Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des DFB-Pokals

Ein DFB-Pokal-Halbfinale lautet FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt. Goal liefert alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Der spielt am Mittwoch um 20.45 Uhr um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals. Dabei trifft der Rekordpokalsieger auf .

In der Allianz Arena trafen beide erst vor rund zwei Wochen aufeinander, als das Bundesligaduell auf dem Programm stand. Dabei setzte sich das Team von Hansi Flick mit 5:2 durch. Auch am Mittwoch sind dabei Fans nicht mit vor Ort, das Pokalspiel ist ein Geisterspiel.

In der ist der FC Bayern auf Kurs: Aktuell hat man sieben Zähler Vorsprung auf den BVB und kann damit bereits übernächsten Spieltag die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Doch zunächst muss man im Pokal ran, denn auch dort soll der Titel her.

Die Frankfurter Eintracht unter Trainer Adi Hütter ist in dieser Saison eine wahre Wundertüte. Vergangenen Mittwoch gewann man das Nachholspiel der Bundesliga mit 3:0 in Bremen, am Wochenende verlor man dann gegen Mainz 05 mit 0:2.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Der am Mittwoch und seine Übertragung - dazu gibt es in diesem Artikel alle Infos.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt? Der DFB-Pokal auf einen Blick

Duell FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Datum Mittwoch, 10. Juni 2020 (20.45 Uhr) Ort Allianz Arena, München ( ) Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Der DFB-Pokal befindet sich bereits im Halbfinale und die Münchner Bayern sind gegen Eintracht Frankfurt klarer Favorit. Doch wer zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten live im TV? Hier erfahrt Ihr es.

Dazu vorab die Info, dass Ihr an diesem Mittwoch mehrere Optionen habt, wie die Begegnung in voller Länge live angesehen werden kann.

Das Erste zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV

Im Gegensatz zur Bundesliga wird der DFB-Pokal regelmäßig live im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen. Vor allem die ARD ist an der Übertragung der Begegnungen beteiligt und auch an diesem Mittwoch ein essenzieller Faktor.

Das Erste zeigt / überträgt das Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt live im Free-TV. Im frei empfangbaren Fernsehen bietet das Erste damit die einzige Option, das Spiel in voller Länge kostenlos zu sehen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt wird live im Free-TV bei der ARD gezeigt / übertragen! Alles zur Übertragung:

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.15 Uhr (nach der Tagesschau)

: 20.15 Uhr (nach der Tagesschau) Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Reporter: Tom Bartels

Tom Bartels Moderation: Matthias Opdenhövel

Bereits um 20.15 Uhr schaltet sich das Erste aus der Allianz Arena ein und berichtet schon einmal darüber, was die Zuschauer ab 20.45 Uhr erwartet. Um 20.45 Uhr wird FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt dann angepfiffen und Euch erwartet ein interessantes Pokalduell.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live im Pay-TV

Im Free-TV ist das Erste der Kanal, der die ganze Begegnung im TV zeigt, im Pay-TV überträgt Sky die Begegnung FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt live im Fernsehen.

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender hat die vollen 90 Minuten Bayern vs. Frankfurt und auch eine mögliche Verlängerung samt Elfmeterschießen live im TV im Angebot. Bei Sky im Fernsehen den DFB-Pokal anschauen? Ja, das geht.

Es gibt aber eine essenzielle Voraussetzung, um den DFB-Pokal live bei Sky sehen zu können. In der Allianz Arena könnt Ihr nur hautnah mit dabei sein, wenn Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender abschließt. Hier gibt es dazu alle Informationen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live: Sky zeigt / überträgt das Einzelspiel im TV

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Kanal: Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Normalerweise zeigt / überträgt Sky den DFB-Pokal auch schon in der Konferenz. Doch da am Mittwoch nur das Halbfinale FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live im Pay-TV bei Sky gezeigt wird, ist auch kein Parallelspiel angesetzt. Daher gibt es an diesem Mittwoch auch keine Konferenzschaltung.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Wo läuft der DFB-Pokal im Internet, wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt am Mittwoch im LIVE-STREAM? Diese Frage stellen sich alle, die unterwegs sind und das Duell nicht live im TV sehen könnt.

Das Erste zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Im Free-TV wird FC Bayern München vs. Frankfurt live bei der ARD gezeigt und genau dieser Sender ist auch im Internet Ansprechpartner Nummer eins, um die Begegnung in voller Länge live im Stream zu sehen.

Die ARD hat einen eigenen LIVE-STREAM, in dem die vollen 90 Minuten des DFB-Pokalspiels übertragen werden. Der LIVE-STREAM zeigt Bayern vs. SGE und beginnt dabei ab 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Pokalspiel. Ab 20.45 Uhr wird das ganze Spiel dann live im Stream gezeigt / übertragen - und das auch noch kostenlos.

Zudem habt Ihr bei der Wahl des technischen Geräts freie Hand: Ihr könnt Euch einfach mit einem beliebigen mobilen Gerät auf www.daserste.de einklinken und den DFB-Pokal live im Stream anschauen oder die ARD-App im App-Store Eures Smartphones herunterladen.

