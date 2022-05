SC Freiburg vs. RB Leipzig: Das Finale des DFB-Pokals heute im LIVE-TICKER

Im Finale des DFB-Pokals treffen am heutigen Samstag der SC Freiburg und RB Leipzig aufeinander. Anstoß der Partie im Berliner Olympiastadion ist um 20 Uhr.

Beide Vereine konnten den begehrten Pokal in ihrer Vereinshistorie noch nicht gewinnen, heute Abend wird es also zu einer Premiere kommen. RB Leipzig geht als leichter Favorit ins Spiel, doch die Freiburger wollen eine starke Saison mit Platz sechs in der Bundesliga nun krönen.

SC Freiburg vs. RB Leipzig: Das DFB-Pokal-Finale heute im LIVE-TICKER bei GOAL! Außerdem zeigen wir Euch, wo die Partie live übertragen wird.

SC Freiburg vs. RB Leipzig: Das Finale des DFB-Pokals im LIVE-TICKER

Aufstellung Freiburg Aufstellung Leipzig Tore

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Finale des DFB-Pokals 2021/22 zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig.

SC Freiburg vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung Freiburg:

Aufstellung Leipzig:

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

SC Freiburg vs. RB Leipzig: Die Opta-Fakten zum DFB-Pokal

14 verschiedene Spieler waren für RB Leipzig in der laufenden DFB-Pokal-Saison an mindestens einem Tor direkt beteiligt – Bestwert in der laufenden Saison und Vereinsrekord für RB in einer Pokalspielzeit. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2008/09 sammelten nur 2019/20 für Bremen und 2009/10 für die Bayern mehr Spieler innerhalb einer Pokal-Saison mindestens eine Torbeteiligung (je 15).

Freiburgs Vincenzo Grifo erzielte in der laufenden DFB-Pokal-Saison vier Tore, das ist eingestellter Vereinsrekord (Nils Petersen 2015/16, Oliver Freund und Martin Braun jeweils 1993/94 auch alle 4). Seinen Expected-Goals-Wert von 2.1 überbot er damit um fast zwei Tore (1.9) – Bestwert im DFB-Pokal 2021/22.

Freiburgs Lucas Höler ist mit fünf Vorlagen der beste Assistgeber der laufenden Pokal-Saison. Im Schnitt legt er alle 70 Minuten einen Treffer auf – Bestwert unter allen Spielern mit mindestens 250 Einsatzminuten, ebenso wie seine 2.3 Torschussvorlagen pro 90 Minuten aus dem Spiel heraus.

Das Finale wird Christian Streichs 396. Pflichtspiel als Freiburg-Trainer, gleichfalls ist es RB Leipzigs 396. Spiel als Klub im Profifußball. Seit BL-Gründung hatte nur Karlsruhes Winfried Schäfer mehr Spiele im Profibereich mit einem Verein auf dem Buckel (406. Spiel im Finale), als er mit diesem erstmals im Pokalfinale stand (1996 mit 0-1 gegen Kaiserslautern verloren).

RB Leipzig kassierte auf dem Weg ins Endspiel nur ein Gegentor, genau wie in der Vorsaison. Kein Team ließ in der laufenden DFB-Pokal-Saison im Schnitt so wenige gegnerische Torschüsse pro Spiel zu wie die Sachsen (5.6), und nur Borussia Dortmund (0.4) ließ pro Spiel weniger Expected Goals Against zu als RB (0.6).

RB Leipzig gewann all seine fünf Spiele auf dem Weg ins DFB-Pokal-Finale nach 90 Minuten – erstmals in der Klub-Historie. Sechs Siege nach 90 Minuten in Serie innerhalb einer Pokalsaison schaffte seit Beginn der Saison 1993/94 nur der FC Bayern (je 6 bei den Pokalsiegen 2005, 2013 und 2020).

Der Sport-Club Freiburg erreichte das Endspiel im DFB-Pokal, obwohl er auf dem Weg ins Finale fünfmal auswärts ranmusste, das schaffte letztmals Werder Bremen beim Pokalsieg 2008/09. Wie die Bremer damals (1-1, 3-1 n. E.) setzte sich der SC im Halbfinale beim Hamburger SV durch (3-1).

RB Leipzig steht zum dritten Mal in den letzten vier Saisons im DFB-Pokal-Finale – Höchstwert in dieser Zeit. Dabei unterlagen die Sachsen im Endspiel bisher zweimal, nur vier Teams unterlagen bei ihren ersten drei Finalteilnahmen (1. FC Kaiserslautern, Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf und der MSV Duisburg).

Der Sport-Club Freiburg erreichte als 40. verschiedener Verein das DFB-Pokal-Finale. Der letzte Verein, der sein erstes Pokal-Finale gewinnen konnte, war Bayer 04 Leverkusen 1993 (gegen Hertha BSC II). Die vier Endspiel-Neulinge nach 1993 verloren alle ohne Torerfolg, darunter auch RB Leipzig 2019 (0-3 gegen die Bayern).

