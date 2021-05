DFB-Pokal, Finale: Übertragung jetzt live im TV und LIVE-STREAM - so seht ihr RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund)

Das wichtigste Spiel im deutschen Fußball steht heute an! Goal erklärt, wie das Finale im DFB-Pokal heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der BVB (Borussia Dortmund) und RB Leipzig gehören zu den stärksten und prominentesten Teams in Deutschland - heute treffen sie im DFB-Pokalfinale aufeinander. Anstoß im Olympiastadion Berlin ist um 20.45 Uhr.

Das letzte Aufeinandertreffen ist gerade einmal fünf Tage her: Am vergangenen Samstag setzte sich der BVB ohne Stürmer Erling Haaland mit 3:2 durch - und krönte so den FC Bayern München zu Meister.

Generell spielt der BVB gerne gegen die Sachsen: In zehn Begegnungen konnten die Roten Bullen erst zwei Mal gewinnen - sechs Mal gingen die Schwarz-Gelben als Sieger vom Platz. Auch die letzten drei Begegnungen endeten allesamt besser für Schwarz-Gelb als für RasenBallsport.

Die Statistiken und die Generalprobe am Samstag sprechen für den BVB - der Pokal hat aber bekanntlich seine eigenen Gesetze. Goal erklärt, wie das DFB-Pokalfinale heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Begegnung RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Donnerstag | 13.05.2021 Wettbewerb DFB-Pokal | Finale Anstoß 20.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Olympiastadion | Berlin Zuschauer:innen Aufgrund des erhöhten Covid-19-Infektionsrisikos keine zugelassen

Übertragung heute live im TV - so wird das Finale im DFB-Pokal übertragen

Erling Haaland. Dayot Upamecano. Jadon Sancho. Peter Gulacsi. Edin Terzic. Julian Nagelsmann: Wir erwarten heute mitunter das Beste, was Bundesliga und DFB-Pokal zu bieten haben!

Vor allem der BVB hat dabei eine Fangemeinde, wie es sie selten im Sport gibt - auch neutrale Fans werden heute gerne einschalten wollen. Aber wie wird das Finale im DFB-Pokal heute übertragen?

ARD und Sky übertragen: Die Übertragung des DFB-Pokals heute LIVE im TV

Gute Neuigkeiten für alle Anhänger:innen, die die Partie heute LIVE im TV verfolgen wollen: Gleich zwei Fernsehsender zeigen das Finale LIVE im Fernsehen!

Es handelt sich dabei um den Free-TV-Sender Das Erste und den Pay-TV-Sender Sky - Fans haben also doppelten Grund zu feiern: Da Das Erste den DFB Pokal überträgt ist er heute kostenlos zu sehen!

DFB-Pokal im kostenlosen Fernsehen: Das Erste zeigt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im Free TV

Der Grund dafür ist simpel: Das Erste gehört zur ARD und somit zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Diese Fernsehsender sind nicht gewinnorientiert und bieten somit ihr Programm kostenlos an, ohne stundenlang Werbung zu schalten!

Namhaft geht es bei der ARD auch vor und nach der Übertragung zu. Heute im Studio: Matthias Opdenhövel und Bastian Schweinsteiger.

RBL vs. BVB heute LIVE im Ersten: So läuft die Übertragung der ARD ab

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentar : Florian Naß

: Florian Naß Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Sender : Das Erste

: Das Erste Sendung : Sportschau

: Sportschau Sendung in der Halbzeitpause: Tagesthemen mit Ingo Zamperoni

Das Erste, ARD, Sky: So seht ihr den DFB-Pokal auf eurem Fernseher!

Den allermeisten Fan sollten die ARD und Das Erste ein Begriff sein - schließlich gehört der Fernsehsender zu den wichtigsten in der deutschen Medienlandschaft. Wer aber nicht weiß, wie man Das Erste empfängt, der kann sich hier Rat und Hilfe holen.

Wie bereits beschrieben wird auch Sky den DFB-Pokal heute übertragen - die Übertragung ist allerdings kostenpflichtig, da Sky Geld für sein Programm verlangt. Hier findet ihr dazu eine Übersicht.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig heute LIVE: So wird die Sky-Übertragung ablaufen

Beginn der Übertragung : 19.45 Uhr

: 19.45 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentar : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Sender : Sky Sport 1 Sky Sport 1 HD Sky Sport UHD

DFB-Pokal, Finale: Die Übertragung heute im LIVE-STREAM - so seht ihr RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im Internet

Wie das DFB-Pokalfinale zwischen Leipzig und Dortmund im Fernsehen übertragen wird, haben wir bereits ausführlich besprochen - nun wollen wir aber einen Blick auf die Ausstrahlung im Internet werfen.

LIVE-STREAM der ARD kostenlos im Internet: So seht ihr RB Leipzig gegen den BVB (Borussia Dortmund) LIVE!

Wie schon im ersten Abschnitt, als es um die TV-Übertragung ging, fangen wir hier bei der ARD an: Der öffentliche Rundfunk ist natürlich auch im Internet vertreten. Das hat zur Folge, dass das Pokalfinale des DFB-Pokals auch via LIVE-STREAM ausgestrahlt wird.

Gleich drei unterschiedliche Seiten werden die Übertragung der ARD ausstrahlen - alle drei kostenlos! Los geht es mit daserste.de, auf der Website kann man 24 Stunden am Tag das LIVE-Programm des Ersten und verpasste Sendungen kostenlos anschauen.

ARD Mediathek, Das Erste und Sportschau: So seht ihr #RBLBVB heute kostenlos im LIVE-STREAM!

