Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - die Bundesliga heute live sehen

Eintracht Frankfurt empfängt am 10. Spieltag der Bundesliga den BVB. So wird die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Am 10. Spieltag der empfängt den Tabellenvierten Borussia Dotmund. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Frankfurter Deutsche-Bank-Park.

Nach vier Remis in Folge soll bei der SGE wieder ein Dreier her. Beim 3:3 gegen Union Berlin drehte das Team von Adi Hütter zuletzt einen 0:2-Rückstand, verpasste den Sieg jedoch aufgrund eines späten Traumtors von Max Kruse.

Der BVB hat derweil vor dem Duell mit der Eintracht mit Verletzungssorgen zu kämpfen. So fällt unter anderem Torjäger Erling Haaland aufgrund eines Muskelfaserrisses aus. Auch Abwehrchef Mats Hummels, der in der Champions League gegen Lazio Rom angeschlagen den Platz verlassen musste, ist fraglich.

Eintracht Frankfurt vs. BVB ( ): Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREM. Zudem erfahrt Ihr in diesem Artikel die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Duell im Überblick

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute live im TV sehen

Sowohl der Pay-TV-Anbieter Sky als auch der Streamingdienst DAZN konnten sich in dieser Saison Übertragungsrechte für die Partien der Bundesliga sichern. Die traditionellen Spiele am Samstagnachmittag und somit auch Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund laufen dabei bei Sky .

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV: So seht Ihr die Partie im Einzelspiel

Um die Bundesliga bei Sky verfolgen zu können, benötigt Ihr zunächst ein Abo beim Unterföhringer TV-Sender. Alle Infos zu den unterschiedlichen Angeboten entnehmt Ihr der offiziellen Sky-Homepage.

Ihr seid als Sky-Kunden registriert? Dann seht Ihr die Übertragung der SGE gegen den BVB ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD ). Als Kommentator wird Jonas Friedrich die Partie begleiten.

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Übertragung ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 5.30 Uhr

5.30 Uhr Kommentator: Jonas Friedrich

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV: Die Bundesliga heute in der Konferenz sehen

Wenn Ihr keines der Parallelspiele verpassen wollt, ist die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) genau das Richtige für Euch. Los geht es bereits um 14 Uhr mit den Vorberichten.

Michael Leopold führt dabei als Moderator durch die Übertragung. Ihm zur Seite steht Dietmar Hamann als Experte.

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Übertragung ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): So empfangt Ihr das Bundesligaspiel heute im LIVE-STREAM

Auch bei der Übertragung via Internet hält Sky das Monopol. Wenn Ihr Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM sehen wollt, bietet Euch der Pay-TV-Sender zwei Alternativen: Sky Go und Sky Ticket .

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von Sky Go

Wenn Ihr bereits über ein TV-Abo bei Sky verfügt, könnt Ihr Sky Go automatisch ohne Mehrkosten nutzen. Die Zugangsdaten zum Portal erhaltet Ihr bereits bei Vertragsabschluss.

Der LIVE-STREAM läuft analog zur TV-Übertragung und ist über eine kostenfreie App auf Eurem Smartphone, Tablet oder PC empfangbar. Hier geht's direkt zu Sky Go.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Duell heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket

Alternativ bietet Sky ein Angebot an, womit man das Spiel auch ohne langfristigen Vertrag streamen kann. Mit Sky Ticket erhaltet Ihr Zugang zum LIVE-STREAM im Internet und könnt Frankfurt gegen Dortmund heute live verfolgen.

Alle Infos zu den verschiedenen Paketen findet Ihr unter diesem Link.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellung von Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und STREAM: Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund verpasst? Der Streamingdienst DAZN zeigt bereits 40 Minuten nach Anpfiff alle Highlights der Bundesliga auf Abruf.

Um die Zusammenfassungen bei DAZN sehe zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Ismaninger Streamingdienst. Das gibt es im ersten Monat für alle Neukunden gratis.

Solltet Ihr danach nicht mehr ohne DAZN auskommen, zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro . Kunden mit einem Jahresabo werden zudem für ihre Treue belohnt und müssen nur einmalig 119,99 Euro - also monatliche inen Zehner - entrichten. Hier findet Ihr alle weiteren Infos zum DAZN-Abo.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER von Goal

Solltet Ihr SGE vs. BVB heute nicht im LIVE-STREAM oder TV verfolgen können, bietet Euch Goal mit dem kostenlosen LIVE-TICKER die perfekte Alternative, um dennoch auf dem Laufenden zu bleiben.

Los geht es bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff. Dabei versorgt Euch unser Tickerer auch mit interessanten Statistiken, sodass sich der TICKER ideal als Ergänzung zur TV-Übertragung eignet. Hier geht's direkt dorthin!

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Opta-Fakten vor dem Bundesligaspiel

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund standen sich seit Gründung der Bundesliga in 99 Pflichtspielen gegenüber. 94 dieser 99 Spiele fanden im Rahmen der Bundesliga statt (BL-Bilanz: 30 Siege Frankfurt, 45 Siege Dortmund bei 19 Remis).

Borussia Dortmund ist seit 7 BL-Spielen gegen Frankfurt ungeschlagen (4 Siege, 3 Remis). 8 unbesiegte Spiele in Folge gegen Frankfurt gelangen Dortmund nur zwischen 2006 und 2009 (8 Spiele).

Eintracht Frankfurt ist seit 6 Heimspielen gegen Dortmund ungeschlagen (je 3 Siege und Remis). 7 unbesiegte Heimspiele in Folge gegen Dortmund gelangen Frankfurt nur zwischen 1966 und 1972.

Borussia Dortmund verlor am letzten Spieltag daheim mit 1-2 gegen den . Dortmund kassierte damit in den ersten 9 Spielen 3 Niederlagen, so viele wie zuletzt 2014/15 (6).

Eintracht Frankfurt holte aus den ersten 9 BL-Spielen 12 Punkte – 2 weniger als in der Vorsaison. Von diesen 9 Spielen verlor die Truppe von Adi Hütter nur 1, am 24. Oktober bei Bayern München mit 5-0.

Frankfurt ist seit 6 BL-Spielen sieglos, wobei 5 der 6 Spiele unentschieden endeten. Eine so lange Flaute erlebten die Hessen zuletzt in der Rückrunde 2019/20.

Eintracht Frankfurt blieb in den letzten 14 BL-Spielen nie ohne Gegentor (23 insgesamt), wie zuletzt in der Spielzeit 2017/18 (17 Gegentore insgesamt). Eine längere Serie legte die SGE zuletzt im Kalenderjahr 2008 an den Tag, damals 21 Spiele in Folge ohne zu null.

In den letzten 27 BL-Spielen von Borussia Dortmund gab es stets einen Sieger (19 Siege, 8 Niederlagen). Nur Eintracht Frankfurt blieb in der Bundesliga länger ohne Unentschieden, nämlich in 34 Spielen zwischen Mai 1979 und Mai 1980.

Frankfurts Andre Silva ist mit 7 Treffern Frankfurts Toptorjäger in dieser Bundesliga-Saison. Seit dem Restart Mitte Mai traf Andre Silva 15-mal, nur Bayerns Robert Lewandowski (21) häufiger.

Dortmunds Erling Haaland erzielte in der laufenden Spielzeit 10 Tore, nur Bayerns Robert Lewandowski (12) mehr.

