Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des DFB-Pokalfinales

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München – so lautet das Finale im DFB-Pokal. Goal liefert die Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Es ist das entscheidende Spiel in der -Saison 2019/20, das Finale im Berliner Olympiastadion. spielt am Samstag um 20 Uhr gegen den .

Am Samstag stehen sich @bayer04fussball und der @FCBayern im #DFBPokal-Finale gegenüber 🏆 Michael @Ballack hat für beide Teams gespielt - und er stand mit beiden im Pokalfinale. Wir haben mit ihm darüber gesprochen 👇#B04FCB #Berlin2020 pic.twitter.com/tXWgG4Wt1l — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) July 1, 2020

Bayer Leverkusen hat eine solide Bundesligasaison unter Trainer Peter Bosz hinter sich, am Ende reichte es jedoch nur für die . Havertz, Tapsoba und Co. können die Spielzeit dennoch noch veredeln – ein Sieg im Pokalfinale von Berlin wäre dafür nötig.

Auf der Gegenseite hat der FC Bayern München Großes vor. Die Mannschaft von Hansi Flick will nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft nun auch den Pokalwettbewerb gewinnen. Die Münchner gehen als Favorit ins Endspiel.

Wer zeigt / überträgt das DFB-Pokalfinale live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung und noch viele weitere Details rund um das Spiel am Samstagabend. Hier bekommt Ihr einen generellen Überblick über die TV-Rechte am DFB-Pokal.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Das DFB-Pokalfinale in der Übersicht

Duell Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal 2019/20, Finale Datum Samstag, 4. Juli 2020 - 20 Uhr Ort Olympiastadion (Berlin) Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München live im TV?

Bayer Leverkusen will endlich wieder einmal einen Titel holen, der FC Bayern München hingegen seinen Pokaltitel aus dem Vorjahr verteidigen. Am Samstag gegen 23 Uhr wissen wir spätestens, wer den Pokal in den Berliner Nachthimmel recken darf.

Doch wo könnt Ihr das Spiel live im deutschen TV ansehen? Hier erfahrt Ihr alles rund um die LIVE-Übertragung des DFB-Pokals in der Saison 2019/20. Gute Nachricht: Ihr habt an diesem Wochenende gleich zwei Optionen, wie Ihr die vollen 90 Minuten Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München anschauen könnt.

Sky zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München live im TV: So geht's

Der Unterföhringer TV-Kanal Sky hält die Rechte an der Übertragung vom deutschen Pokalwettbewerb. Jedes einzelne Spiel der diesjährigen Pokalsaison 2019/20 wird live und in voller Länge bei Sky gezeigt / übertragen.

Das ändert sich auch nicht, wenn nun nur noch ein einziges Pokalspiel ansteht. Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München wird am Samstagabend im TV bei Sky übertragen.

Hier gibt es erst einmal alle Rahmeninfos zur Live-Übertragung auf Sky am Samstag:

Kanal: Sky Sport 1 / HD

Übertragungsbeginn: 19 Uhr

Kommentator: Kai Dittmann

Der Nachteil von Sky ist ganz klar, dass Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, um die Begegnung Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München live im TV zu sehen.

Habt Ihr bereits einen Account bei Sky, dann ist dies natürlich kein Problem. Einfach den TV einschalten, den Sky-Receiver anmachen und den DFB-Pokal der Saison 2019/20 ein letztes Mal live im TV schauen. Alternative gefällig? Dann lest mal weiter.



Das Erste zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München live im TV

Im Gegensatz zur wird der deutsche Pokalwettbewerb relativ oft live im Free-TV gezeigt / übertragen. Deswegen ist auch das DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München ein Thema für das frei empfangbare TV.

Das Erste zeigt die vollen 90 Minuten inklusive einer möglichen Verlängerung (Elfmeterschießen) live im TV. Die ARD übertrug auch schon die beiden Halbfinals des Wettbewerbs in voller Länge und ist nun auch live in Berlin vor Ort.

Kanal: ARD

Übertragungsbeginn: 19.05 Uhr

Reporter: Tom Bartels

Moderation: Matthias Opdenhövel

Im Free-TV müsst Ihr keine Registrierung vornehmen, Ihr könnt ab 20 Uhr einfach Fußball live genießen. Diese beiden Optionen habt Ihr also im Fernsehen, um das DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München am Samstag schauen wollt.

Ist es Euch lieber, die Begegnung in voller Länge im LIVE-STREAM anzuschauen? Dann lest hier weiter, wo das Endspiel um den Pokal live im Stream gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Ihr habt kein TV-Gerät in der Nähe und wollt dennoch wissen, wie Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokal gezeigt / übertragen wird. Das Spiel kommt in voller Länge im LIVE-STREAM - hier gibt es gleich mehrere Optionen. Wir stellen sie Euch alle detailliert vor.

Sky Go zeigt / überträgt Bayern Leverkusen vs. FC Bayern München live im Stream

Der von Sky zur Verfügung gestellt Streamingkanal Sky Go hält die Rechte an der Übertragung des Finales im DFB-Pokal. Das heißt: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München wird dort live und in voller Länge im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Zu Sky Go erlangt Ihr allerdings nur Zugriff, wenn Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky habt. Ohne dieses könnt Ihr den LIVE-STREAM zum Pokalfinale nicht herschalten.

Habt Ihr einen Sky-Account, dann einfach die Sky-Go-App herunterladen (das technische Endgerät könnt Ihr selbst aussuchen) und mit dem zehnstelligen Kennwort und einem PIN einloggen. Und los geht's!



