DFB-Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Sonntag?

In der 1. Runde des DFB-Pokals stehen am Sonntag insgesamt elf Partien an. Wer zeigt / überträgt die Spiele heute live?

Die ersten Begegnungen der Saison 2022/23 wurden im DFB-Pokal absolviert, einige Partien stehen in der 1. Runde allerdings noch aus. Am heutigen Sonntag, 31. Juli 2022, sind unter anderem der Vorjahresfinalist SC Freiburg, FC Schalke 04, Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach gefordert. GOAL liefert nachfolgend einen Überblick über die Partien des Tages und klärt auf, welcher Sender die Spiele live zeigt / überträgt.

In der vergangenen Saison sicherte sich RB Leipzig in einem packenden DFB-Pokal-Endspiel mit 4:2 nach Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg den ersten Titel der Vereinsgeschichte. In der laufenden Spielzeit greift der Titelverteidiger aufgrund der Austragung des DFL Supercups gegen den amtierenden Meister FC Bayern München am 30. Juli erst Ende August in den Wettbewerb ein. Nichtsdestotrotz hält der heutige Sonntag diverse Partien bereit, die einiges an Spannung und Toren versprechen.

Besonders zwei Duelle wirken auf den ersten Blick relativ ausgeglichen. Dazu gehört einerseits das Kräftemessen zwischen dem SC Freiburg und Zweitliga-Aufsteiger Kaiserslautern, der mit einem 2:1-Erfolg über Hannover 96 einen erfolgreichen Saisonstart feierte. Auch in der Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC, die sich zum dritten Mal in den vergangenen fünf Jahren in der 1. DFB-Pokalrunde gegenüberstehen, sind die Rollen wohl nicht so klar verteilt wie in den restlichen Aufeinandertreffen.

Heute stehen elf Partien in der 1. DFB-Pokalrunde an. Wer zeigt / überträgt die Spiele live? GOAL klärt auf.

DFB-Pokal heute live: Diese Partien der 1. Runde werden am Sonntag ausgetragen

Wettbewerb: DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde

Datum: 31. Juli 2022 (heute), ab 13.00 Uhr

DFB-Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt die 1. Pokalrunde live im Free-TV?

Der öffentliche-rechtliche Rundfunk hält die Übertragungsrechte an 15 Partien inklusive des Finals. Von den Begegnungen der 1. DFB-Pokalrunde werden allerdings nur vier live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Dies betrifft die Spiele TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund (29. Juli, ZDF), Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt (1. August, ARD), Ottensen gegen RB Leipzig (30. August, ZDF) und Viktoria Köln gegen den FC Bayern München (31. August, ARD). Damit gilt auch für den heutigen Tag, dass keine Partie im Free-TV oder im kostenlosen LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

DFB-Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal am Sonntag im Pay-TV?

Wollt Ihr heute live dabei sein, müsst Ihr Euch definitiv ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky zulegen. Das Unternehmen hält die Übertragungsrechte an allen Begegnungen von der 1. Runde bis zum großen Finale am 3. Juni 2023 im Berliner Olympiastadion.

So könnt Ihr Euch beispielsweise mit dem "Bundesliga und Sport"-Paket den DFB-Pokal nach Hause holen. Aktuell könnt Ihr das Paket für umgerechnet 25,00 Euro monatlich im Jahresabo erwerben und sichert Euch damit auch die Live-Übertragungen der 1. und 2. Bundesliga sowie der Formel 1. Darüber hinaus erhaltet Ihr auch einen Zugang zur Sky-Go-App, damit Ihr auch von unterwegs zuschauen könnt.

DFB-Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal am Sonntag im LIVE-STREAM?

Auch in puncto LIVE-STREAMS ist Sky der richtige Ansprechpartner. Mit einem kostenpflichtigen Abonnement bei WOW, ehemals Sky Ticket, könnt Ihr ebenfalls alle Partien live sehen.

An dieser Stelle empfiehlt sich das Live-Sport-Paket für 24,99 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 29,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo. Das neue Kombi-Paket von Sky und Streamingdienst DAZN beinhaltet den DFB-Pokal hingegen nicht. Darüber hinaus könnt Ihr auch ohne Sky-Abo über die Plattform OneFootball den LIVE-STREAM zu einer einzelnen Begegnung für 3,99 Euro erwerben.

DFB-Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal am Sonntag? Übersicht zur Übertragung