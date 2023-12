Deutschland trifft am Dienstag in einem Länderspiel auf Wales. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel der DFB-Frauen im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Heute gehen die Partien des sechsten und letzten Spieltags in der Women’s Nations League über die Bühne. Dabei bekommt es Deutschland am Dienstag (5. Dezember) auswärts mit Wales zu tun. Der Anpfiff des Länderspiels der DFB-Frauen erfolgt um 19.30 Uhr.

Zudem dient das Swansea.com Stadium als Schauplatz der Begegnung zwischen den DFB-Frauen und den Dragons. Deutschland und Wales rangieren im am 25. August veröffentlichten FIFA-Ranking auf dem sechsten und auf dem 29. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Wales im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

Deutschland vs. Wales, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Wales – Deutschland Wettbewerb Women’s Nations League, Gruppe A3 Datum Dienstag, 5. Dezember 2023 Uhrzeit 19.30 Uhr Ort Swansea.com Stadium (Swansea)

Deutschland vs. Wales heute live: Wird das Frauen Länderspiel im TV und STREAM übertragen?

Deutschland vs. Wales im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Deutschland-News

Deutschland erlebte in den ersten Auftritten in der Gruppe A3 der Women’s Nations League ein 0:2 in Dänemark und am 26. September ein 4:0 gegen Island.

Rund zehn Tage später löste der DFB den Vertrag mit Martina Voss-Tecklenburg auf und bestimmte Horst Hrubesch zum Interimstrainer.

Imago Images

Danach gelangen Ende Oktober ein 5:1 gegen den heutigen Gegner Wales und ein 2:0 in Island.

Anschließend fädelte die DFB-Auswahl am Freitag mit einem 3:0 gegen Dänemark den vierten Sieg am Stück ein.

Die Aufstellung von Deutschland

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Wales-News

Wales verlor alle bisherigen Partien in der Gruppe A3 der Women’s Nations League.

Hierbei erlebte die Elf von Gemma Grainger Ende September ein 0:1 in Island und ein 1:5 gegen Dänemark.

Anschließend erlebten die Dragons auswärts das 1:5 gegen Deutschland und ein 1:2 gegen die Skandinavierinnen.

Am Freitag unterlag die walisische Nationalmannschaft zu Hause Island mit 1:2.

Die Aufstellung von Wales:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Deutschland gegen Wales live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege Deutschland 3 Siege Wales 0 Unentschieden 0 Letztes Duell Deutschland vs. Wales 5:1 (Women’s Nations League, Gruppe A3, 27. Oktober 2023)

Deutschland vs. Wales live anschauen: Nützliche Links