1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird der DFB-Pokal übertragen

Halbfinale im DFB-Pokal: Regionalligist Saarbrücken empfängt Bundesligist Bayer Leverkusen. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE übertragen wird.

Die Überraschung der Saison ist zweifelsohne der 1. FC Saarbrücken, der heute im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayer 04 Leverkusen spielt. Die Partie wird um 20.45 Uhr im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen angepfiffen, da sich der Ludwigspark, das Heimstadion des 1. FC, gerade im Umbau befindet. Saarbrücken nimmt als erster Viertligist überhaupt an einem -Halbfinale teil.

Die Saison in der Regionalliga Südwest wurde wegen der Corona-Pandemie bereits vorzeitig beendet - Saarbrücken steigt als Meister dadurch nach sechs Jahren wieder in die 3. auf. Die Saarländer sind im Vergleich zu Gegner nicht eingespielt - der Einzug ins Finale in Berlin wäre eine riesige Überraschung. Im Viertelfinale gewann Saarbrücken im Elfmeterschießen (8:7) gegen Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen besiegte Union Berlin mit 3:1. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Saarbrücken und Leverkusen gab es 1993 in der Bundesliga, damals gewann der FCS mit 3:1.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden!

1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb DFB-Pokal Duell 1. FC Saarbrücken - Bayer 04 Leverkusen Datum 09. Juni 2020 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen

1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV: So wird der DFB-Pokal übertragen

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD und der Pay-TV-Sender Sky haben beide die Übertragungsrechte für das heutige Spiel erhalten. Über die ARD könnt Ihr die Partie also kostenlos im TV sehen! Die ARD geht ab 20.15 Uhr auf mit Moderator Alexander Bommes auf Sendung, kurz vor Anpfiff übernimmt dann Kommentator Florian Naß mit Experte Thomas Broich.

Der Pay-TV-Sender Sky geht auf Sky Sports 2 & HD bereits ab 19.45 Uhr auf Sendung. Um das Spiel dort sehen zu können, müsst Ihr den Sender allerdings abonniert haben. Alle Infos dazu findet Ihr auf der Homepage von Sky.

1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Receiver zuhause hat, muss nicht auf eine Liveübertragung aus Völklingen verzichten. Sowohl die ARD als auch Sky bieten einen LIVE-STREAM zum heutigen Halbfinale an.

Goal erklärt Euch, wie ihr die Streams am besten nutzen könnt.

Der @ersterfcs bezieht an diesem Mittwoch sein Trainingslager vor dem DFB-Pokalhalbfinale in einer Woche. #DFBPokal https://t.co/UWEkQo4hhC — Saarbrücker Zeitung (@szaktuell) June 2, 2020

1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im kostenlosen LIVE-STREAM

Über die Sportschau-App oder die Internetseite der Sportschau (www.sportschau.de) könnt Ihr das Spiel heute über die vollen 90 Minuten live im Stream verfolgen. Die Übertragung des Streams ist identisch mit der der TV-Übertragung. Die Sportschau-App gibt es als kostenlosen Download im iTunes- oder Play Store. Wer einen Smart-TV besitzt, kann dort die ARD-App aufrufen und unter der Rubrik "Livestreams" das Spiel auch als Stream über den Fernseher sehen.

1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Über Sky Sports habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel im Stream zu sehen. Die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr für Euer mobiles Endgerät im iTunes- oder Play Store herunterladen.

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten, nach dem Download müsst Ihr die Zugangsdaten von Sky eingeben - und schon kann's losgehen.

Sky Ticket ist die Variante für Zuschauer ohne Sky-Abo. Hier könnt Ihr Euch den Zugang zum Spiel freischalten, ohne den Pay-TV-Sender langfristig abonnieren zu müssen. Ihr könnt den Stream auch über Euren Fernseher laufen lassen, indem Ihr zum Beispiel den Laptop oder die PlayStation mit einem HDMI-Kabel an Euer TV-Gerät anschließt.

Auch bei Sky ist die Übertragung des Streams identisch mit der der TV-Übertragung.

1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer das Spiel nicht vor dem Bildschirm verfolgen kann oder eine Ergänzung zur TV-Übertragung sucht, der ist beim LIVE-TICKER von Goal fündig geworden. Der Ticker berichtet fast in Echtzeit von den wichtigsten Ereignissen des Halbfinals. Außerdem liefern wir interessante Statistiken zu beiden Mannschaften - schaut mal vorbei!

1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Saarbrücken bisher Spiele (wettbewerbsübergreifend) Bayer Leverkusen 4 Siege 2 1 Remis 1 7 erzielte Tore 5 3,7 Mio. Euro Marktwert 383,1 Mio. Euro Anthony Barylla (0,275 Mio. Euro) wertvollster Spieler Kai Havertz (81 Mio. Euro)

1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick