DFB-Pokal heute live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Der DFB-Pokal geht nach langer Zeit weiter. Goal verrät, wie das Halbfinale live im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen wird.

Nur noch vier Teams sind noch im Rennen um den goldenen Pott im deutschen - das Halbfinale steht auf dem Programm. Neben dem sind noch , und die Pokal-Sensation 1. FC Saarbrücken im Wettbewerb vertreten. Die Duelle finden am Dienstag und Mittwoch statt. Doch wo laufen die Spiele, welcher Sender zeigt / überträgt die Begegnungen in voller Länge?

Am Dienstagabend nimmt das Halbfinale des DFB-Pokals mit der Partie zwischen Saarbrücken und der Werkself Fahrt auf. Am Mittwoch kämpfen dann der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Halbfinale. Welche Begegnungen genau wann stattfinden, erfahrt Ihr in der untenstehenden Tabelle.

Da auch das deutsche Free-TV sich an der Live-Übertragung des DFB-Pokals beteiligt, informieren wir Euch über die Ansetzungen der Spiele.

DFB-Pokal live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DFB-Pokal heute live: Das sind die Spiele im Halbfinale

DFB-Pokal heute live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Der DFB-Pokal wird in der Saison 2019/20 live im deutschen Fernsehen gezeigt - und das auf gleich drei unterschiedlichen Kanälen. ARD und Sport 1 haben sich die Übertragungsrechte für eine bestimmte Anzahl an Spielen gesichert - im Free-TV. Das bedeutet, dass dort ausgewählte Spiele in voller Länge übertragen werden.

DFB-Pokal heute live im Free-TV verfolgen: Diese Spiele werden gezeigt / übertragen

Der deutsche Pokalwettbewerb wird also gleich auf mehreren Sendern gezeigt. Doch wie sieht es an diesem Spieltag aus, wie laufen die Spiele des Halbfinals im Fernsehen und vor allen Dingen: Welche Matches kommen live?

Der DFB-Pokal live in der ARD : Das Erste überträgt ausgewählte Spiele live im Free-TV. Die ARD zeigt von der ersten Runde an insgesamt neun Spiele live im TV. Ab Runde drei bis zum Halbfinale zeigt die ARD dann jeweils zwei Spiele live im Free-TV. Im Halbfinale überträgt die ARD beide Partien live im Free-TV:

Dienstag, 9. Juni (20.45 Uhr): 1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen

1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen Mittwoch, 10. Juni (20.45 Uhr): FC Bayern München - Eintracht Frankfurt

Der DFB-Pokal live bei Sport 1 : Der zweite Free-TV-Kanal für den DFB-Pokal ist Sport 1. Der Sportsender zeigte über den gesamten Wettbewerb vier ausgewählte Spiele live im Free-TV. Das Übertragungspaket umfasst jeweils ein Duell von der ersten Runde bis zum Viertelfinale. Im Halbfinale wird kein Spiel von Sport 1 übertragen.

DFB-Pokal heute live im TV verfolgen - Sky spielt auch eine Rolle

Neben dem Free-TV läuft der DFB-Pokal auch live im Pay-TV bei Sky . Der Bezahlsender zeigt / überträgt alle 63 DFB-Pokalspiele live und in voller Länge - von der ersten Runde bis zum Finale. Entweder Ihr Euch bei Sky für die Einzelspiele oder für die Konferenz. Doch Achtung: Alle Duelle laufen ausschließlich im Pay-TV. Ein Sky-Abonnement ist also zwingend notwendig , um den DFB-Pokal auf Sky schauen zu können. Unter dem Link bekommt Ihr alle Infos zu den Paketen, Zahlungsmethoden usw.

DFB-Pokal heute nicht live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Dienstag, 9. Juni 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App Mittwoch, 10. Juni 20.45 Uhr FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App

DFB-Pokal heute live: Alles zur Übertragung der Free-TV-Spiele

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal am Dienstag bzw. Mittwoch live im Free-TV? Oben haben wir bereits den Überblick gegeben, hier gibt es nun detaillierte Informationen.

DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen

Das Erste ist der Sender, der die vollen 90 Minuten zwischen Saarbrücken und Leverkusen überträgt. Mit diesem Duell geht dann das Halbfinale des DFB-Pokals so richtig los.

Angepfiffen wird das Duell in der nächsten DFB-Pokalrunde am Dienstag um 20.45 Uhr . Die Vorberichterstattung beginnt aber bereits um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff.

