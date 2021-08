Nach der 1. Runde ist vor der 2. Runde und die Siegerteams im DFB-Pokal wollen so schnell wie möglich den nächsten Gegner wissen. Alles zur Auslosung.

Mit der 1. Runde des DFB-Pokals startet für die Bundesligisten jährlich die Pflichtspielsaison und alles andere als ein Weiterkommen jedes Erstligisten ist jedes Jahr aufs Neue eine Sensation.

Anders als in den Vorjahren müssen siegreiche Mannschaften in diesem Jahr besonders lange auf ihren Gegner in der 2. Runde warten. Doch wieso wurde die Auslosung verschoben und wann findet sie letztlich statt?

Die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal musste verschoben werden: Goal liefert alle Informationen zum Nachholtermin!

DFB-Pokal, Auslosung: Warum findet die Ziehung der 2. Runde verspätet statt?

Eigentlich sollte die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal unmittelbar im Anschluss an die 1. Runde stattfinden, doch die coronabedingte Absage der Begegnung von DFB-Rekordpokalsieger Bayern München beim Oberligisten Bremer SV machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Das für den Freitagabend vorgesehene Spiel der Bayern war nach drei positiven Coronafällen beim Gegner abgesagt worden. Das Bremer Gesundheitsamt hatte eine 14-tägige Quarantäne für die Mannschaft des Außenseiters angesetzt. Ausgenommen sind nur geimpfte Spieler.

Da die Lose auch in der 2. Runde aus zwei verschiedenen Töpfen gezogen werden, kann die Auslosung ohne ein Ergebnis der Nachholpartie nicht stattfinden.

Die Partie zwischen dem Bremer SV und den Münchnern ist mittlerweile neu angesetzt und findet am 25. August um 20.15 Uhr im Weserstadion statt. Die Auslosung der 2. Runde lässt sogar noch etwas länger auf sich warten. (SID/Goal)

DFB-Pokal, Auslosung: Wann findet die Ziehung der 2. Runde statt?

Der Deutsche Fußball-Bund hat auf die Verschiebung der Auslosung reagiert und die Ziehung der 2. Runde im DFB-Pokal neu terminiert.

Neues Datum ist Sonntag, der 5. September 2021. Somit warten die Sieger der 1. Runde fast einen Monat auf ihren nächsten Gegner.

Übertragen wird das Event an jenem Sonntag die Sportschau, welche im Free-TV bei der ARD oder im kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen ist.

DFB-Pokal, Auslosung: Wann finden die Spiele der 2. Runde statt?

Ausgetragen werden die Begegnungen in der 2. Runde des DFB-Pokals erst Ende Oktober, weshalb eine Verschiebung der Auslosung weniger problematisch ist.

Im Gegensatz zur 1. Runde finden die Partien jedoch nicht am Wochenende statt, der 26. und 27. Oktober (Dienstag und Mittwoch) sind als Spieltage im Rahmenterminkalender des Wettbewerbs hinterlegt, es wartet also auf alle Teilnehmer eine englische Woche.

Das Achtelfinale folgt dann im Januar (18. und 19.), das Viertelfinale im März (1. und 2.), das Halbfinale im April (19. und 20.) und das Endspiel steigt am 21. Mai.