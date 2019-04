Unvergesslicher Abend für Joao Felix: Drei Tore und Tränen gegen Eintracht Frankfurt

Nach seinem Hattrick gegen Frankfurt war Benfica-Talent Joao Felix den Tränen nahe. Durch seine drei Tore schrieb er am Donnerstag Geschichte.

Diesen Abend wird Joao Felix wohl so schnell nicht vergessen: Gegen (4:2) netzte der junge Stürmer von Lissabon in der gleich dreifach und war anschließend den Tränen nahe.

Mit 19 Jahren und 153 Tagen ist Felix der jüngste Spieler seit Sergio Agüero 2007, dem in diesem Wettbewerb drei Tore in einem Spiel gelangen.

Auch ist der Offensivakteur der erste Benfica-Spieler seit Antonio Pacheco 1992, der drei Treffer in einer Begegnung auf europäischer Ebene erzielte.

Benfica-Talent Joao Felix im Fokus von Europas Top-Klubs

Gegen Eintracht Frankfurt traf der portugiesische Nationalspieler zunächst in der 21. Minute per Strafstoß zur Benfica-Führung, markierte vor der Pause mit einem Distanzschuss ins linke untere Eck das 2:1 und nachdem er Ruben Dias' 3:1 aufgelegt hatte (50.), vollendete er seinen Dreierpack schließlich in der 54. Minute.

Felix wird seit Monaten mit großen europäischen Vereinen in Verbindung gebracht, darunter auch Bayern München, , und Juventus. In dieser Saison kommt der 19-Jährige auf zehn Tore in der Liga.

In Lissabon steht Felix noch bis 2023 unter Vertrag.