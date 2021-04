Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Ten Hag die "Königslösung" bei der Eintracht? Absage von Schäfer

Bei Eintracht Frankfurt wird weiter nach Ersatz für Bobic und Hütter gesucht. Wird ten Hag neuer Trainer? Alle News und Gerüchte.

Eintracht Frankfurt News heute. Diese aktuellen Nachrichten, Informationen und Gerüchte sind am Mittwoch bei den Hessen aus der Bundesliga wichtig.

Diese News aus den letzten Tagen zur Eintracht gab es um Fredi Bobic, Adi Hütter und Co.:

Eintracht Frankfurt, News: Ten Hag die "Königslösung" bei der Eintracht?

Erik ten Hag, Trainer von Ajax Amsterdam, scheint bei Eintracht Frankfurt die "Königslösung" zu sein für die Nachfolge von Adi Hütter. Dies berichtet die Bild. Der 51-Jährige aus der niederländischen Eredivisie soll auch beim FC Bayern München ein Thema sein. Sein Vertrag bei Ajax läuft noch bis Sommer 2022.

Bereits mehrere Vereine hatten den erfolgreichen Coach in der Vergangenheit auf der Liste. Auch Borussia M'Gladbach, die dann jedoch Adi Hütter von den Hessen loseisen konnten. Der 51-jährige Österreicher verlässt die Eintracht im Sommer, weshalb der Klub aktuell auf der Suche nach einem Nachfolger ist.

Seit 2017 trainiert ten Hag den Top-Klub aus der Niederlande mit Erfolg. Aktuell steht Ajax mit elf Punkten wieder an der Tabellenspitze vor PSV Eindoven. Mit dem Klub aus Amsterdam gelang ihm 2019 das Double aus Meisterschaft und Pokal. 2019/20 schaffte es das Team ins Halbfinale der UEFA Champions League.

Neben dem niederländischen Favoriten stehen noch einige andere Namen auf dem Zettel der Verantwortlichen in Frankfurt. Roger Schmidt (54, PSV Eindhoven), Oliver Glasner (46, VfL Wolfsburg) und Sandro Schwarz (42, Dinamo Moskau) wären weitere Alternativen für die Adler.

Eintracht Frankfurt, News: Absage von Schäfer an die Eintracht

Ex-Profi und VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer erteilt Eintracht Frankfurt eine Absage für den Posten von Sportvorstand Fredi Bobic. "Ich widme mich voll und ganz meiner Aufgabe beim VfL", sagte der Wolfsburger zur Bild. Der 36-Jährige wurde zuletzt bei den Hessen als Nachfolger gehandelt.

Gespräche soll es laut dem Sportbuzzer mit den Frankfurtern schon gegeben haben. Dazu äußerte sich der Rekordspieler des VfL Wolfsburg jedoch nicht. Er will lieber weiter seinen Weg mit den Niedersachsen machen. Schäfers Vertrag ist ohnehin bis Sommer 2022 datiert.

Mit den klaren Aussagen zum Gerücht um Eintracht Frankfurt will der ehemalige Abwehrspieler bis zum Saisonende Ruhe haben. "Ich möchte keine Gerüchte mehr kommentieren", meinte er abschließend im Interview.

Eintracht Frankfurt, News: Hütter verspricht: "Werden unseren Weg bis zum Schluss gehen"

Nach der erlösenden Rückkehr in die Erfolgsspur pustete Adi Hütter erst einmal tief durch. "Wir haben die Antwort gegeben. Dass wir das Spiel gewonnen haben, das ist Balsam auf die Wunden", versicherte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem 2:0 (0:0) gegen den FC Augsburg. Die turbulenten Tage nach seiner Wechselankündigung haben offenbar dennoch Spuren hinterlassen.

Hütter war zwar "rundum zufrieden", auf den Trubel nach der Bekanntgabe seines Wechsels und der deftigen Pleite bei seinem künftigen Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach (0:4) reagierte er aber genervt. "Es gibt nichts zwischen meiner Mannschaft und mir - kein Blatt", kündigte der 51-Jährige an: "Ich lasse mir nicht durch eine einzige Niederlage alles schlecht reden."

Schließlich rückt die erstmalige Qualifikation für die Königsklasse näher. "Ich freue mich für den gesamten Verein, dass die Chance weiterhin lebt, einen historischen Moment in Frankfurt zu erzielen", sagte der Österreicher. Startelf-Rückkehrer Martin Hinteregger (37.) und Andre Silva (58.) mit seinem 24. Saisontor schossen die Eintracht zumindest vorübergehend sogar auf Platz drei.

