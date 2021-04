Werder Bremen steht im DFB-Pokal-Halbfinale! Bundesligist ringt Jahn Regensburg nieder

Im DFB-Pokal-Viertelfinale spielten Jahn Regensburg und der SV Werder Bremen gegeneinander. Goal begleitete das ganze Spiel hier im LIVE-TICKER.

Kein Elfmeter-Krimi, keine Überraschung: Werder Bremen hat den Pokal-Wahnsinn von Jahn Regensburg beendet und darf selbst weiter vom ersten Titel seit 2009 träumen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gewann das wegen Corona verschobene Viertelfinale beim Zweitliga-14. glanzlos, aber verdient mit 1:0 (0:0). Die nächste Hürde ist jedoch ungleich höher: Der Bundesliga-13. trifft im Halbfinale am 30. April auf Spitzenteam RB Leipzig.

Für den sechsmaligen Pokalsieger aus Bremen, der zum 23. Mal in seiner Geschichte die Runde der letzten Vier erreicht hat, traf Yuya Osako in der 52. Minute zum umjubelten Siegtor. Werder beendete damit auch seine Negativserie mit zuletzt drei Ligapleiten.

Der Jahn, der sich im Achtelfinale gegen Erstligist Köln ebenso wie zuvor gegen die Drittligisten Kaiserslautern und Wehen Wiesbaden dramatisch im Elfmeterschießen durchgesetzt hatte, darf sich immerhin mit Einnahmen von rund zwei Millionen Euro trösten.

Werder, das durch Siege über Regionalligist Carl Zeiss Jena sowie die Zweitligisten Hannover und Fürth ins Achtelfinale eingezogen war, begann wie von Kohfeldt gefordert seriös. Die Gäste kontrollierten das Geschehen und agierten defensiv aufmerksam.

Um 18.30 Uhr wurde das Nachholspiel angepfiffen, welches Anfang März nicht ausgetragen werden konnte, weil die Regensburger in Quarantäne mussten. Bremen geht gegen den Zweitligisten natürlich als Favorit in die Partie.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen ENDE - 0:1 (0:0) Tore 0:1 Osako (53.) Aufstellung Regensburg Meyer - Saller (ab 80. Beste), Elvedi, Kennedy, Wekesser - Besuschkow, Gimber (ab 86. Caliskaner) - Stolze (ab 85. Becker), George (ab 75. Vrenezi), Makridis (ab 46. Otto) - Albers Aufstellung Werder Bremen Pavlenka - Gebre Selassie, Moisander, Friedl, Augustinsson (ab 75. Agu)- Möhwald, Groß - Eggestein, Osako (ab 86. Erras), Rashica (ab 73. Schmid) - Sargent (ab 73. Selke) Gelbe Karten Saller (4.), Agu (83.)

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER: ENDE

90.+4. | Abfpfiff! Werder Bremen gewinnt 1:0 gegen den SSV Jahn Regensburg!

90.+3. | Beste versucht es aus 22 Metern vor dem Tor, der Schuss mit links fliegt knapp drüber.

90.+1. | Nachspielzeit: Vier Minuten werden angezeigt.

89. | Fast der Ausgleich! Albers scheitert gleich zweimal mit dem Kopf an Pavlenka, der sehr unsicher in dieser Situation wirkt!

88. | Was geht hier noch? Lange ist nicht mehr zu spielen und Regensburg spielt weiter mutig nach vorne. Bremen steht tief und will das Ergebnis über die Zeit bringen.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

86. | Gimber geht runter, Caliskaner kommt ins Spiel.

86. | Der Torschütze geht runter: Osako macht Platz für Erras.

86. | Becker ersetzt Stolze.

84. | Freistoß Regensburg: Vrenezi schießt den Ball aus 24 Metern in die Mauer.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

83. | Agu trifft Albers mit dem Ellenbogen im Gesicht und sieht die Gelbe Karte.

81. | Bremen legte nach der Pause noch eine Schippe drauf: 9:3 Schüsse, 4:2 aufs Tor und 57 Prozent Zweikampfquote.

77. | Eine gute Viertelstunde ist noch zu spielen und Regensburg setzt offensiv weiter Nadelstiche. Bisher hält die Werder-Defensive aber Stand.

76. | Glänzt Selke wieder nach seiner Einwechslung? Der Stürmer erzielte zwei seiner drei DFB-Pokaltore als Joker.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

75. | George geht runter, Vrenezi kommt für ihn.

75. | Augustinsson muss verletzt runter. Für ihn kommt Agu ins Spiel.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

73. | Sargent hat Feierabend und macht Platz für Selke.

73. | Auswechslung bei Bremen Milot Rashica geht, Romano Schmid ist neu dabei.

