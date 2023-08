Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft die 3. Liga heute live?

In der 3. Liga treffen heute Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden aufeinander. Wo läuft das Spiel live im TV und STREAM?

Die 3. Liga startet in die Saison 2023/24. Am 1. Spieltag kommt es direkt zum Duell zweier Aufstiegsanwärter, wenn Dynamo Dresden die Arminia aus Bielefeld empfängt.

Anpfiff der Partie ist am heutigen Samstag, 5. August 2023, um 16.15 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion in der sächsischen Landeshauptstadt.

Dynamo Dresden bekommt es am 1. Spieltag der 3. Liga mit Arminia Bielefeld zu tun. GOAL verrät Euch, wie ihr das Duell im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Paarung Dresden vs. Bielefeld Wettbewerb 3. Liga, 1. Spieltag Datum Samstag, 5. August 2023 (heute) Uhrzeit 16.15 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Dynamo Dresden: News

Unter Trainer Markus Anfang spielte die SG Dynamo in der vergangenen Saison lange um den Zweitliga-Aufstieg bzw. die Relegation mit, musste letztlich aber dem VfL Osnabrück und Wehen Wiesbaden den Vortritt lassen. In der neuen Spielzeit nehmen die Sachsen einen weiteren Anlauf und gehören naturgemäß zu den Favoriten auf einen der vordersten Plätze.

In der Vorbereitung machte Dresden eine gute Figur, unter anderem gab es ein 1:1 gegen den tschechischen Klub Slavia Prag. Bitter aus Sicht der Anfang-Elf: Mit Ahmet Arslan steht der beste Akteur der vergangenen Runde nicht mehr im Kader, der 29-Jährige kehrte nach seiner Leihe zu Holstein Kiel zurück und ging dann weiter nach Magdeburg. Dafür kam mit Robin Meißner (zuvor Hamburger SV) ein echter Mittelstürmer an die Elbe.

Arminia Bielefeld: News

Für die Fans von Arminia Bielefeld gab es in den vergangenen beiden Jahren wenig Grund zur Freude. 2021/22 stiegen die Ostwestfalen aus der Bundesliga ab, nur eine Saison später scheiterte man in der Relegation an Wehen Wiesbaden und musste den bitteren Gang in die 3. Liga antreten.

Mit einem runderneuerten Kader versucht sich die Arminia nun an der Mission Wiederaufstieg. 23 Abgängen stehen 17 externe Neuzugänge gegenüber, zu den bekannten Namen zählen Manuel Wintzheimer (zuvor 1. FC Nürnberg) und Nassim Boujellab (ehemals FC Schalke 04). Die größten Hoffnungen ruhen allerdings auf einem Spieler, der nicht erst seit wenigen Wochen in Bielefeld unter Vertrag steht: Vereinslegende und Kapitän Fabian Klos.

Arminia Bielefeld bei Dynamo Dresden heute live im TV und STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 13 Siege Dresden 3 Unentschieden 2 Siege Bielefeld 8 Letztes Spiel Bielefeld - Dresden 4:0 (2. Bundesliga, 28. Spieltag, 15. Juni 2020)