Sky Ticket überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Eine zweite Alternative für die Übertragung von Leverkusen vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM ist das Sky Ticket. Dieses ist ein separates Angebot von Sky und nicht mit einem langfristigem Abonnement verknüpft.

Heißt: Wollt Ihr nur, dass das Endspiel des DFB-Pokals bei Euch live im Stream gezeigt / übertragen wird, dann ist das Sky Ticket durchaus eine Option. Bei Sky Ticket braucht Ihr kein langfristiges Abo, sondern könnt monatlich kündigen und Euch unterschiedliche Pakete sichern.

Das Erste zeigt das DFB-Pokalfinale (Leverkusen vs. Bayern) im LIVE-STREAM

Im Free-TV wird FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live bei der ARD gezeigt und genau dieser Sender ist auch im Internet Ansprechpartner Nummer eins, um die Begegnung in voller Länge live im Stream zu sehen. Denn dort geht das kostenlos.

Die ARD hat einen eigenen LIVE-STREAM, in dem das Endspiel ganz übertragen wird. Um 20.00 Uhr ertönt der Anpfiff und dann ist die ARD live im Stream mit dabei - und das auch noch völlig ohne Kosten für Euch.

Zudem habt Ihr bei der Wahl des technischen Geräts freie Hand: Ihr könnt Euch einfach mit einem beliebigen mobilen Gerät auf www.daserste.de einklinken und den DFB-Pokal live im Stream anschauen oder die ARD-App im App-Store Eures Smartphones herunterladen.

OneFootball zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Das war's noch nicht, denn ein weiterer Kanal bietet die vollen 90 Minuten des DFB-Pokalfinales (samt Verlängerung oder Elfmeterschießen) im LIVE-STREAM an. Onefootball hat ein Sonderangebot parat, welches extra auf den DFB-Pokal ausgerichtet ist. Das Finale zwischen Leverkusen und dem FC Bayern München läuft im LIVE-STREAM in der App Onefootball in voller Länge.

Kompliziert ist dabei wirklich anders: Ihr könnt Euch in der App ein Halbfinale aus dem DFB-Pokal aussuchen und dieses dann als Einzelspiel buchen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München? Die Übertragung auf einen Blick



Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokalfinale: Der Weg ins Finale

Bayer Leverkusen und auch der FC Bayern München sind die beiden besten Teams der DFB-Pokalsaison 2019/20. Bayer und auch die Münchner überstanden die 1. Runde, die zweite Runde, das Achtel-, Viertel- und Halbfinale schadlos, um nun um den Deutschen Pokal spielen zu dürfen.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Das war der Weg der Werkself ins Finale von Berlin

Runde im DFB-Pokal Gegner (Ergebnis) 1. Runde Alemannia Aachen (4:1) 2. Runde (1:0) 3. Runde (2:1) Viertelfinale (3:1) Halbfinale 1. FC Saarbrücken (3:0)

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Diese Spiele bestritt der FCB auf dem Weg ins Endspiel

Runde im DFB-Pokal Gegner (Ergebnis) 1. Runde Energie Cottbus (3:1) 2. Runde (2:1) 3. Runde (4:3) Viertelfinale (1:0) Halbfinale (2:1)

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokalfinale: Der Spielort

Der Austragungsort des Finales im DFB-Pokal ist seit mittlerweile 35 Jahren das Berliner Olympiastadion. Seit 1985 spielen die beiden Finalisten dort den goldenen Pokal aus, das Duell zwischen Leverkusen und München ist also das 36. Endspiel in Berlin.

Packt @lewy_official den nächsten Rekord? Am Samstag könnte er als erster Spieler überhaupt zum 5⃣. Mal Torschützenkönig im #DFBPokal werden. 🔥⚽

4⃣ Treffer verbuchte er in dieser Saison bislang, @lucasalario13 als bester Leverkusener Schütze 3.#BERLIN2020 #B04FCB pic.twitter.com/WoJwyHXeaM — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) June 29, 2020

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Die Rahmendaten zum Berliner Olympiastadion

Umfang: ca. 803m

Höhe: 16,37m, mit Attika 21,26m (Dachkante)

Dachfläche gesamt: ca. 42.000m²

Sitzplätze: 74.475

52 Logen

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokalfinale: Die letzten fünf Endspiele

Saison Duell Ergebnis 2018/19 FC Bayern München vs. RB Leipzig 3:0 2017/18 Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München 3:1 2016/17 BVB ( ) vs. Eintracht Frankfurt 2:1 2015/16 FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) 4:3 nach Elfmeterschießen 2014/15 vs. BVB (Borussia Dortmund) 3:1

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokalfinale: Das letzte Duell

Im letzten Bundesligaspiel zwischen dem Deutschen Meister aus München und Bayer Leverkusen gab es ein klares 4:2 für den FCB. Hier gibt's die VIDEO-Highlights.



Quelle: Imago Images

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokalfinale: Der direkte Vergleich

Insgesamt 90 Duelle

19 Siege für Bayer Leverkusen

16 Unentschieden

55 Siege für den FC Bayern München

106:176 Tore

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im DFB-Pokalfinale: Die Aufstellung

Um 20 Uhr ertönt der Anpfiff zum Pokalfinale zwischen Bayer 04 und dem FC Bayern. Gegen 19 Uhr erscheinen hier die Aufstellungen.