71. | Erste Ecke Regensburg: Die Hereingabe von der linken Seite wird von Sargent vor dem Fünfer geklärt.

67. | Wieder Osako! Moisander bringt den Ball aus der eigenen Hälfte an den Strafraum auf Sargent, der nach der Brustannahme quer auf den Japaner legt. Dessen Schuss vom Fünfer wird gerade so von Meyer mit einem Fuß geblockt!

66. | Regensburg versucht es jetzt mit langen Bällen in die Spitze auf Albers, die bisher aber alle zu ungenau sind und beim Gegner landen.

62. | Der Jahn gibt sich noch lange nicht auf und hat schon gegen Köln gezeigt, dass er nach Rückständen zurückkommen kann (damals nach einem 0:2).

58. | Nächster Angriff der Bremer: Möhwald wird von Rashica rechts vor dem Strafraum bedient, der auf Sargent durchsteckt. Dessen Schuss aus spitzem Winkel wird von Meyer im Nachgreifen entschärft.

57. | In ihrer DFB-Pokal-Historie schafften es die Regensburger in nun 36 Spielen nur zweimal, ohne Gegentor zu bleiben: beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig im Januar 1970, sowie beim 0:0 (4:2 i. E.) in Wiesbaden im Dezember 2020.

55. | Osako mit seinem ersten Pflichtspieltor der Saison - sein zuvor letztes hatte er beim wichtigen 6:1-Sieg gegen Köln am 34. Spieltag der Vorsaison erzielt, als er sogar doppelt traf. Zudem war es das sechste Tor im 15. DFB-Pokalspiel für den Japaner.

Tooooooor! Jahn Regensburg vs. Werder Bremen 0:1 - Torschütze: Osako

52. | Toooor! Regensburg - BREMEN 0:1. Jetzt ist der Ball drin! Friedl flankt aus dem rechten Mittelfeld perfekt in den Strafraum auf Osako, der den Ball mit der Brust annimmt und aus der Drehung perfekt in die Maschen haut!

51. | Latte! Jetzt geht es hier drunter und drüber! Nach einer Ecke köpft Groß den Ball vom Elfmeterpunkt an den Querbalken, Gebre Selassie setzt den Abpraller aus kurzer Distanz drüber!

50. | Wieder Werder! Osako nimmt den Ball links am Strafraum perfekt aus der Luft und legt dann quer auf Sargent, der die Kugel am kurzen Pfosten knapp links vorbeisetzt!

48. | Jetzt der Jahn! Nach einem schnellen Einwurf von der linken Seite kommt Albers links im Strafraum zum Abschluss. Der Ball segelt knapp über das Tor - beste Chance im Spiel!

47. | Gute Chance für Werder! Sargent verlängert eine Flanke vor dem Strafraum mit dem Kopf in den Lauf von Rashica, der den Ball nicht richtig trifft und aus 15 Metern knapp links am Tor vorbeischießt!

46. | Weiter gehts! Der Ball rollt wieder.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

46. | Makridis bleibt in der Kabine, für ihn kommt Otto zur zweiten Halbzeit.

DFB-Pokal live: Jahn Regensburg - Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit

Halbzeit | Wie erwartet war Werder im ersten Durchgang die aktivere Mannschaft und hatte etwas mehr vom Spiel. Klar besser waren die Gäste aber bei Weitem nicht, denn sie kamen offensiv kaum zur Geltung und oft nur durch Ecken vor das Tor. Regensburg brauchte knapp 20 Minuten, um ins Spiel zu kommen, wirklich gefährlich wurde der Jahn aber nicht. Dennoch hielt der Zweitligist die Bremer gut vom Tor weg und kämpfte bissig.

DFB-Pokal live: Jahn Regensburg - Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER - 0:0 zur Halbzeit

45.+2. | Halbzeit! Mit einem 0:0 geht es in die Pause.

45. | Freistoß Werder: Möhwald schießt aus 23 Metern rechts am Tor vorbei.

44. | Sargent läuft sehr viel in der Bremer Spitze, tritt dennoch nur selten in Erscheinung. Der 21-Jährige ist noch ohne Schussbeteiligung und gewann nur einen von fünf Zweikämpfen.

41. | Saller wird auf der rechten Seite angespielt und flankt den Ball in den Strafraum, wo Albers aus der Drehung im Fallen abzieht, aber weit rechts vorbeischießt.

38. | Werder hat deutlich mehr vom Spiel (67 Prozent Ballbesitz). Regensburg hat eine hohe Fehlpassquote (37 Prozent), da bei Ballgewinn meist der direkte Weg nach vorne gesucht wird.

35. | Werder kam vor allem durch Ecken in die Nähe des Tores, die aber bisher alle zu ungefährlich waren.

33. | Bisher bleiben die großen Highlights vor dem Tor aus, beide Teams neutralisieren sich in dieser Phase im Mittelfeld.

