DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der 2. Runde live?

Welche spannenden Begegnungen hält die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals bereit? Und wer überträgt die Ziehung eigentlich?

Die 1. Runde des DFB-Pokals ist Geschichte, am Sonntag um 18.30 Uhr steigt die Auslosung zur 2. Runde. Doch wer überträgt die Ziehung?

Auch in diesem Jahr gab es in der 1. Runde des DFB-Pokals einige Überraschungen - und mit dem Wechselfehler von Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel sogar eine echte Kuriosität. Geht es in der nächsten Runde spektakulär weiter?

Am Sonntag werden die Partien der 2. Runde ausgelost. Gibt es einen Knaller zwischen zwei Topklubs? Und auf welche Lose dürfen sich die verbliebenen Amateurmannschaften freuen?

Die 2. Runde im DFB-Pokal wird ausgelost. Goal verrät, wer die Ziehung überträgt.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals? Die Fakten zur Ziehung

VERANSTALTUNG DFB-Pokal | Auslosung 2. Runde VERBLIEBENE MANNSCHAFTEN 32 DATUM 29. August | 18.30 Uhr LOSFEE Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe

Wer zeigt die Auslosung im DFB-Pokal? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Dia Auslosung der einzelnen Pokalrunden ist eine inzwischen etablierte Tradition, die auch im Free-TV gezeigt wird. Normalerweise findet die Ziehung der nächsten Runde immer sonntags nach den Spielen der vorherigen Runde statt. Durch die Verlegung des Spiels zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern München aufgrund des Corona-Ausbruchs bei den Norddeutschen musste jedoch auch die Auslosung neu terminiert werden.

So wird die Ziehung nun am Sonntag, 29. August um 18.30 Uhr vorgenommen. Übertragen wird das Ganze wie gewohnt von der ARD.

Wer zeigt die Auslosung im DFB-Pokal? So überträgt die ARD im Free-TV

Die Auslosung wird traditionell im Rahmen der Sportschau am Sonntagabend vorgenommen. An diesem Sonntag läuft die Sendung um 18.30 Uhr und wird von Jessy Wellmer moderiert. Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe wird die Kugeln ziehen, als Ziehungsleiterin ist die langjährige Nationalspielerin und heutige DFB-Integrationsbeauftragte Celia Sasic mit dabei.

Wer zeigt die Auslosung im DFB-Pokal? So überträgt die ARD im LIVE-STREAM

Abgesehen von der Übertragung im linearen Fernsehen bietet die ARD auch verschiedene LIVE-STREAMS an, mit denen die Auslosung verfolgt werden kann. Das Programm der ARD wird stets in der ARD-Mediathek gestreamt. Zudem bietet der Sender die Ziehung auch auf sportschau.de an.

Für die mobilen Endgeräte wie Smartphone und Tablet gibt es zudem diverse Apps, um die LIVE-STREAMS nutzen zu können. Die Mediathek gibt es ebenso als Anwendung für Android und iOS wie auch die Sportschau-App. Beide sind kostenlos.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung im DFB-Pokal? Die weiteren Termine der Pokalsaison 2021/22

2. Runde: 26./27. Oktober 2021

Achtelfinale: 18./19. Januar 2022

Viertelfinale: 1./2. März 2022

Halbfinale: 19./20. April 2022

Finale in Berlin: 21. Mai 2022

DFB-Pokal, Auslosung 2. Runde: Der Modus

Insgesamt 32 Mannschaften befinden sich noch im Wettbewerb. Da auch einige unterklassige Vereine den Einzug in die 2. Runde geschafft haben, wird das Teilnehmerfeld auf zwei Lostöpfe aufgeteilt.

Im ersten Lostopf befinden sich die verbliebenen Mannschaften ab der 3. Liga und tiefer. Der zweite Topf besteht aus den Erst- und Zweitligisten, die ihre Auftakthürde gemeistert haben. Zunächst wird jedem Team aus Topf 1 ein Gegner aus Topf 2 zugelost. Die unterklassigen Teams ab der 3. Liga haben automatisch Heimrecht, weshalb ihre Kugeln zuerst gezogen werden.

Ist der erste Topf geleert, werden die verbliebenen Mannschaften aus Topf 2 frei gegeneinander gelost. Die zuerst gezogene Mannschaft einer Paarung hat ein Heimspiel. Ein automatisches Heimrecht für Zweitligisten gibt es im DFB-Pokal übrigens nicht.

DFB-Pokal: Die Lostöpfe für die Auslosung zur 2. Runde