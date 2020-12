BVB hofft auf Einsatz von Mats Hummels gegen Eintracht Frankfurt

Gegen Lazio musste Mats Hummels kurz vor Schluss verletzt runter. In Frankfurt könnte der Verteidiger dem BVB aber zur Verfügung stehen.

hofft weiter auf einen Einsatz seines Abwehrchefs Mats Hummels an diesem -Wochenende.

"Bis jetzt sind die Nachrichten gut. Es war ein harter Schlag, wir werden sehen, ob er spielen kann. Ich kann das nicht sicher sagen", sagte Trainer Lucien Favre am Freitag vor dem Auswärtsspiel bei am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

BVB: Mats Hummels hatte gegen Lazio kurz vor Schluss das Feld verlassen

Favre berichtete von einigen offenen Fragen, einige Spieler seien nach dem Champions-League-Spiel gegen (1:1) am Mittwoch "sehr, sehr müde" gewesen. Bereits in diesem Spiel fehlten Erling Haaland (Muskelfaserriss), der in diesem Jahr nicht mehr spielen wird, Thomas Meunier (Wadenverletzung) und Emre Can (Fußgelenk). Torschütze Raphael Guerreiro (Oberschenkelbeschwerden) musste angeschlagen ausgewechselt werden. Thomas Delaney hat Rückenprobleme.

Hummels war vom früheren BVB-Torjäger Ciro Immobile am Mittwoch kurz vor dem Abpfiff schmerzhaft am linken Sprunggelenk erwischt worden. Er musste von Betreuern gestützt in die Kabine humpeln, der Bandapparat ist aber offensichtlich nicht betroffen.