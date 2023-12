Einer spielt beim BVB! Jude Bellingham nennt drei Kandidaten für seine Nachfolge als Golden Boy

Jude Bellingham gewann 2023 den Golden-Boy-Award. Nun nannte der Engländer drei Spieler, denen er die Auszeichnung auch zutraut.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham von Real Madrid, Gewinner der Golden-Boy-Trophäe 2023, hat drei Spieler aufgezählt, denen er ebenfalls zutraut, eines Tages zum Sieger gewählt zu werden.

WAS WURDE GESAGT? Gegenüber Tuttosport führte Bellingham aus: "Ich werde drei Namen nennen. Erstens Arda Güler. Er ist ein Phänomen, wir sehen ihn beim Training und sind begeistert von ihm. Dann mein ehemaliger Mannschaftskamerad Jamie Bynoe-Gittens von Borussia Dortmund. Und schließlich mein Bruder Jobe."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Auszeichnung zum Golden Boy wird jährlich an den besten Spieler Europas vergeben. Dieser muss jünger als 21 Jahre alt sein und im Bewertungszeitraum in einer der Ligen Europas gespielt haben.

Bynoe-Gittens (19) erlebt derzeit beim BVB einen Formanstieg und stand zuletzt erstmals in seiner Zeit als Profi dreimal von Beginn an auf dem Feld. Der 18-jährige Güler wechselte im vergangenen Sommer für eine Ablöse von 20 Millionen Euro von Fenerbahce zu Real, kam bei den Königlichen aber auch aufgrund von Verletzungen noch nicht zum Einsatz.

Jobe Bellingham ist 18 Jahre alt und wechselte im Sommer innerhalb Englands 2. Liga von Birmingham City für 1,75 Millionen Euro zum AFC Sunderland.

