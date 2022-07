Supercup 2022: Wann und wo findet Bayern vs. Leipzig statt?

Im Supercup treffen der FC Bayern München (Meister) und RB Leipzig (Pokalsieger) aufeinander. GOAL erklärt, wie das Finale stattfinden wird.

In nicht einmal einer Woche beginnt die Bundesliga-Saison - vorher findet noch der nationale Supercup statt: Der Meister der Bundesliga, der FC Bayern München, trifft auf den DFB-Pokalsieger, RB Leipzig.

In den letzten Juli-Tagen fängt für die Bundesligisten endlich die Pflichtspielsaison an: Während 16 der 18 Mannschaften im DFB-Pokal spielen, haben der FC Bayern München und RB Leipzig einen eigenen, besonderen Termin: Das Finale des deutschen Supercups.

Hier spielt der Sieger des DFB-Pokals aus der vergangenen Saison, also RB Leipzig, gegen den Sieger der Bundesliga-Meisterschaft der vergangenen Saison, also dem FC Bayern München. RB hatte sich im Finale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg durchgesetzt.

Direkt zu Beginn der Saison erwartet uns ein Topspiel: Der FC Bayern München und RB Leipzig treffen aufeinander. GOAL erklärt in diesem Artikel, wo und wann es stattfindet.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Der Supercup im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. Bayern München Wettbewerb Supercup | Finale Datum Samstag | 30. Juli 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Red Bull Arena | Leipzig Bilanz (14 Spiele) Ein Sieg RB Leipzig Fünf Unentschieden Acht Siege FC Bayern München

RB Leipzig vs. FC Bayern München: So findet der Supercup statt

Leipzig gegen den FC Bayern München: Obwohl RB nicht gerade mit jahrelanger Tradition und vielen Erfolgen glänzen kann, gehört dieses Spiel zu dem spielerisch besten, was der deutsche Fußball zu bieten hat. Nicht umsonst gehen beide Teams in der Champions League an den Start.

Der Supercup findet am 30. Juli 2022 statt - also an einem Samstag: Zur besten Zeit, um 20.30 Uhr, startet das Spiel. Wir werden im Laufe des Artikels noch einmal darauf eingehen, doch schonmal vorab: Das Spiel wird auch im Free-TV zu sehen sein!

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Wann findet der DFB-Pokal statt?

Doch wie kann das sein, dass RB Leipzig und der FC Bayern München am 30. Juli gegeneinander spielen, wenn doch alle anderen im DFB-Pokal aktiv sind? Die Antwort: Die Pokalspiele der beiden Bundesligisten wurde verschoben - um ein gutes Stück!

Erst Ende August spielen der FCB und RB ihre Spiele der ersten Runde: Für den FC Bayern München geht es am 31. August zu Viktoria Köln, RB Leipzig muss schon einen Tag vorher zum FC Teutonia Ottensen - also erst einen Monat, nachdem die Konkurrenz in den Wettbewerb startet.

RB Leipzig empfängt den FC Bayern München: Hier wird der Supercup gespielt

Das finale des Supercups ist, was die Teilnehmer betrifft, wohl die langweiligste Veranstaltung im deutschen Profifußball: Zum elften Mal in Folge ist der FC Bayern München im Supercup-Finale - und trotzdem wird es nicht langweilig. Der FC Bayern konnte von diesen zehn Spielen nämlich "nur" sechs gewinnen.

Zuletzt war es der BVB (Borussia Dortmund), der es den Bayern 2019 schwer machte - auch 2013 und 2014 gelang das den Borussen, genau wie dem VfL Wolfsburg 2015. Kann RB Leipzig den zweiten großen Titel der Vereinsgeschichte klarmachen? Gespielt wird jedenfalls zu Hause in der Red Bull Arena.

Getty Images

FC Bayern München - RB Leipzig im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM: So seht ihr den Supercup 2022

Natürlich wollen wir auch einen Blick auf die Übertragung werfen - was bringt uns der Supercup, wenn wir ihn gar nicht sehen können?! Hierbei gibt es richtig gute Neuigkeiten: Der Supercup wird im Free-TV, also im kostenlosen Fernsehen gezeigt!

Der Grund: Sat.1 zeigt unter anderem die Begegnung LIVE. Der Fernsehsender ist zwar privat und gehört dadurch nicht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, trotzdem kann man das Spiel kostenlos sehen - der Sender finanziert sich nämlich durch Werbung.

Sat.1 zeigt den Supercup kostenlos im TV! So wird der Wettbewerb übertragen

Dabei muss man nicht in Besitz eines TV-Geräts sein, um das Spiel zu empfangen - es reich eine stabile Internetverbindung! Einfach sat1.de/livestream aufrufen, euch dort mit einer E-Mail-Adresse registrieren oder direkt anmelden - und schon läuft das Spiel im LIVE-STREAM.

Es gibt eine Alternative, um die Sat.1-Übertragung zu sehen, und die heißt JOYN: Die Plattform hat eine große Menge an Fernsehsendern im Angebot - dazu gehört logischerweise auch Sat.1. Auch hierfür müsst ihr nichts bezahlen.

Sat.1, Sky oder DAZN? So seht ihr den Supercup am 30. Juli

Nicht nur Sat.1 überträgt den Supercup - auch bei Sky läuft die Partie zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Das Problem an Sky: Das Unternehmen bietet seine Angebote nicht kostenlos an. Um die Bundesliga und den Supercup zu verfolgen, benötigt ihr das Bundesliga-Paket.

In diesem Fall könnt ihr direkt ein brandneues Angebot testen, welches erst Mitte Juli vorgestellt wurde: DAZN und Sky bieten ein Kombi-Abonnement an! Für zwölf Monate für 38,99 Euro pro Monat kann man so alle Bundesligaspiele sehen - egal, ob sie auf DAZN oder auf Sky laufen.

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links, um die Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen

Supercup 2022: So wird RB Leipzig gegen den FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM übertragen

TV Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD) Sky Sport Top Event Free-TV: Sat.1 LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket Sat.1 Joyn LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube