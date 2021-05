Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Terzic-Wechsel zur Eintracht rückt näher, Bobic wehrt sich gegen Kritik

Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Terzic-Wechsel zu Frankfurt rückt näher

Der Wechsel von BVB-Trainer Edin Terzic zu Eintracht Frankfurt könnte in Kürze perfekt gemacht werden. Wie die Sport Bild berichtet, ist der 38-jährige Trainer der Wunschkandidat des neuen Frankfurter Sportchefs Markus Krösche. Laut Sport Bild soll es noch in dieser Woche zu einem "ausführlichen Gespräch" zwischen Terzic und Krösche kommen. Bislang hatte sich Terzic nicht zu seiner Zukunft geäußert, er wollte Gespräche erst führen, wenn er mit dem BVB die beiden Saisonziele DFB-Pokal-Sieg und Champions-League-Einzug erreicht habe.

Sollte der Wechsel zur Eintracht tatsächlich zustande kommen, wäre ein außergewöhnlicher Dreier-Wechsel perfekt. Dann hätte Borussia Dortmund Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, Borussia Mönchengladbach Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt losgeeist und Eintracht Frankfurt Trainer Edin Terzic aus Dortmund geholt.

Berichten zufolge soll für Terzic anders als bei Hütter und Rose allerdings keine Ablösesumme fließen, sondern der Transfer anhand von erfolgsabhängigen Prämien bewerkstelligt werden. Laut Sport Bild sieht der Frankfurter Fahrplan so aus: Sollte das Gespräch zwischen Krösche und Terzic positiv verlaufen, soll der 38-Jährige den Eintracht-Bossen vorgestellt werden.

Eintracht Frankfurt, News: Bobic wehrt sich gegen Kritik von Vorstandssprecher Hellmann

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat der Kritik von Vorstandssprecher Axel Hellmann widersprochen, der nach der 3:4-Niederlage gegen den FC Schalke 04 davon gesprochen hatte, dass die Eintracht mit Platz fünf nicht zufrieden sein könne. Im Interview mit der Sport Bild sagte Bobic: "Es ist die beste Spielzeit für Eintracht Frankfurt seit 25 Jahren. Es wurden in der Drei-Punkte-Historie noch nie so viele Zähler geholt. Noch nie hat ein Torjäger für Frankfurt so oft getroffen wie Andre Silva mit bisher 27 Toren."

Seine Schlussfolgerung: Der Saison gebe er "eine glatte 1, die lasse ich mir auch von niemandem kaputtreden". Zwar seien gegen Schalke drei Punkte eingeplant gewesen, weil aber die Europa League erreicht wurde, stehe "eine sehr, sehr gute Saison" zu Buche. "Das hat auch nichts mit Schönrederei zu tun", sagte Bobic.

Vorstandssprecher Hellmann hatte nach der Niederlage gegen Schalke gesagt: "Wenn du aus den Spielen gegen Mainz und Schalke nur einen Punkt holst, hast du sportlich versagt. Die Leistung auf Schalke war blamabel. Das ist nicht der Zeitpunkt, sich über den fünften Platz zu freuen oder als Erfolg zu verkaufen. Diese Schönrederei ist das falsche Signal."

Bobic sagte im Sport-Bild-Interview auch, dass er sich mehr öffentliche Rückendeckung für Trainer Adi Hütter gewünscht hätte. Der 49-jährige Sportvorstand wird Frankfurt nach der Saison verlassen, mit seiner Zeit bei der Eintracht sei er zufrieden. "Ich habe geliefert, ich habe Wort gehalten, was ich zu Beginn meines Engagements bei der Eintracht gesagt habe", sagte Bobic. "Ich kann nur sagen, dass ich noch niemanden getroffen habe, der zu mir gesagt hätte: 'Hau bloß ab!' Ich höre vielmehr aus den unterschiedlichsten Richtungen: 'Danke für die geile Zeit!' Und genau das war es für mich."

Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Verliert die Eintracht fünf Top-Stars?

Durch die 3:4-Niederlage am 33. Spieltag gegen den FC Schalke 04 hat Eintracht Frankfurt das lange Zeit als sicher geglaubte Erreichen der Champions-League-Plätze verpasst. Nun droht der Mannschaft ein Zerfall. Wie die Bild berichtet, wollen fünf Frankfurter Spieler den Verein verlassen. Demnach denken Torjäger Andre Silva, Daichi Kamada, Filip Kostic, Evan N'Dicka und Jetro Willems über einen Wechsel nach.

Während Willems schon länger verletzt ist, haben Silva, Kamada, Kostic und N'Dicka großen Anteil an der trotz des verpassten Champions-League-Einzugs erfolgreichen Saison. Vor allem Silva hat mit seinen 27 Saisontoren (Rekord in der Geschichte von Eintracht Frankfurt) die Aufmerksamkeit anderer Vereine auf sich gezogen.

Dem 24-jährigen Japaner Kamada gelangen in 31 Bundesligaspielen fünf Tore und 15 Torvorlagen. Der 28-jährige Serbe Kostic lieferte in 29 Saisonspielen vier Tore und ebenfalls 15 Vorlagen. Der 21-jährige Franzose N'Dicka spielte sich in der Verteidigung der Eintracht fest und lief in dieser Bundesligasaison 22-mal auf. Er erzielte dabei drei Tore und lieferte einen Assist.