Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: SGE-Spieler übergeben ihre Gedenk-Shirts an die Angehörigen von Hanau, Barkok ist "offen" für Interesse aus Sevilla

Nach der Gedenkaktion vor dem Spiel gegen die Bayern trifft sich Eintracht Frankfurt mit den Angehörigen der Opfer von Hanau. Alle News und Gerüchte.

Eintracht Frankfurt: Spieler übergeben ihre Gedenk-Shirts an die Angehörigen von Hanau

Präsident Peter Fischer und Amin Younes haben im Namen von Eintracht Frankfurt den Angehörigen der Opfer von Hanau die Gedenk-Shirts vom Spiel gegen den FC Bayern überreicht.

"Es war uns wichtig, die Gesichter zu zeigen, die Namen zu nennen. Die Opfer waren nicht irgendwelche Zahlen", unterstrich Präsident Fischer in einer Gesprächsrunde mit der "Initiative 19. Februar". "Wir fühlen uns wie eine Familie, ihr seid Teil unserer Familie."

Younes, der nach seinem Tor gegen die Bayern ein Gedenk-Shirt in die Höhe gehalten hatte, sagte: "Die Fahrt hierher war schwer für mich, weil ich wusste nicht, ob das (der Torjubel mit dem Shirt) richtig war, aber ich habe es in dem Moment als richtig empfunden." Die Angehörigen antworteten mit Applaus.

"Das hat mich heute darin bestätigt, dass ich sportlich und menschlich beim richtigen Verein bin", sagte Younes nach dem Treffen dem hr. "Wir wollten zeigen, dass wir nicht nur Fußballer sind, die Spiele gewinnen oder verlieren. Wir sind auch Kinder und Brüder, die nach Hause gehen und ihre Eltern besuchen. Das hat mich beeindruckt."

Neben den Shirts übergab Fischer einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro an die Organisatoren der Initiative.

Die Eintracht trug vor dem Spiel gegen die Bayern Aufwärm-Shirts, auf denen die Konterfeis der neun Todesopfer von Hanau mit der Aufschrift #SaiyheirNames aufgedruckt waren. Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar, Said Nesar Hashemi, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin wurden am Abend des 19. Februar des vergangenen Jahres von einem Rassisten an zwei unterschiedlichen Tatorten in Hanau erschossen.

.@Eintracht-Präsident Peter Fischer, @AminYounes11 und Aymen Barkok haben heute Abend die Angehörigen der Opfer des Anschlags von #Hanau in den Räumen der @19FebruarHanau besucht und ihnen die Aufwärmshirts vom Spiel gegen @FCBayern übergeben. #saytheirnames pic.twitter.com/1DeApj2xXK — Heiko Schneider (@HeikHogan) March 18, 2021

Eintracht Frankfurt, News: Barkok ist "offen" für Interesse aus Sevilla

Eintracht-Mittelfeldspieler Aymen Barkok ist offen für einen Wechsel FC Sevilla. Nach Informationen der Bild beobachtet der spanische Top-Klub den 22-Jährigen aus Frankfurt. Im Interview mit der Zeitung verriet er, dass es bisher "keine Gespräche" gab, aber er prinzipiell "offen" sei.

Der Deutsch-Marokkaner ist jedoch zufrieden mit der Lage bei Eintracht Frankfurt. "Ich fühle mich wohl, spiele in meiner Heimatstadt. Eintracht ist mein erster Ansprechpartner.“, sagt er ergänzend. Die Gerüchte aus Sevilla kommentiert der marokkanische Nationalspieler wie folgt: "Natürlich ist es eine Ehre. Sevilla war dreimal in Folge Euro-League-Sieger, das ist schon eine große Adresse.“

Nachdem Barkok in der Hinrunde mit starken Auftritten glänzte, verlor er in der Rückrunde seinen Startplatz nach einer Gelbsperre und einem Hexenschuss. Auch in den letzten Spielen wurde das Eigengewächs nur eingewechselt und spielte wenige Minuten. "Aber ich sehe die Sache positiv und bin wieder bei hundert Prozent.“, kommentierte der Spieler seine aktuelle Situation bei der Eintracht.

Der Spielplan von Eintracht Frankfurt in den nächsten Wochen

Datum Anstoß Gegner Wettbewerb Samstag, 20.03.2021 15.30 Uhr Union Berlin (H) Bundesliga, 26. Spieltag Samstag, 03.04.2021 15.30 Uhr Borussia Dortmund (A) Bundesliga, 27. Spieltag Samstag, 10.04.2021 15.30 Uhr VfL Wolfsburg (H) Bundesliga, 28. Spieltag

Eintracht Frankfurt, News - Ruhnert hat Verständnis für Bobic: "Auf einmal gehen Türen auf"

Oliver Ruhnert hat Verständnis für den geplanten Ausstieg von Fredi Bobic als Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt trotz laufenden Vertrags gezeigt. Bobic hatte zuletzt bekannt gegeben, dass er die Eintracht im Sommer verlassen werde, obwohl der frühere Bundesliga-Profi dort noch einen Vertrag bis 2023 besitzt. Der 49-Jährige wird als neuer Manager bei Hertha BSC gehandelt.

"Es gibt immer eine Vereinssicht und eine Sicht des Arbeitnehmers. Vereine trennen sich auch von Trainern und Managern, obwohl Verträge laufen", sagte Ruhnert im Interview mit der Frankfurter Rundschau.

Ruhnert wies daraufhin, dass sich im Fußball manche Dinge genau dann ergeben, wenn man es eigentlich gar nicht will. "Auf einmal gehen Türen auf, wo man selbst gebunden ist, aber weiß, dass diese Chance im Jahr drauf obsolet ist. In exponierten Stellungen passiert das in der Wirtschaft übrigens genauso wie im Profisport", sagte der Union-Manager.

Ruhnert, der für die Partie Die Linke im Stadtrat von Iserlohn sitzt, kann auch für sich nicht ausschließen, vertragsbrüchig zu werden. "Allein deshalb, weil man ja auch nie weiß, wie sich private Lebensverhältnisse entwickeln. Ich habe oft für mich persönlich gesagt, dass ich irgendwann zurück ins Sauerland möchte, wo ich herkomme", erklärte der 49-Jährige.

Quelle: SID