gegen Leipzig

Voraussetzung dafür ist ein Abonnement bei DAZN, das Ihr kinderleicht abschließen könnt und das Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro kostet. Der erste Monat ist für Neu-Kunden jedoch kostenlos und Ihr könnt das DAZN-Angebot erst einmal 30 Tage lang gratis testen.

Neben allen Bundesliga-Highlights zeigt DAZN in dieser Saison auch rund 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus live. Dazu gibt es die und die im LIVE-STREAM, ebenso wie die , die oder alle Spiele aus . Es lohnt sich also ganz sicher!

Neben DAZN könnt Ihr die Highlights von Frankfurt gegen Leipzig auch bei Sky sehen. Im Free-TV ist die erste Möglichkeit die ARD-Sportschau, die um 18 Uhr startet. Im Aktuellen Sportstudio des ZDF laufen später am Abend auch alle Highlights aus der Bundesliga.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ärgerlich, wenn man Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig am Samstag nicht live im TV oder im LIVE-STREAM schauen kann. Gut, dass man mit einem LIVE-TICKER trotzdem auf dem Laufenden bleibt.

Auch Goal hat einen LIVE-TICKER zu Frankfurt vs. Leipzig im Programm, natürlich kostenlos. Beinahe in Echtzeit bekommt Ihr mit, wenn ein Tor fällt, zudem schildert Euch der zuständige Kollege alle wichtigen Szenen detailliert. Und Ihr erhaltet Statistiken, die Euch über den Spielverlauf informieren.

Unter diesem Link kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live: Die Aufstellungen

Wie sieht die Aufstellung von Eintracht Frankfurt heute aus? Und mit welcher Formation geht RB Leipzig ins Spiel?

Etwa eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 14.30 Uhr, bekommt Ihr genau hier die Antworten!

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick