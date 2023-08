Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt heute live im TV und STREAM: DAZN oder Sky?

Am 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 trifft Eintracht Frankfurt auf Darmstadt 98. Überträgt Sky oder DAZN heute live im TV und STREAM?

Für Eintracht Frankfurt steht am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison direkt ein prestigeträchtiges Duell auf dem Programm. Gegner ist der SV Darmstadt 98.

Austragungsort des zehnten Hessen-Derbys ist der Deutsche Bank Park in Frankfurt, der Anpfiff erfolgt am 20. August (heute) um 17.30 Uhr.

Eintracht Frankfurt empfängt heute den SV Darmstadt 98. Überträgt Sky oder DAZN live im TV und STREAM?

Eintracht Frankfurt - Darmstadt heute live im TV und STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 Wettbewerb Bundesliga, 1. Spieltag 23/24 Datum Sonntag, 20. August 2023 (heute) Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Frankfurt gegen Darmstadt heute live im TV und STREAM: Die Sender

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 im TV und LIVE-STREAM: Team-News und Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: News

Der Transfersommer 2023 war für die Eintracht ein besonders ereignisreicher. So verließen die langjährigen Stammkräfte Daichi Kamada und Evan N'Dicka die SGE, als Ersatz verpflichtete der DFB-Pokalfinalist der Vorsaison unter anderem das schwedische Talent Hugo Larsson, Innenverteidiger Willian Pacho oder den Ex-Herthaner Jessic Ngankam.

Auch auf der Trainerbank gab es eine Veränderung. Erfolgscoach Oliver Glasner, mit dem die SGE 2022 die Europa League gewann, verließ den Klub. Als Nachfolger wurde Dino Toppmöller installiert, der gegen Darmstadt seine Premiere als Bundesliga-Coach geben wird.

Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt

Sobald die Aufstellung der Frankfurter fix ist, fügen wir sie an dieser Stelle für Euch ein.

SV Darmstadt 98: News

Nach sechs Jahren in der 2. Bundesliga gelang dem SV Darmstadt 98 in der vergangenen Saison die Rückkehr in das deutsche Oberhaus. Großen Anteil am Erfolg hatte Trainer Torsten Lieberknecht, der auch gegen Eintracht Frankfurt an der Seitenlinie stehen wird.

Ein schmerzhafter Verlust dürften allerdings die Abgänge von Phillip Tietz und Patric Pfeiffer sein. Der Angreifer verbuchte 2022/23 24 Scorerpunkte in der Liga und wird zukünftig gemeinsam mit dem Innenverteidiger für den FC Augsburg auflaufen. Als Nachfolger wurden Mittelstürmer Fraser Hornby sowie Verteidiger Christoph Klarer geholt.

Die Aufstellung von Darmstadt 98

Sobald die Aufstellung der Darmstädter fix ist, findet Ihr sie hier.

Eintracht Frankfurt - Darmstadt heute live im TV und STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 9 Siege Frankfurt 6 Unentschieden 0 Siege Darmstadt 3 Letztes Spiel Frankfurt - Darmstadt 4:2 (DFB-Pokal-Achtelfinale, 7. Februar 2023)

Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 heute live: Nützliche Links