Eine weitere Variante: Die ARD Mediathek. Jeder einzelne Sender, der zur ARD gehört (WDR, MDR, BR, rbb, phoenix, funk, ARTE etc.), ist hier vertreten. Sowohl LIVE als auch als Wiederholung könnt ihr hier das Programm sehen - für den DFB-Pokal heute Abend solltet ihr "Das Erste" raussuchen oder auf der Homepage auf den passenden Stream klicken.

Möglichkeit Nummer drei: sportschau.de! Die legendäre Sportsendung der ARD hat auch einen Internetauftritt und überträgt über diesen alle Sportevents der ARD im LIVE-STREAM - so auch das DFB-Pokalfinale!

BVB vs. RB Leipzig: ARD-Streams nur in Deutschland möglich - VPN im Ausland rettet Fußballabend

Wichtiges Detail: Ihr solltet in Deutschland sein, um LIVE-STREAMS der ARD verfolgen zu können. Aufgrund des Geoblockings kann man bestimmte Inhalte, wie den DFB-Pokal, nur hierzulande verfolgen. Alternativ könnt ihr auch einen VPN anschalten und den Standort eures Geräts ändern.

Wir hatten eben bereits erwähnt, dass Sky den DFB-Pokal ebenfalls überträgt - das ist auch im Internet der Fall (nicht kostenlos). Die beiden zuständigen Plattformen dafür sind Sky Go und das Sky Ticket.

Das DFB-Pokal LIVE! Mit diesen Apps für Handy und Tablet seht ihr RB Leipzig - BVB

Sky, Das Erste, Sportschau: So wird RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) - das DFB-Pokalfinale heute übertragen

DFB-Pokal, Finale: Die Übertragung heute live - die Aufstellungen

Aufstellung RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Sabitzer, Haidara, Olmo - Sorlöth, Hwang.

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can - Reus, Dahoud, Sancho - Haaland.

DFB-Pokal, Finale: Die Übertragung heute live - der Vorbericht zu RB vs. BVB

Beim 78. DFB-Pokalfinale in Berlin wird die ganze Tristesse von Geisterspielen noch einmal deutlich. Erinnerungen an frühere Fußballfeste zum Endspiel schmerzen. Doch wohl nicht mehr lange: Die Fan-Rückkehr deutet sich an.

Berlin (SID) Keine bunten Choreographien, keine Fangesänge, dazu die Hymne vom Band: Die ganze Geisterspiel-Tristesse beim DFB-Pokalfinale lässt Erinnerungen an frühere Fußballfeste in Berlin besonders schmerzen. Doch das Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund könnte in Deutschland eines der vorerst letzten auf großer Bühne ohne Fans bleiben - die Rückkehr der Zuschauer deutet sich an.

Der ungewohnte Spieltag, mitten in der Woche zwischen den Bundesliga-Runden 32 und 33, nimmt der Veranstaltung weiteren Glanz. Seit 1986 fand das deutsche Cup-Finale immer am Samstag im Berliner Olympiastadion statt und bildete den stimmungsvollen Schlusspunkt der abgelaufenen Saison, ehe durch Corona alles anders wurde.

Angesichts der fehlenden Stimmung war auch die Aufregung bei den Spielern eine andere. "Bei mir ist die Anspannung vor großen Spielen definitiv geringer, wenn keine Fans involviert sind", sagte RB-Abwehrspieler Willi Orban. Vor zwei Jahren habe seine Mannschaft erlebt, welche Euphorie das Pokalfinale auslösen kann. Orban: "Wenn du auf dem Weg zum Stadion durch leere Straßen fährst und dich ohne Fans im Hintergrund aufwärmst, fehlt mir da eine gewisse Energie."

Dortmunds Trainer Edin Terzic ging sachlicher mit dem Thema um. "Wir können den ganzen Tag darüber klagen, das wird nichts verändern", sagte der BVB-Coach vor seinem ersten Auftritt als Cheftrainer beim Finale. Man habe am Anfang der Saison gewusst, dass es die Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Zuschauer fehlen. "Trotzdem haben wir dafür gekämpft, es zu erreichen", sagte der 38-Jährige.

Fußball-Deutschland sehnt die Fan-Rückkehr herbei und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, dass es bald so kommt. DFB-Teamarzt Tim Meyer hält das Ende des Zuschauer-Ausschlusses zum Beginn der kommenden Bundesliga-Saison für realistisch. "Sicher nicht gleich wieder 100 Prozent, aber Geisterspiele werden hoffentlich nicht mehr notwendig sein, wenn wir davon ausgehen, dass die infektiologischen Prognosen zutreffen", sagte der Leiter der Taskforce "Sportmedizin/Sonderspielbetrieb".

Damit würde rund um den Saisonstart am 13. August ein Hauch Normalität einkehren. "Ich hoffe und glaube, dass die Schutzmaßnahmen in der nächsten Saison deutlich abgerüstet werden können", sagte Meyer. Grundlage sei neben einer sinkenden Inzidenz eine hohe Impfquote.

Bayern Münchens Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte zuletzt sogar die Hoffnung geäußert, dass eventuell schon zum letzten Spieltag der laufenden Saison (22. Mai) eine Rückkehr möglich sei. "Ich hoffe und wünsche mir, dass wir beim letzten Spiel vor einigen Zuschauern spielen dürfen", sagte der Klubchef im ZDF.

Aus dem Bundesinnenministerium kam aber schon die Ermahnung, dass man trotz sinkender Zahlen weiter Vorsicht walten lassen solle. Der Bayern-Boss würde sich jedoch freuen, wenn es klappen würde. Dann nämlich wird Trainer Hansi Flick verabschiedet: "Es wäre toll, wenn ein paar Zuschauer dabei sein dürften, um diesem großartigen Menschen Beifall zu geben."