RB Leipzig und der Sport-Club Freiburg treffen zum 15. Mal im Profifußball aufeinander, die Sachsen sind seit fünf Pflichtspielen gegen den SC ungeschlagen (2S 3U, zwei 1-1 diese BL-Saison). Der Sport-Club ist in Spielen außerhalb Freiburgs gegen RB noch sieglos (3U 4N, aber jeweils in Auswärtsspielen). Alle 14 bisherigen Duelle bestritten die Breisgauer unter Christian Streich.

SC Freiburg vs. RB Leipzig heute live im TV oder LIVE-STREAM

Partie SC Freiburg - RB Leipzig Wettbewerb DFB-Pokal, Finale Datum 21.05.22, 20 Uhr Free-TV ARD Pay-TV Sky Live-Stream ard.de, Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker GOAL

SC Freiburg vs. RB Leipzig: Der SID-Vorbericht zum DFB-Pokal

Zwei Welten, ein Pokal: Streichs demütige Freiburger gegen "titelreifes" Leipzig

Der SC Freiburg und RB Leipzig träumen vom Pokalsieg. Für beide Klubs wäre es der erste Titel der Vereinsgeschichte.

Christian Streich lächelte in seinem grauen Sakko etwas verhalten, als er neben dem goldenen DFB-Pokal artig für die Kameras posierte. Und während es auch sein Kollege Domenico Tedesco von RB Leipzig nicht wagte, das Objekt der Begierde vor dem großen Finale zu berühren, ordnete der Trainer des SC Freiburg die Bedeutung dieses für beide historischen Moments trocken und demütig ein.

"Den Pokal zu gewinnen, wäre toll. Wenn wir nicht gewinnen, geht die Welt auch nicht unter", sagte Streich in seiner typischen Art vor dem Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) zwischen den Freiburgern und den Leipzigern, die im Berliner Olympiastadion jeweils ihren ersten Titel überhaupt feiern könnten. Für Freiburg sei der Einzug ins Finale "außergewöhnlich", betonte Streich, der seit 2011 Trainer der Profis ist und mit den A-Junioren dreimal den Pokal gewonnen hatte.

Zu sagen, der Sechste der abgelaufenen Bundesliga-Saison, wäre der klare Underdog, wäre vermessen, wie auch Tedesco weiß. "Das ist kein kleiner Verein mehr. Der Finaleinzug ist einfach eine Bestätigung", sagte der 36-Jährige. Freiburg sei aus seiner Sicht "ein deutscher Top-Verein" und Streich "da nicht mehr wegzudenken". Das gewichtige Lob nahm Streich dankbar an: "Wir haben ein paar Sachen nicht ganz falsch gemacht, sonst wären wir nicht da, wo wir sind", räumte er ein, wobei er wisse, "wer die Top-Vereine sind in der Bundesliga".

Für Freiburg ist ein möglicher Pokalsieg nun ein süßer Bonus für die jahrelange, unaufgeregte Arbeit - in Leipzig ist die Erwartungshaltung hingegen größer. Nach den deutlichen Finalpleiten 2019 (0:3 gegen Bayern München) und 2021 (1:4 gegen Borussia Dortmund) wäre eine dritte Niederlage ganz bitter. "Ich glaube, dass unsere Mannschaft jetzt titelreif ist und auch mit dem Druck umgehen kann", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff dem SID am Freitag.

Eine durchwachsene Saison hat RB hinter sich, die mit dem Missverständnis Jesse Marsch begonnen hatte und von dem im Dezember gekommenen Tedesco nun vergoldet werden könnte. Selbst das so unnötige wie enttäuschende Aus im Europa-League-Halbfinale bei den Glasgow Rangers haben die Leipziger mittlerweile abgehakt, versicherte Torwart Peter Gulacsi und richtete den Fokus auf die Titelchance am Samstag: "Wir wollen eine sehr gute Rückrunde krönen. Das wird sicherlich ein Highlight für uns."

Und ein Aufeinandertreffen zweier Klubs, die sich in ihrer jüngsten Historie immer wieder begegneten. Einst waren sie 2016 gemeinsam aus der 2. Liga aufgestiegen, in dieser Saison rangen RB und der SC bis zum 34. Spieltag um das Champions-League-Ticket, das sich letztlich Leipzig sicherte. Und dann war da natürlich noch der medienwirksame Schal-Zoff, da Freiburg die Verwendung seines Logos für gemeinsame Fanartikel untersagte. Schließlich stören sich viele SC-Anhänger am vermeintlichen Leipziger Kunstprodukt.

Daher wird das Finale auch ein waschechter Kampf der Kulturen. Auf der einen Seite der SC, der 1912 aus einem Zusammenschluss des Sportvereins Freiburg 04 und des FC Union hervorgegangen war. Auf der anderen RB, das erst 97 später gegründet wurde, dafür aber in den 13 Jahren seiner Existenz auf zwei Vizemeisterschaften, drei Pokalfinalteilnahmen sowie zwei Europacuphalbfinals blicken kann.

Vielen Kritikern stößt der Leipziger Erfolg aber sauer auf, die starken Ergebnisse werden oft auf Hauptsponsor Red Bull zurückgeführt. "Wir sind froh, dass wir ein anderer Verein sind", sagte Mintzlaff jüngst im Sport1-Doppelpass: "Ja, wir sind kein Traditionsverein, aber in 50 oder 70 Jahren sieht das schon anders aus."

