DFB-Pokal, Auslosung der 2. Runde live im TV und LIVE-STREAM sehen

Die 2. Runde im DFB-Pokal wird am Sonntag ausgelost. Hier gibt es die Infos zur Übertragung der Ziehung.

Wie sehen die Begegnungen in der 2. Runde des DFB-Pokals aus? Die Auslosung findet am Sonntag um 18.30 Uhr statt.

Gibt es bereits das Aufeinandertreffen zweier Mitfavoriten? Oder gehen sich die Großklubs erst einmal weiter aus dem Weg? Am kommenden Sonntag entscheidet sich, wie die Paarungen der 2. Runde des DFB-Pokals aussehen.

Einige Amateurmannschaften sind weiterhin im Topf, etwa Nordost-Regionalligist SV Babelsberg nach dem Sieg gegen Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth oder auch Preußen Münster. Der West-Regionalligist schied gegen den VfL Wolfsburg eigentlich aus, kam aber am "grünen Tisch" weiter, nachdem Wölfe-Coach Mark van Bommel einmal zu oft gewechselt hatte.

Die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals: Goal hat alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

DFB-Pokal, Auslosung 2. Runde: Die Übersicht

VERANSTALTUNG DFB-Pokal | Auslosung 2. Runde VERBLIEBENE MANNSCHAFTEN 32 UHRZEIT 29. August | 18.30 Uhr LOSFEE Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe

DFB-Pokal, Auslosung 2. Runde: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Natürlich kann die Auslosung am Sonntag live im Free-TV verfolgt werden. Die Ziehung wird im Rahmen der ARD-Sportschau vorgenommen.

DFB-Pokal, Auslosung 2. Runde: Die Übertragung im Free-TV in der ARD

Die Sportschau beginnt am Sonntagabend um 18.30 Uhr in der ARD, Moderatorin Jessy Wellmer begrüßt die Zuschauer. Die Rolle als Losfee für die Pokalauslosung übernimmt Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe. Ziehungsleiterin ist Ex-Nationalspielerin Celia Sasic, die inzwischen Integrationsbotschafterin des DFB ist.

Neben der Pokalauslosung wird auch den Sonntagspartien der 2. Bundesliga ein beträchtlicher Teil der Sendung gewidmet.

DFB-Pokal, Auslosung 2. Runde: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei sportschau.de

Parallel zur Übertragung in der ARD bietet der Sender auch einen LIVE-STREAM an. Dieser ist in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de zu finden und kann über den Browser Eures Computers genutzt werden.

Für die mobilen Geräte wie Smartphone oder Tablet gibt es neben der Browser-Option die kostenlose Sportschau-App für Android und iOS. Dort könnt Ihr den LIVE-STREAM zur Auslosung ebenfalls sehen.

DFB-Pokal, Auslosung 2. Runde: Der Modus

Die 32 Mannschaften werden in zwei Töpfe verteilt. In Topf 1 landen alle verbliebenen Mannschaften ab der 3. Liga abwärts, die verbliebenen Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga werden in Topf 2 einsortiert. Die Mannschaften aus Topf 1 werden zunächst so lange gegen Klubs aus Topf 2 gelost, bis der Amateurtopf geleert ist. Die Mannschaften aus Liga drei und tiefer haben automatisch Heimrecht, weshalb das Los aus Topf 1 zuerst gezogen wird.

Ist Topf 1 geleert, werden die übrigen Mannschaften aus Topf 2 frei gegeneinander gelost. Verbliebene Zweitligisten haben kein automatisches Heimrecht, müssen also bei Lospech zu einem Erstligisten reisen. Gespielt wird die 2. Runde am 26. und 27. Oktober.

DFB-Pokal: Die Lostöpfe für die Auslosung zur 2. Runde