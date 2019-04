Eintracht Frankfurt vs. Benfica Lissabon: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER – alle Infos zur Übertragung der Europa League

Eintracht Frankfurt empfängt Benfica Lissabon. Hier erfahrt Ihr, wo das Viertelfinale der Europa League live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Im Viertelfinale der trifft auf Lissabon. Anstoß des Rückspiels ist am Donnerstag, den 18. April, um 21 Uhr in der Commerzbank-Arena in Frankfurt.

Vor exakt einer Woche standen sich die beiden Mannschaften bereits gegenüber. Beim Hinspiel in Lissabon musste sich die Eintracht dem portugiesischen Rekordmeister mit 2:4 geschlagen geben .

Zum Unglück der Frankfurter erwischte Benfica-Juwel Joao Felix vor heimischem Publikum einen herausragenden Tag und erzielte einen Hattrick. Mit 19 Jahren und 153 Tagen ist Felix damit der jüngste Spieler seit Sergio Agüero 2007, dem in diesem Wettbewerb drei Tore in einem Spiel gelangen.

Gelingt Eintracht Frankfurt trotz der komplizierten Ausgangslage doch noch der Einzug in das Halbfinale? Ein 2:0- oder ein 3:1-Sieg würden beispielsweise dafür reichen.

Eintracht Frankfurt empfängt Benfica Lissabon: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das Viertelfinale der Europa League heute live im TV und im LIVE-STREAM bei DAZN läuft. Einen Überblick aller Partien, die sonst noch übertragen werden, findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

Eintracht Frankfurt vs. Benfica: Das Viertelfinale der Europa League im Überblick

Eintracht Frankfurt vs. Benfica heute live im TV sehen: So geht's

Für alle Anhänger von Eintracht Frankfurt gibt es eine erfreuliche Nachricht: Das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Benfica Lissabon wird am heutigen Abend live und in voller Länge im deutschen Fernsehen übertragen.

Bei RTL könnt Ihr am Donnerstagabend live dabei sein: Der Sender beginnt bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Sobald dann um 21 Uhr der Anpfiff ertönt, könnt Ihr die Begegnung zwischen Frankfurt und Benfica in voller Länge mitverfolgen.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, die Partie in Frankfurt via LIVE-STREAM zu verfolgen. Wie man Zugriff auf den Stream bekommt und diesen zum Laufen bringt, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Eintracht Frankfurt vs. Benfica: Europa League heute im LIVE-STREAM sehen

Neben der Option, das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon im TV zu verfolgen, steht alternativ auch ein LIVE-STREAM zur Verfügung - und zwar bei DAZN .

Der Streamingdienst, der seit der laufenden Saison auch die UEFA zeigt, überträgt sämtliche Partien der Europa League live. Dementsprechend ist auch das Heimspiel der Eintracht im Programm.

Eintracht Frankfurt vs. Benfica heute im LIVE-STREAM von DAZN

Die Vorberichterstattung beginnt bei DAZN rund 15 Minuten vor Spielbeginn - also um 20.45 Uhr. Im Vorfeld erfahrt Ihr dabei von Moderator Alex Schlüter sämtliche wissenswerten Informationen und Statistiken rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, kommentieren Jan Platte sowie die beiden Experten Jonas Hummels und Ralph Gunesch das Spielgeschehen in Frankfurt.

Zudem gibt es bei DAZN in der Europa League noch eine Alternative zu den Einzelspielen in voller Länge: die Goal-Zone. In dieser Konferenz gibt es alle Tore und Höhepunkte aus allen Partien. Man verpasst also keinen Treffer aus den drei Parallelspielen. Welche Begegnungen neben Eintracht vs. Benfica sonst noch laufen, erfahrt Ihr in einem separaten Übersichtsartikel auf unserer Seite.

Eintracht Frankfurt gegen Benfica live bei DAZN sehen - was muss ich tun?

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN - dann seid Ihr live beim Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon dabei.

Das Beste daran: Das Live-Angebot des Streamingdienstes kann zunächst im Rahmen eines Gratismonats kostenlos getestet werden, ehe das Abo anschließend 9,99 Euro monatlich kostet. Bezahlen geht bei DAZN einfach und unkompliziert, u.a. mit PayPal. Hier gibt es eine komplette Auflistung der möglichen Zahlungsmethoden .

Ein weiterer Vorteil bei DAZN: Es gibt keinerlei Vertragsbindungen und das Abo kann jederzei bequem und mit wenigen Klicks wieder gekündigt werden, sofern Euch der Service nicht mehr zusagt.

Eintracht Frankfurt - Benfica heute im LIVE-STREAM bei TV Now verfolgen

Alternativ zum Stream bei DAZN wird die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica live im TV bei RTL ausgestrahlt, wodurch der Privatsender auch einen LIVE-STREAM anbietet. Der Stream ist dann am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr bei TV Now zu sehen. Hier kostet die Mitgliedschaft 4,99 Euro pro Monat , wobei die ersten sieben Tage gratis zur Verfügung gestellt werden.

Frankfurt vs. Benfica live im Stream bei RTL Now ist deckungsgleich mit der TV-Übertragung des Senders.

Eintracht Frankfurt vs. Benfica: Die Highlights der Europa League auf DAZN schauen

Wer die Übertragung der Partie im TV oder LIVE-STREAM verpasst hat, kann sich im Nachgang die Höhepunkte anschauen: Auch hier ist DAZN die beste Anlaufstelle.

Dort werden kurze Zeit nach Abpfiff die besten Szenen des Spiels in einem Highlight-Clip zur Verfügung gestellt. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat , mit dem Ihr das Spiel, die Highlights oder auch das Re-Live kostenfrei ansehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Benfica: Europa League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs oder habt aus anderen Gründen keine Möglichkeit, das Viertelfinale der Europa League im LIVE-STREAM oder TV zu schauen? Kein Problem, denn Ihr habt auch die Möglichkeit, das Spielgeschehen via LIVE-TICKER zu verfolgen.

Beim LIVE-TICKER von Goal zu Eintracht Frankfurt vs. Benfica Lissabon beginnt die Vorberichterstattung am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr. Dabei erhaltet Ihr alle Infos zu den Aufstellungen, der Ausgangslage und der Favoritenstellung.

Sobald der Ball zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica rollt, gibt es im LIVE-TICKER von Goal alle Tore, Karten, Großchancen und brenzlige Situationen. Der Service ist für Euch natürlich kostenlos.