1. FC Saarbrücken heute live im Free-TV bei der ARD! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anstoß: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Experte: Thomas Broich

Thomas Broich Moderatorin: Alexander Bommes

DFB-Pokal: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt ist eines das zweite Halbfinalduell im DFB-Pokal. Doch wer ist als Moderator bzw. Experte mit im Weserstadion, um die Partie zu begleiten?

FCB vs. SGE heute live im Free-TV bei ARD! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Tom Bartels

: Tom Bartels Experte : Thomas Broich

: Thomas Broich Moderator: Matthias Opdenhövel

DFB-Pokal: Der Vorbericht zum Halbfinale heute - Schlafender Riese" Saarbrücken: Aus der Versenkung zurück auf die große Fußball-Bühne

Im DFB-Pokal schreibt der 1. FC Saarbrücken in diesem Jahr eine einmalige Erfolgsgeschichte. Zuvor war das -Gründungsmitglied für viele Jahre in der Versenkung verschwunden.

Ob Gerd Müller, Sepp Maier oder Franz Beckenbauer, sie alle erlebten im altehrwürdigen Ludwigspark des 1. FC Saarbrücken die größte Sternstunde des saarländischen Fußballs hautnah. Die drei Weltmeister waren am 16. April 1977 mit den Bayern als amtierender Europapokalsieger der Landesmeister ins Saarland gereist und kassierten mit einem 1:6 eine der höchsten Pleiten ihrer Karriere. Doch diese glorreiche Zeit des 1. FC Saarbrücken gehört lange der Vergangenheit an. Das Bundesliga-Gründungsmitglied von der Saar verschwand über Jahre in den Niederungen des Amateurfußballs.

Letztmals spielte der Klub 1993 in der Bundesliga, 2005/06 bestritt er seine letzte Zweiligasaison - doch nach Jahren in der Versenkung meldete sich der FCS in dieser Spielzeit mit einem großen Knall zurück. Als erster Viertligist erreichte er das Halbfinale im DFB-Pokal und wies dabei je zwei Erst- und Zweitligisten in die Schranken. Es könnte nach langem Abwärtstrend eine entscheidende Kehrtwende in der Geschichte des 1. FC Saarbrücken sein.

Vor der Gründung der Bundesliga gehörte der FCS stets zu den Spitzenteams in . 1943 und 1952 erreichte er sogar jeweils das Finale um die Deutsche Meisterschaft, musste sich letztlich aber dem Dresdner SC und dem geschlagen geben. Entsprechend gehörte der Verein auch zum erlesenen Kreis der 16 Gründungsmitglieder der Bundesliga, stieg aber als Tabellenletzter direkt im ersten Jahr sang- und klanglos ab.

Unter Trainerlegenden wie Hans Tilkowski, Uwe Klimaschewski oder Klaus Schlappner entwickelte sich der Verein in Folge zum klassischen Fahrstuhlklub zwischen erster und zweiter Liga. Zum Schlüsseljahr wurde dann die Bundesligasaison 1992/93. Die Mannschaft des damaligen Trainers Peter Neururers verlor die letzten neun Partien in Serie und stürzte aus der ersten Tabellenhälfte noch auf den letzten Platz ab. Der Anfang eines andauernden Abwärtstrends.

Nach dem erstmaligen Absturz in die Drittklassigkeit im Jahr 1995 kehrte Saarbrücken zwar noch zweimal in die zurück, wirklich etablieren konnte sich der Klub in den beiden obersten Profiligen aber nicht mehr. Stattdessen ging der Weg des 1903 gegründeten Traditionsvereins zwischenzeitlich sogar bis hinunter in die Oberliga. Zuletzt kämpfte der FCS insgesamt fünf Jahre vergebens um den Aufstieg in die und scheiterte dabei gleich zweimal knapp in der Relegation.

Doch nicht nur im Pokal schaffte der FCS nun den Sprung zurück auf die große Bühne, auch im Ligabetrieb gibt es Licht am Ende des Tunnels. Nach dem Saisonabbruch der Regionalliga Südwest wurden die Saarbrücker als Tabellenführer zum Aufsteiger in die 3. Liga erklärt. Wenn fortan alles nach Plan läuft, könnten die Malstatter pünktlich zur Rückkehr in die Profispielklassen nach jahrelangen Bauarbeiten sogar in ihre Heimat Ludwigspark zurückkehren.

Der Anfang für eine bessere Zukunft des 1. FC Saarbrücken und damit wohl des gesamten saarländischen Fußballs sollte damit sowohl sportlich als auch infrastrukturell gemacht sein. Denn wie sagte FCS-Torwartlegende Dieter Ferner einst so schön der Saarbrücker Zeitung: "Das Saarland ist ein schlafender Riese, der nur energisch geweckt werden muss."

Quelle: SID