Doch im LIVE-STREAM wird die Begegnung bei der ARD keinesfalls exklusiv gezeigt / übertragen. Auch Sky hat die ganze Begegnung live im Stream im Angebot.

Sky Go überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM: So geht's

Auf Sky läuft FC Bayern vs. Frankfurt ohnehin live im TV, somit hat auch Sky Go die ganze Begegnung im LIVE-STREAM parat. Dieser zeigt / überträgt das TV-Bild des Senders auf die mobilen Geräte der Nutzer.

Wiederum ist hierfür aber ein Abonnement bei Sky notwendig, denn nur damit gelangt Ihr in die Sky-Go-Welt und könnt dort den LIVE-STREAM zu Bayern gegen SGE anschauen. Wenn das geklappt hat, dann überträgt der Online-Dienst Sky Go dann den ganzen Pokalkracher im LIVE-STREAM. U

Hier geht es zur Sky-Go-App, auf der Ihr das Spiel in voller Länge anschauen könnt:

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live auf Sky mit Android-Geräten: Sky Go für Android-Geräte - Google-Play-Store

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live auf Sky mit Apple-Geräten sehen: Sky Go für Apple-Geräte - iTunes-Store

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Ein Sky-Abo ist keine Alternative für Euch? Dann hat der Sender dennoch ein Angebot für Euch, wie die ganze Partie FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live im Stream läuft.

Sky Ticket bietet ebenfalls eine Option, um die Pokalschlacht zwischen den beiden Bundesligisten anzuschauen. Doch bei Sky Ticket braucht Ihr kein langfristiges Abo, sondern könnt monatlich kündigen und Euch unterschiedliche Pakete sichern. Ihr seht zwar dieselben Bilder, doch hier braucht Ihr kein langfristiges Abonnement. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals, der Bundesliga und der Premier League live im Stream.

Onefootball zeigt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Der DFB-Pokal läuft per App im LIVE-STREAM

Zu guter Letzt gibt es ein Sonderangebot, welches extra auf den DFB-Pokal ausgerichtet ist. Denn das Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt läuft im LIVE-STREAM in der App Onefootball in voller Länge.

Kompliziert ist dabei wirklich anders: Ihr könnt Euch in der App ein Halbfinale aus dem DFB-Pokal aussuchen und dieses dann als Einzelspiel buchen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Wer zeigt alle Spiele live im TV und LIVE-STREAM?

Der DFB-Pokal in der Saison 2019/20 wird von gleich mehreren Sendern im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Sky, die ARD und Sport1 sind die drei Kanäle, auf denen die vollen 90 Minuten und auch alle Verlängerungen und Elfmeterschießen gezeigt werden.

Sky überträgt den DFB-Pokal (FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt) live im TV und LIVE-STREAM

Sky zeigt / überträgt alle 63 Partien des Wettbewerbs live und in voller Länge im Einzelspiel sowie in der Konferenz - von der ersten Runde bis zum Finale. Das bedeutet, dass der Pay-TV-Kanal der essenziellste aller Sender ist, wenn es um den deutschen Pokalwettbewerb geht.

Ein Sky-Abonnement ist allerdings eine unabdingbare Voraussetzung, um den DFB-Pokal live zu sehen. Zudem zeigt Sky auch DFB-Pokalspiele im LIVE-STREAM, mit den Online-Diensten Sky Go und Sky Ticket. Auf FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt trifft dies zu.

Das Erste zeigt den DFB-Pokal (FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt) live im TV und LIVE-STREAM

Das Erste hat FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt ebenfalls live im TV und LIVE-STREAM im Angebot. Über die ganze DFB-Pokalsaison 2019/20 hat die ARD neun Pokalspiele im Programm. Darunter fallen alle restlichen Duelle:

Halbfinale - zwei Spiele live im TV und LIVE-STREAM

- Spiele live im TV und LIVE-STREAM Finale live im TV und LIVE-STREAM

Auch hier gilt: Die ARD zeigt / überträgt den DFB-Pokal nicht nur live im TV sondern auch im LIVE-STREAM.

Sport1 zeigt / überträgt den DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM

Sport1 ist der dritte Sender im Übertragungspaket des deutschen Pokalwettbewerbs. Bis zum Viertelfinale zeigte Sport1 jeweils ein Spiel pro Runde. Zudem kommt das LIVE-STREAM-Angebot von Onefootball noch hinzu, welches wir Euch oben bereits geschildert haben.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt? Der Weg ins DFB-Pokalhalbfinale

FC BAYERN MÜNCHEN EINTRACHT FRANKFURT 3:1 bei Energie Cottbus 1. Runde 5:3 bei Waldhof Mannheim 2:1 beim 2. Runde 2:1 beim 4:3 gegen 3. Runde 3:1 gegen 1:0 bei Schalke 04 Viertelfinale 2:0 gegen

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt? Der Direktvergleich

FC BAYERN MÜNCHEN (wettbewerbsübergreifend bislang 122 Duelle) EINTRACHT FRANKFURT 63 Siege 33 26 Unentschieden 26 33 Niederlagen 63 238 Tore 169

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellung

Wie Hansi Flick (FC Bayern München) und Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) aufstellen, erfahrt Ihr gegen 19.30 Uhr an genau dieser Stelle.

