HSV (Hamburger SV) vs. Dynamo Dresden live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Spiel HSV (Hamburger SV) vs. Dynamo Dresden. Goal begleitet die Partie am Sonntagnachmittag im LIVE-TICKER.

Zweiter Aufgalopp für den HSV (Hamburger SV) in der 2. Bundesliga: Am Sonntag spielt das Nordlicht am 2. Spieltag der noch jungen Saison gegen den Aufsteiger Dynamo Dresden. Um 13.30 Uhr geht es los.

HSV (Hamburger SV) vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER

HSV (Hamburger SV) vs. Dynamo Dresden Anpfiff: 13.30 Uhr Tore - Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kinsombi - Jatta, Glatzel, Wintzheimer Aufstellung SGD Broll - Schröter, Sollbauer, Knipping, Löwe - Stark, Herrmann, Kade - Königsdörffer, Daferner, Borrello Gelbe Karten -

Vor Beginn | Mit den ersten drei Punkten im Rücken gab sich Dynamo-Coach Alexander Schmidt im Vorfeld der Begegnung kämpferisch und erwartet auch heute einen mutigen Auftritt seiner Mannschaft: "Der Saisonstart ist geglückt. Dennoch habe ich relativ schnell auf die Euphorie-Bremse getreten. Mit dem HSV wartet ein schwerer Gegner auf uns. Wir müssen mit dem Glauben und dem Willen nach Hamburg fahren, dass wir dieses Spiel gewinnen. Das Selbstvertrauen dazu haben wir und entsprechend werden wir auftreten."

Vor Beginn | Am Ende des ersten Spieltages teilten sich die Sachsen sogar die Tabellenführung mit den Kiezkickern und ermöglichten ihren Fans mit Sicherheit den ein oder anderen Schnappschuss. Inzwischen konnten Karlsruhe und Regensburg ihre maximale Punkteausbeute auf sechs Zähler ausbauen.

Vor Beginn | Doch auch die Gäste aus Dresden reisen mit reichlich Selbstvertrauen in die Hansestadt. Im Duell der Aufsteiger ließ Dynamo Ingolstadt keine Chance und sicherte sich nach einer dominanten Vorstellung souverän den ersten Dreier der Saison. Überragender Mann bei den Sachsen war dabei Christoph Daferner, der mit zwei Treffern zum Spieler des Spiels avancierte.

Vor Beginn | Nach dem dem perfekten Saisonstart gegen Schalke 04 will der HSV die Leistung aus der Vorwoche bestätigen und heute vor heimischer Kulisse nachlegen. In einer intensiven und temporeichen Partie gegen die Knappen kamen die Rothosen vor allem in der zweiten Hälfte so richtig in Fahrt und verdienten sich die ersten drei Punkte nach einer starken Willensleistung. Auf Schalke wusste vor allem Heuer Fernandes zu überzeugen, der seine Mannschaft mit mehreren Glanztaten vor einem Gegentor bewahrte.

Vor Beginn | Bei den Gästen aus Dresden schenkt Trainer Alexander Schmidt dieser Startelf das Vertrauen: Broll - Schröter, Sollbauer, Knipping, Löwe - Stark - Herrmann, Kade - Königsdörffer, Daferner, Borrello.

Vor Beginn | Zu Beginn werfen wir einen Blick auf die jeweiligen Aufstellungen der beiden Mannschaften. Die Hausherren laufen mit folgender Formation auf: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kinsombi - Jatta, Glatzel, Wintzheimer.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 2. Spieltags zwischen dem HSV und Dynamo Dresden.

HSV (Hamburger SV) vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der Hamburger SV gewann jedes seiner vier Spiele in der 2. Bundesliga gegen die SG Dynamo Dresden. Gegen keinen anderen Verein spielte der HSV so oft im Unterhaus und gewann dabei immer. Wettbewerbsübergreifend verlor der HSV keines von sieben Heimspielen gegen Dresden (fünf Siege, zwei Remis).

Das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel gewann die SG Dynamo Dresden im September 2020 im DFB-Pokal mit 4:1 gegen den Hamburger SV und beendete damit eine Serie gegen den HSV von zuvor elf sieglosen Pflichtspielen (fünf Remis, sechs Niederlagen).

Der Hamburger SV kassierte in vier Zweitliga-Spielen gegen die SG Dynamo Dresden nur ein einziges Gegentor. Gegen kein anderes Team kassierten die Rothosen in der 2. Liga so wenige Gegentore pro Spiel als gegen die Dresdner (0,25). Gleichzeitig traf Dresden im Unterhaus nur gegen Kiel (0,17) seltener pro Spiel als gegen den HSV.

Erstmals seit 1987 (damals fünfmal in Serie) startete der HSV in zwei Liga-Spielzeiten in Folge mit einem Sieg. Und das, obwohl die Hamburger beim Auftakt gegen Schalke 04 das zweitfrüheste Gegentor in der Zweitliga-Historie hinnehmen musste (nach 6:34 Minuten). In der Vorsaison kassierte der HSV nur zwei Tore innerhalb der ersten zehn Minuten, kein Team weniger.

Der Hamburger SV erzielte in seinen saisonübergreifend letzten vier Zweitliga-Spielen (seit der Entlassung von Daniel Thioune) 14 Tore (3,5 pro Partie) und damit gleich viele wie in den letzten elf Partien unter Thioune zusammen.

Dresden startete mit einem 3:0 gegen Ingolstadt in die Saison - der einzige Aufsteiger in der eingleisigen 2. Liga, der einen höheren Auftaktsieg feierte, waren die Stuttgarter Kickers 1996/97 mit 4:0 bei Rot Weiss Essen.

In der eingleisigen 2. Liga feierte Dynamo Dresden nie zuvor einen so hohen Sieg zum Auftakt wie gegen Ingolstadt (3:0). Überhaupt startete Dresden im Profifußball nur 2015 in der 3. Liga ebenfalls mit einem Auftaktsieg mit drei Toren Differenz (4:1 gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart).

Dynamo Dresden ist saisonübergreifend seit sieben Ligaspielen ohne Gegentreffer und baute damit zuletzt den Vereinsrekord in den deutschen Profiligen weiter aus. Es ist gleichzeitig die längste aktive Serie aller Teams in den deutschen Profiligen.

Dresdens Christoph Daferner war beim 3:0-Auftaktsieg mit zwei Toren und einem Assist der überragende Akteur. Ihm gelangen damit mehr Treffer als in seinen ersten 21 Zweitligapartien zusammen (ein Tor). Drei Torbeteiligungen für Dresden in einem Zweitligaspiel gelangen zuletzt Baris Atik im Mai 2019 gegen Paderborn.

Hamburgs Daniel Fernandes verhinderte in der Saisonauftaktpartie in der 2. Bundeliga gegen Schalke 04 1,7 Tore (Expected Goals on Target Conceded – Gegentore) – Höchstwert für einen HSV-Keeper im Unterhaus.

HSV (Hamburger SV) vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Die kurze Vorschau zur Partie

HSV (Hamburger SV) vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Das Duell im Überblick