Gegen Bayer Leverkusen will Hütter am Samstag (18.30 Uhr/Sky) einen weiteren großen Schritt gehen. "Alles wird nichts helfen, wenn du die eigenen Aufgaben nicht erledigst. Wir haben einen tollen Monat April hingelegt bis jetzt", sagte der Eintracht-Coach und versprach: "Wir werden unseren Weg bis zum Schluss gehen."

Quelle: SID

Eintracht Frankfurt, Spielplan: Die kommenden Termine in der Bundesliga

Datum Anstoß Gegner Wettbewerb Samstag, 24.04. 18.30 Uhr Bayer Leverkusen (A) Bundesliga, 31. Spieltag Sonntag, 09.05. 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 (H) Bundesliga, 32. Spieltag Samstag, 15.05. 15.30 Uhr FC Schalke 04 (A) Bundesliga, 33. Spieltag Samstag, 22.05. 15.30 Uhr SC Freiburg (H) Bundesliga, 34. Spieltag

Eintracht Frankfurt, News: Adler nach turbulenten Tagen zurück in der Spur

Eintracht Frankfurt hat nach turbulenten Tagen im Rennen um die Champions League wieder in die Spur gefunden. Durch das 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg meldeten sich die Hessen in der Fußball-Bundesliga nach der Abschiedsankündigung von Trainer Adi Hütter sowie der heftigen Pleite in Mönchengladbach zurück und sorgten für etwas Ruhe am Main.

Rückkehrer Martin Hinteregger (37.) und Torjäger Andre Silva (58.) schossen die Eintracht im Kampf um die erstmalige Qualifikation für die Königsklasse zumindest vorübergehend am VfL Wolfsburg vorbei auf den dritten Platz - und hielten die Verfolger damit auf Distanz. Das Team von Heiko Herrlich, für das Alfred Finnbogason (73.) einen Handelfmeter über das Tor setzte, könnte dagegen wieder in den Abstiegsstrudel geraten.

"Es war ein hart umkämpfter Sieg. Klar waren wir ein bisschen unter Druck. Wir wollten die Verfolger auf keinen Fall näher ranlassen", sagte Frankfurts Sebastian Rode bei Sky: "Wir sind wirklich froh, dass wir gewonnen haben."

Drei Tage nach dem herben Dämpfer (0:4) bei Hütters künftigem Klub in Gladbach hatte der Eintracht-Coach eine Reaktion seiner Elf gefordert. Doch die Unruhe im Klub ging zu Beginn offenbar nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Kein Schwung, keine Ideen und keine Durchschlagskraft - die Gastgeber blieben trotz höherer Spielanteile in der Offensive zunächst völlig harmlos.

Daran änderten auch die Anfeuerungsrufe der rund 50 Anhänger vor der Arena nichts. Stattdessen kamen die auf acht Positionen veränderten Augsburger aus einer stabilen Abwehr immer wieder zu Kontern und verpassten durch Marco Richter (10.), Laszlo Benes (11.) sowie Jan Moravek (25.) sogar mehrmals die Führung.

Beim Ex-Augsburger Hinteregger entlud sich bei seinem ersten Einsatz nach fünfwöchiger Verletzungspause zunächst der ganze Frust in einer brutalen Grätsche gegen Marco Richter, für die er nur die Gelbe Karte sah. Für die Eintracht war es ein Weckruf, schließlich traf der Österreicher kurz darauf per Kopf nach einer Hereingabe von Daichi Kamada.

In der Pause wurde Hinteregger durch Makoto Hasebe ersetzt. Hütter fand zudem nach dem dürftigen Auftritt offensichtlich die richtigen Worte in der Kabine: Seine Elf startete zielstrebiger und belohnte sich, als Silva nach Flanke von Filip Kostic zu seinem 24. Saisontor einköpfte.

Herrlichs Team, das sich nach dem mageren Remis (0:0) gegen Bielefeld harsche Kritik von der Vereinsführung anhören musste, offenbarte mit zunehmender Spieldauer erneut große spielerische Defizite. Frankfurt kontrollierte dagegen das Geschehen und präsentierte sich mit der Führung im Rücken deutlich sicherer. Den Strafstoß nach Tutas Handspiel verschoss der eingewechselte Finnbogason.

Quelle: SID