29. | Ecke Bremen: Möhwalds Hereingabe von der rechten Seite ist etwas zu weit für Moisander, der den Ball links im Stafraum links am Tor vorbeisetzt.

26. | Rashica mit dem ersten Abschluss: Der Bremer geht in hohem Tempo durch das Mittelfeld, schlägt vor dem Strafraum einen Haken und zieht flach mit links ab. Meyer nimmt den Ball aber ohne Probleme auf.

25. | Guter Angriff der Hausherren: Wekesser dribbelt durch das Mittelfeld und schickt dann Stolze über die linke Seite. Dessen halbhohe Hereingabe von der Grundlinie wird am Fünfer gerade so von Groß entschärft.

22. | Beide Torhüter mussten noch keinen Ball abwehren, Regensburg gab sogar noch keinen Schuss ab.

20. | Werder hat weiterhin die Spielkontrolle und fängt die Bälle im richtigen Moment ab. Regensburg findet aber immer besser ins Spiel und kommt jetzt öfter in Strafraumnähe.

17. | Eggestein steckt 25 Meter vor dem Tor perfekt in den Lauf von Augustinsson durch, der über links bis zur Grundlinie geht, dann aber gestoppt wird.

12. | Der Jahn versucht es: George bedient Albers auf der linken Seite, dessen Hereingabe aber zu ungenau ist und im Strafraum geklärt wird.

10. | Schneller Vorstoß über rechts: Gebre Selassie schickt Sargent über den Flügel, doch Kennedy ist rechtzeitig zur Stelle und stoppt den Bremer an der Auslinie.

7. | Freistoß Regensburg: Wekesser bringt den Ball aus dem rechten Mittelfeld in den Strafraum, wo Sargent mit dem Kopf zur Stelle ist und die Chance klärt.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

4. | Saller begeht ein taktisches Foul im Mittelfeld gegen Möhwald und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

4. | Bisher kommt Regensburg kaum zum Zug und läuft nur hinterher.

3. | Die Gäste spielen zu Beginn schnell nach vorne und versuchen Regensburg unter Druck zu setzen.

1. | Werder hat Anstoß und spielt heute in schwarzen Trikots, Regensburg in Weiß.

1. | Anpfiff! Der Ball rollt im Jahnstadion.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Schiedsrichter Guido Winkmann wird die Partie leiten.

vor Beginn | Florian Kohfeldt warnt vor dem Gegner und will im Pokal so weit wie möglich kommen: "Es ist noch ein weiter Weg. Wir treffen im Viertelfinale auf einen sehr unangenehmen Gegner. Deutscher Meister werden wir in Bremen auf absehbare Zeit nicht, aber ich habe schon den Ehrgeiz, etwas zu gewinnen."

vor Beginn | Mersad Selimbegovic freut sich auf das Duell im Pokal: "Wir haben die Chance, etwas Großes für den Verein und die Region zu schaffen. Wir brauchen einen richtig guten Tag und Matchglück", so der Jahn-Trainer.

In 3⃣0⃣ Minuten geht es im Jahnstadion Regensburg los 🙌 Euer Tipp, welches Team holt sich heute den Sieg? 🤔 #miaspuinfiaeich #SSVSVW — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) April 7, 2021

vor Beginn | Beide Teams befinden sich nicht in ihrer besten Form: Regensburg holte zuletzt zwei Remis (gegen Würzburg und Aue), Werder kassierte drei Niederlagen in Folge (gegen Bayern,Wolfsburg und Stuttgart).

vor Beginn | Regensburg und Bremen spielten 2004 schon mal im DFB-Pokal gegeneinander. In der 1. Runde gewann Werder beim Jahn mit 2:0 durch die Tore von Micoud und Klasnic.

vor Beginn | Regensburg gelang in dieser DFB-Pokal-Runde dreimal ein Sieg im Elfmeterschießen - gegen Kaiserslautern, Wehen Wiesbaden und den 1. FC Köln. Nun steht der Jahn erstmals im DFB-Pokal-Viertelfinale.

vor Beginn | Osako steht bei Werder erstmals seit dem 2. Januar, einer 0:2-Niederlage gegen Union, in einem Pflichtspiel in der Startelf. Außerdem ist Toprak erstmals seit seiner Verletzung an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen nicht im Kader bei Werder - die letzten neun Bundesliga-Spiele bestritt er alle über 90 Minuten.

vor Beginn | So beginnt Bremen: Pavlenka - Moisander, Groß, Friedl - Gebre Selassie, Möhwald, Eggestein, Augustinsson - Osako, Rashica - Sargent.

vor Beginn | Regensburg tritt mit der gleichen Startelf an, die am vergangenen Zweitliga-Spieltag 1:1 gegen Aue spielte.

