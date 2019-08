DFB-Pokal heute live im Free-TV: Die Übertragung der Spiele am Samstag

Am zweiten Erstrundentag des DFB-Pokals finden einige interessante Spiele statt. Goal verrät, wo und ob die Partien live im Free-TV zu sehen sind.

Die Jagd nach dem hat begonnen. 64 Mannschaften treten in der 1. Runde gegeneinander an. Titelverteidiger sind in diesem Jahr wieder die Münchner Bayern, die das Vorjahresfinale in Berlin mit 3:0 gegen gewannen.

Das Interessante an Runde eins ist in jeder Hinsicht, dass unterklassige Teams die Chance bekommen, gegen die großen Namen des deutschen Fußballs zu spielen. So hat beispielsweise der SV Drochtersen/Assel an diesem Samstag den FC Schalke 04 zu Gast und will dabei für eine faustdicke Überraschung sorgen.

Insgesamt stehen an diesem ersten Wochenende 32 Begegnungen auf dem Programm. Einige davon werden live im deutschen Fernsehen, also im Free-TV, gezeigt / übertragen.

Den DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen. Goal liefert alle Informationen, welche Spiele am Samstag kostenfrei im frei empfangbaren TV zu sehen sind. Einen Überblick über alle Spiele findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

DFB-Pokal live im Free-TV: Die Übertragung der Spiele

Zunächst stellt sich einmal die Frage, welche Spiele am Samstag überhaupt auf dem Plan stehen. Hier habt Ihr eine Übersicht, auf welche Duelle Ihr Euch freuen könnt.

Die Spiele im DFB-Pokal am Samstag:

- 1. FSV (15.30 Uhr)

Alemannia Aachen - (15.30 Uhr)

TuS Dassendorf - (15.30 Uhr)

FC 08 Villingen - (15.30 Uhr)

SV Drochtersen/Assel - (15.30 Uhr)

FC Viktoria 1889 Berlin - Arminia Bielefeld (15.30 Uhr)

SC Verl - (15.30 Uhr)

Wacker Nordhausen - (15.30 Uhr)

1. FC Magdeburg - (15.30 Uhr)

Würzburger Kickers - (18.30 Uhr)

KSV Baunatal - (18.30 Uhr)

SSV Ulm 1846 - 1846 (18.30 Uhr)

Samstag, 10. August, (20.45 Uhr)

Atlas Delmenhorst - (20.45 Uhr)

Doch welche davon kommen im Ersten, dem ZDF oder möglicherweise auf Sport1? Die Antwort wird Euch nicht gefallen, denn an diesem Samstag wird leider gar keine Partie live im Free-TV übertragen.

Das liegt daran, dass sich die Sender nur die Begegnungen der deutschen Top-Teams - des FC Bayern am Montag bzw. dem BVB am Freitag - gesichert haben. Die restlichen Fans schauen in die Röhre, was eine kostenlose Übertragung im frei empfangbaren deutschen Fernsehen angeht.

Stattdessen seht Ihr alle Begegnung bei Sky im Pay-TV. Im nächsten Abschnitt verraten wir Euch, auf welchem Sender.

DFB-Pokal live im Free-TV? Diese Spiele kommen nur im Pay-TV

Sky zeigt / überträgt den DFB-Pokal heute live im Fernsehen. Hier seht Ihr, auf welchen Kanälen die jeweiligen Spiele laufen.

Sky Sport 2 HD:

Konferenzschaltungen

Sky Sport 3 HD:

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04 (15.30 Uhr)

Würzburger Kickers - 1899 Hoffenheim (18.30 Uhr)

Atlas Delmenhorst - Werder Bremen (20.45 Uhr)

Sky Sport 4 HD:

1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr)

KSV Baunatal - VfL Bochum (18.30 Uhr)

Sky Sport 5 HD:

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen (15.30 Uhr)

SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim 1846 (18.30 Uhr)

Sky Sport 6 HD:

1. FC Magdeburg - SC Freiburg (15.30 Uhr)

Sky Sport 7 HD:

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr)

Sky Sport 8 HD:

SC Verl - FC Augsburg (15.30 Uhr)

Sky Sport 9 HD:

TuS Dassendorf - Dynamo Dresden (15.30 Uhr)

Sky Sport 10 HD:

FC Viktoria 1889 Berlin - Arminia Bielefeld (15.30 Uhr)

Sky Sport 11 HD:

Wacker Nordhausen - Erzgebirge Aue (15.30 Uhr)