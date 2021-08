Dynamo Dresden hat am 3. Spieltag der 2. Bundesliga heute Hannover 96 zu Gast. Goal hat die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Der 3. Spieltag in der 2. Bundesliga ist in vollem Gange und das nächste Samstagabendspiel steht an: Aufsteiger Dynamo Dresden bekommt es dabei mit Hannover 96 zu tun, um 20.30 Uhr heute ertönt der Anpfiff.

Dresden ist stark in die neue Saison gestartet. Zum Auftakt feierten die Sachsen einen klaren 3:0-Sieg gegen Mitaufsteiger Ingolstadt, eine Woche später gab es beim Hamburger SV ein sehr achtbares 1:1. Die ersten vier Punkte für den Klassenerhalt sind also schon eingetütet, zudem überstand Dynamo letztes Wochenende dank eines 2:1-Erfolgs über Paderborn auch die 1. Runde im DFB-Pokal.

Für Hannover ist es indes schon das zweite Mal, dass man im neugeschaffenen Samstagabendspiel der 2. Liga mit von der Partie ist. Am 1. Spieltag gab es zu gleicher Anstoßzeit ein 1:1 bei Absteiger Werder Bremen - eine Woche später konnte 96 die guten Eindrücke aber nicht bestätigen. Stattdessen setzte es eine überraschende 0:3-Heimpleite gegen Aufsteiger Hansa Rostock, für die man heute in Dresden Wiedergutmachung betreiben will. Immerhin: Im DFB-Pokal gab sich Hannover keine Blöße, gewann bei Regionalligist Norderstedt souverän mit 4:0.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96: Die 2. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen! Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung und wir klären auch die Frage, ob die Partie frei empfangbar angeschaut werden kann. Außerdem: Ein guter LIVE-TICKER und eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96 heute live: Die 2. Bundesliga am Samstagabend

Begegnung Dynamo Dresden vs. Hannover 96 Datum Samstag, 14. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Dynamo Dresden vs. Hannover 96 heute: Läuft das Spiel live im Free-TV?

Live-Fußball aus der 2. Bundesliga im Free-TV? In den vergangenen Jahren gab es das nicht, da alle Partien des deutschen Unterhauses live und exklusiv im Pay-TV bei Sky zu sehen waren. Doch seit dieser Saison hat sich etwas geändert!

So läuft pro Spieltag eine Partie der 2. Bundesliga wieder live auf Sport1. Und da es sich dabei um die Partie handelt, die am Samstag um 20.30 Uhr angepfiffen wird, dürfen wir Euch an dieser Stelle die freudige Nachricht verkünden, dass Dynamo Dresden vs. Hannover 96 heute live im Free-TV auf Sport1 übertragen wird.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96 heute live im Free-TV sehen: Die Übertragung auf Sport1

Sport1 beginnt heute bereits um 19.30 Uhr mit der Übertragung der Vorberichte zu Dynamo Dresden vs. Hannover. Moderatorin Ruth Hofmann stimmt mit verschiedenen Gesprächspartnern rund eine Stunde lang auf die Partie ein, vermutlich wird auch wieder ein bekanntes Gesicht als Experte mit dabei sein. Beim Auftakt zwischen Werder Bremen und Hannover war das Martin Harnik, am 2. Spieltag bei Düsseldorf vs. Bremen sorgte Friedhelm Funkel für die Expertise.

Dresden vs. Hannover: Die Live-Übertragung heute im Free-TV

Sender : Sport1

: Sport1 Vorberichte ab : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentator: Markus Höhner

Sollte es einen Experten geben, wird jener auch während der 90 Minuten als Co-Kommentator fungieren. Hauptreporter, sobald ab 20.30 Uhr am Samstag dann der Ball rollt, ist Markus Höhner.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96 heute live im TV sehen: Überträgt Sky das Spiel auch?

Ja, neben Sport1 ist Sky der zweite Sender, der Dynamo Dresden gegen Hannover 96 heute live im TV überträgt. Der Pay-TV-Anbieter hat ohnehin alle Spiele der 2. Bundesliga live im Programm.

Allerdings ist Sky nicht frei empfangbar, stattdessen muss man ein Abonnement buchen. Welche Sportpakete es gibt und wie die Preise dafür aussehen, entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite von Sky.

Die Übertragung von Dynamo Dresden vs. Hannover 96 auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 (HD) beginnt am Samstag um 20 Uhr mit Vorberichten. Kommentator der Partie wird ab 20.30 Uhr dann Stefan Hempel sein.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96: Die 2. Liga heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Da das Samstagabendspiel im Free-TV übertragen wird, haben wir gute Nachrichten: Ihr könnt Dynamo Dresden gegen Hannover heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen.

Sport1 macht es möglich. Der frei empfangbare Sender bietet sein TV-Programm auch im Internet an, die Übertragung im STREAM ist identisch mit jener am Fernseher. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM des Programms auf sport1.de, wo heute ab 19.30 Uhr dann Dresden vs. Hannover zu sehen sein wird.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96: Sky zeigt / überträgt die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM

Genau wie im TV ist auch im LIVE-STREAM Sky der zweite Anbieter, bei dem Ihr Dynamo Dresden gegen Hannover live verfolgen könnt. Ihr habt dabei sogar zwei Optionen, für die Ihr allerdings jeweils etwas bezahlen müsst.

Wenn Ihr Sky-Kunde seid, könnt Ihr auf Sky Go zurückgreifen. Bei Abschluss Eures Abonnements habt Ihr Login-Daten erhalten, mit denen Ihr Euch beim hauseigenen Streamingdienst des Senders einloggen könnt. Ohne Zusatzkosten streamt Ihr dort dann ganz bequem all Eure Sky-Inhalte und seht so auch Dynamo Dresden vs. Hannover 96 heute im LIVE-STREAM.

Wer kein Sky-Kunde ist, kann auch ein Sky Ticket buchen. Damit umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement und verschafft Euch für einen Tag oder einen Monat Zugang zu den gewünschten Inhalten von Sky. Alle Informationen zu den Preisen und verschiedenen Tickets erhaltet Ihr HIER.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96 heute live: Wo laufen die Highlights der 2. Bundesliga?

Wer das Live-Spiel verpasst hat und sich im Nachhinein die Highlights von Dynamo Dresden vs. Hannover 96 anschauen will, hat dabei für den Samstagabend zwei ganz einfache Möglichkeiten.

So senden sowohl Sport1 als auch Sky nach Abpfiff eine Nachberichterstattung, bei der Ihr die besten Szenen der Partie noch einmal in der Zusammenfassung sehen könnt. Wie oben bereits erklärt: Bei Sport1 seht Ihr die Highlights kostenlos im TV oder STREAM, bei Sky benötigt Ihr ein Abonnement dafür.

Dynamo Dresden vs. Hannover 96 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Du bist am Samstagabend unterwegs und hast auch keinen STREAM am Start? Dann schau' doch mal bei Goal vorbei und informiere Dich im LIVE-TICKER über die aktuellen Geschehnisse bei Dynamo Dresden vs. Hannover 96.

Wenn ein Tor passiert, wirst Du blitzschnell davon in Kenntnis gesetzt, zudem kannst Du Dir anhand zahlreicher Statistiken und detaillierter Schilderungen der Aktionen ein gutes Bild vom Spielverlauf machen. Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER für Dresden vs. Hannover.

Dynamo Dresden gegen Hannover 96 heute live im Free-TV und im STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Liga