vor Beginn | Die Startelf von Regensburg: Meyer - Saller, Elvedi, Kennedy, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Stolze, George, Makridis - Albers.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Viertelfinale und zur Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Jahn Regensburg - Aufstellung:

Meyer - Saller, Elvedi, Kennedy, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Stolze, George, Makridis - Albers

Mit dieser Mannschaft geht der SSV ins heutige Viertelfinale 🆚 @werderbremen 🏆⚪️🔴 #SSVSVW pic.twitter.com/Oj7QphxCyU — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) April 7, 2021

Werder Bremen - Aufstellung:

Pavlenka - Gebre Selassie, Moisander, Friedl, Augustinsson - Möhwald, Groß - Eggestein, Osako, Rashica - Sargent

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Das DFB-Pokal-Viertelfinale auf einen Blick

Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund 0:1

Rot Weiss Essen - Holstein Kiel 0:3

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2:0

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen (-:-)

Auch die Halbfinalauslosung wurde bereits durchgeführt. Der BVB empfängt Holstein Kiel, der Sieger von Regensburg vs. Bremen trifft in einem Heimspiel auf RB Leipzig.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Erhöhte Stolpergefahr in Regensburg: Doch Werder Bremen will mit aller Macht ins Halbfinale des Pokals einziehen und die klamme Kasse aufbessern.

Regensburg/Bremen (SID) Natürlich träumen sie in Regensburg vom nächsten großen Pokal-Coup - und zur Not muss halt wieder das Elfmeterschießen herhalten. "Darauf wollen wir uns natürlich nicht verlassen, wir wollen wenn möglich das Spiel früher entscheiden", sagte Benedikt Gimber, Kapitän von Jahn Regensburg, vor dem Duell gegen Werder Bremen im Bayerischen Rundfunk: "Wir müssen an unsere absolute Leistungsgrenze kommen, damit wir eine Chance haben. Und wenn es ins Elfmeterschießen gehen sollte, hätte ich auch kein schlechtes Gefühl."

Warum auch? Mit drei "Siegen" im Elfmeterschießen schaffte es der Jahn ins Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Werder (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sport1 und Sky), zuvor schaltete der Zweitligist den 1. FC Kaiserslautern, Wehen Wiesbaden und den 1. FC Köln aus. Bremen ist angesichts der erhöhten Blamage-Gefahr also gewarnt. "Wir wollen unbedingt ins Halbfinale einziehen", sagte Trainer Florian Kohfeldt und versprach: "Wir werden am Mittwoch gegen einen unangenehmen Gegner sehr seriös auftreten."

Alles andere würde die Stimmung an der Weser auch weiter verschlechtern. In der Bundesliga setzte es zuletzt drei Pleiten, vor den anstehenden Spielen gegen RB Leipzig und bei Borussia Dortmund geht deshalb auch schon wieder ein bisschen die Abstiegsangst um und die gut zwei Millionen Euro für den Halbfinal-Einzug (Gegner wäre am 30. April Leipzig) können die klammen Hanseaten, die ohne den verletzten Angreifer Niclas Füllkrug (Zehenbruch) auskommen müssen, natürlich auch gut gebrauchen. "Eine unserer großen Stärken in dieser Saison ist es, dass wir uns immer wieder neu fokussieren und unsere Leistung bringen konnten", sagte Kohfeldt: "Unsere Qualität muss sich morgen durchsetzen."

Doch Regensburg geht höchst motiviert in "das Highlight der bisherigen Saison" (O-Ton Oliver Hein). Der Corona-Ausbruch im Team, der zur Verlegung der Partie führte, die anschließende Quarantäne-Zeit, die drei verpatzten Spiele mit nur zwei Punkten? Zählt alles nicht am Mittwoch. "Wir haben in den drei Runden davor bewiesen, dass wir über 120 Minuten und dann im Elfmeterschießen weiterkommen können", sagte Hein: "Das zeugt davon, dass wir, wenn es ernst wird, da sind."

Im hohen Norden beteuern sie allerdings, dass sie wissen, was auf sie zukommt. "Wir wissen, was uns in Regensburg erwartet und dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen", sagte Maximilian Eggestein. Erst recht nicht im Elfmeterschießen, dass Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic aber nicht extra üben ließ: "Wir haben ja im laufenden Wettbewerb schon dreimal trainiert."

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Regensburg: Meyer – Saller, Elvedi, Kennedy, Wekesser – Besuschkow, Gimber – Stolze, George, Makridis – Albers. - Trainer: Selimbegovic

Bremen: Pavlenka – Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson – Eggestein, Groß, Möhwald – Sargent, Schmid – Selke. - Trainer: Kohfeldt

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Das DFB-Pokal-Viertelfinale im Überblick