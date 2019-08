DFB-Pokal live im Free-TV: So läuft die Übertragung heute - das Spiel des BVB wird gezeigt

Es geht wieder los im DFB-Pokal. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele der ersten Runde im Free-TV übertragen werden und welche nur im Pay-TV laufen.

Die neue Saison im DFB-Pokal steht in den Startlöchern. Die erste Hauptrunde steht vor der Tür und wie bereits in den Jahren zuvor versuchen auch in dieser Saison wieder 64 Teams den Pott zu gewinnen. Der amtierende Pokalsieger ist der . Durch einen 3:0-Sieg im Pokalfinale setzte sich das Team von Trainer Niko Kovac gegen Finalneuling durch und krönte sich damit zum deutschen Doublesieger.

In der 1. Hauptrunde stehen insgesamt 32 Begegnungen an, wovon zwei im Free-TV übertragen werden. Der Rest wird im Pay-TV zu sehen sein - eine Übertragung gibt es allerdings zu allen Partien.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, welche -Spiele heute live im Free-TV zu sehen sind. Wer wissen will, wo die anderen Partien übertragen werden, findet alles dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Immer einen Besuch wert ist zudem unsere stets aktuelle Programm-Vorschau. Dort findet Ihr alle Fußball-Übertragungen - egal aus welcher Liga - gesammelt auf einen Blick.

DFB-Pokal live im Free-TV: Diese Spiele werden am Freitag im frei empfangbaren Fernsehen übertragen

Generell ist die Übertragung des DFB-Pokal wie folgt geregelt: Alle Spiele im deutschen Pokalwettbewerb werden wie in den Jahren zuvor auch bei Sky übertragen. Im Free-TV zeigt die ARD in der 1. und der 2. Hauptrunde jeweils eine Partie und vom Achtel- bis zum Halbfinale gezeigt - das Finale natürlich auch.

Neu ist in dieser Spielzeit, dass der Fernsehsender Sport1 auch Duelle aus dem DFB-Pokal überträgt. Der Sender aus Ismaning bei München zeigt von der 1. Hauptrunde bis zum Viertelfinale jeweils eine Partie pro Runde live im Free-TV. In der 1. Hauptrunde ist dies die Begegnun von beim KFC Uerdingen.

SPIEL UHRZEIT LÄUFT IM FREE-TV BEI ... KFC Uerdingen - Borussia Dortmund 20.45 Uhr Sport1

Spiele, die am Freitag sonst noch im DFB-Pokal stattfinden:

- Bor. Mönchengladbach (20.45 Uhr)

04 - (20.45 Uhr)

DFB-Pokal live im Free-TV: Diese Spiele werden am Samstag im frei empfangbaren Fernsehen übertragen

Am Samstag finden 13 Spiele statt, aber keines davon wird live im Free-TV zu sehen sein. Der Grund dafür ist einfach: Mit Hauptrechteinhaber des DFB-Pokal, der Pay-TV-Sender Sky wurden lediglich zwei Übertragungen im frei empfangbaren TV vereinbart. Diese sind die Partien des BVB am Freitag und des FC Bayern München am Montag.

Die Spiele im DFB-Pokal am Samstag:

- 1. FSV (15.30 Uhr)

Alemannia Aachen - (15.30 Uhr)

TuS Dassendorf - (15.30 Uhr)

FC 08 Villingen - (15.30 Uhr)

SV Drochtersen/Assel - (15.30 Uhr)

FC Viktoria 1889 Berlin - Arminia Bielefeld (15.30 Uhr)

SC Verl - (15.30 Uhr)

Wacker Nordhausen - (15.30 Uhr)

1. FC Magdeburg - (15.30 Uhr)

Würzburger Kickers - (18.30 Uhr)

KSV Baunatal - (18.30 Uhr)

SSV Ulm 1846 - 1846 (18.30 Uhr)

Samstag, 10. August, (20.45 Uhr)

Atlas Delmenhorst - (20.45 Uhr)

DFB-Pokal live im Free-TV: Diese Spiele werden am Sonntag im frei empfangbaren Fernsehen übertragen

Auch am Sonntag verhält es sich gleich wie am Samstag: Wer DFB-Pokal-Spiele im Free-TV sehen will, schaut in die Röhre. Am dritten der vier Austragungstage der 1. Hauptrunde steigen zwölf Spiele, die allesamt im Pay-TV bei Sky zu sehen sein werden.

Diese Spiele im DFB-Pokal finden am Sonntag statt:

FSV Salmrohr - (15.30 Uhr)

Germania Halberstadt - 1. FC (15.30 Uhr)

SV Rödinghausen - 07 (15.30 Uhr)

Waldhof Mannheim - (15.30 Uhr)

FC Oberneuland - SV (15.30 Uhr)

1. FC Saarbrücken - (15.30 Uhr)

VfB Lübeck - (15.30 Uhr)

VfB Eichstätt - (15.30 Uhr)

- RB Leipzig (15.30 Uhr)

Chemnitzer FC - (18.30 Uhr)

- SpVgg (18.30 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - (18.30 Uhr)

DFB-Pokal live im Free-TV: Diese Spiele werden am Montag im frei empfangbaren Fernsehen übertragen

Nach zwei Tagen DFB-Pokal ohne Free-TV-Übertragung (Samstag und Sonntag) ist es am Montag wieder soweit: Ein Duell wird live und kostenlos im Fernsehen übertragen - und zwar das des FC Bayern beim Regionalligisten Energie Cottbus. Montags zeichnet sich dei ARD für die Übertragung verantwortlich.

SPIEL UHRZEIT LÄUFT IM FREE-TV BEI ... Energie Cottbus - FC Bayern München 20.45 Uhr ARD

Spiele, die neben Cottbus - Bayern steigen: